20 martie: Ziua în care se naște Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite

La 20 martie 1871 a murit omul politic Alexandru Hurmuzachi, iar în anul 1922 a murit actorul american Carl Reiner. În aceeași zi, dar în anul 2012, au murit în Irak minimum 52 de persoane și alte peste 250 au fost rănite.

FOTO: Arhivă

43 î.Hr. S-a născut poetul latin Ovidiu

Publius Ovidius Naso s-a născut la 20 martie anul 43 î.Hr., în Sulmona, aşezare unde există o statuie a poetului identică aceleia din centrul istoric al Constanţei - piaţă care poartă numele lui Ovidiu. În onoarea sa, în judeţul Constanţa există oraşul Ovidiu, situat la 10 kilometri de reşedinţa de judeţ, insula Ovidiu (în lacul Siutghiol, la 100 metri de malul oraşului), Universitatea Ovidius şi Liceul Teoretic Ovidius.

Poemele lui de dragoste l-au adus repede în graţiile imperiale. La 50 ani de viaţă, Ovidius se afla pe culmile gloriei şi soarta părea că-i surâde din plin. Alături de cea de-a treia soţie a sa, Fabia, şi de fiica lor Perilla, Ovidius trăia o viaţă privilegiată în vila sa de lângă Capitoliu. Poetul era fericit şi pentru că abia terminase „Metamorfozele“, operă pe care o considera apogeul carierei sale. Poemul încununa şirul scrierilor început cu „Iubire“, „Remediul dragostei“, „Ars amandi“, „Heroidele“ şi „Fastele“.

Influenţa, faima şi statutul său nu l-au ajutat însă cu nimic. O intrigă de la curtea imperială îi spulberă însă statutul de favorit al soartei. În anul 8 î.HR, pe când poetul se afla pe insula Elba, împăratul Octavian Augustus semnează edictul de exilare a lui Ovidius. Conducătorul se dovedeşte totuşi de două ori generos: o dată pentru că îi cruţă viaţa şi încă o dată pentru că nu îi confiscă averea.

Deznădăjduit, Ovidius vrea să-şi distrugă opera, dar prietenii şi familia îi salvează manuscrisele. Este îmbarcat pe o corabie şi părăseşte Roma, plecând spre marginea Imperiului Roman, la Pontul Euxin, de unde  nu s-a mai întors niciodată.

Geţii cei sălbatici l-au adoptat în cele din urmă pe nobilul poet roman, deşi sufletul lui a plâns neîncetat după Cetatea eternă. Surghiunul pe aceste meleaguri îl inspiră să scrie „Tristele“ şi „Ponticele“, piesa de teatru „Medeea“, satiră şi versuri getice. Doar primele două opere au supravieţuit vremurilor - consemnează cu regret Ion Adam, autorul valoroasei cărţi-document „Constanţa pitorească“ (1908).

„Ovidius a fost poetul naţional al Daciei Pontice, primul care a scris în limba strămoşilor noştri getodaci. Poezia lui a fost prima contopire a sufletului latin cu cel dac“, scrie în revista „Pontica“ Grigore Sălceanu, autorul constănţean al piesei de teatru „Ovidius“

Poetul moare neconsolat în anul 17 d.HR, cu dorul nestins de Roma sa iubită. Mormântul lui Ovidius este unul dintre cele mai mari mistere ale Tomisului. În lipsa unui loc de pelerinaj, iubitorii poeziei vin să se roage la statuia din bronz, care veghează pe gânduri în piaţa care poartă numele poetului Ovidius.

1727: A murit fizicianul Isaac Newton

Sir Isaac Newton este considerat una dintre cele mai strălucite minţi ale omenirii. „Tatăl fizicii moderne‟ a studiat alchimia, optica, gravitaţia şi alte numeroase aspecte ale ştiinţei şi ale matematicii pe întreaga durată a vieţii sale în care n-a reuşit să-şi facă prea mulţi prieteni. De ce a rămas un însingurat toată viaţa sa?

Isaac Newton, un om de ştiinţă complex. Foto arhivă

Potrivit calendarului iulian folosit în Anglia la acea vreme, Newton s-a născut prematur, în ziua de Crăciun a anului 1642 (4 ianuarie 1643, conform calendarului actual), la numai câteva luni de la moartea tatălui său analfabet. Când avea trei ani, mama lui s-a măritat cu un om cu bani, Barnabas Smith pe numele lui, care nu şi l-a dorit pe Isaac ca fiu vitreg, motiv pentru care copilul a fost părăsit de mamă şi lăsat complet în grija bunicilor săi. Abandonul simţit atunci de băieţel a marcat întreaga existenţă a viitorului om de ştiinţă, care şi-a găsit consolarea în studii şi o singurătate cruntă.

1820: S-a născut Alexandru Ioan Cuza

Alexandru Ioan Cuza

Născut la Bârlad, Alexandru Ioan Cuza este cunoscut, în special, ca domnitorul care a pus bazele statului modern. Domnia sa poate fi împărțită în trei perioade: cea a Unirii depline (1859 - 1862), a marilor reforme (1862 - 1864) și perioada domniei autoritare (1864 - 1866).

Cea mai înfloritoare perioadă din punct de vedere social și economic din timpul domniei lui Cuza a fost cea a guvernului condus de Mihail Kogălniceanu (octombrie 1863- ianuarie 1865). Astfel, au fost adoptate în scurt timp o serie de legi importante, printre care Legea secularizării averilor mănăstirești (1863), Legea privind înființarea Curții de Conturi (1864), Legea privind organizarea forțelor armate (1864), Legea agrară (1864), Legea agrară (1864).

 Alexandru Ioan Cuza a murit la 15 mai 1873 la Hotelul Europa din Heidelberg, unde era în exil.

1828: S-a născut dramaturgul norvegian Henrik Ibsen

Ca inițiator al curentului modernist în teatru, Ibsen este considerat „părintele realismulu” și unul dintre cei mai influenți dramaturgi ai timpurilor sale.

Henrik Ibsen. Foto wikipedia

Printre marile sale lucrări se numără „Un dușman al poporului”, „Împărat și Galilean”, „O casă de păpuși”, „Hedda Gabler”, „Strigoii”, „Rața sălbatică”, „Când noi, morții, vom învia”, „Stâlpii societății”, „Femeia mării” etc.

Este cel mai frecvent jucat dramaturg din lume după Shakespeare, iar la începutul secolului al XX-lea, O casă de păpuși devenise cea mai jucată piesă.

1871: A murit omul politic Alexandru Hurmuzachi

Frații Hurmuzachi În picioare, de la stânga la dreapta Nicolae, Constantin, Alexandru Așezați, de la stânga la dreapta Eudoxiu, Gheorghe WIKIPEDIA jpg
Născut la 16 august 1823, Alexandru Hurmuzachi a fost publicist și membru fondator al Societății Academice Române. În anul 1866 a ocupat funcția de deputat în Camera Consiliului Imperial de la Viena, iar un an mai târziu a fost deputat în Dieta Bucovinei.

Hurmuzachi a murit la Napoli, Italia.

1886: S-a născut poetul, prozatorul şi memorialistul George Topîrceanu

A debutat în publicistică în 1904 la revista umoristică „Belgia Orientului”, ulterior publicând şi în alte reviste literare ale vremii, precum „Neamul Românesc” sau „Semănătorul”. În 1909 a început colaborarea la revista „Viaţa Românească” din Iaşi, cu parodia „Răspunsul micilor funcţionari”.

George Topîrceanu. Foto arhivă

Apropiat de Garabet Ibrăileanu, face parte din redacţia acestei reviste începând din 1911, an în care se şi stabileşte la Iaşi. Secretar de redacţie, apoi redactor-şef alături de G. Ibrăileanu, George Topîrceanu îşi publică în revista ieşeană cea mai mare parte a operei.

George Topîrceanu este cunoscut pentru baladele sale ce sunt învăţate de copii în clasele primare şi mai puţin pentru literatura de război, inspirată din ceea ce a trăit pe front.

La sfârşitul lunii august 1916, când România a intrat în război, poetul se afla la studii la Iaşi. El a fost încorporat şi pus să lupte pe frontul de sud din Dobrogea. În urma înfrângerii suferite la Turtucaia, la sud de Dunăre în Bulgaria, George Topîrceanu a fost luat prizonier şi ţinut închis timp de doi ani. Pe baza celor trăite în timpul războiului, scriitorul a publicat: „Amintiri din luptele de la Turtucaia”, „În ghiara lor... Amintiri din Bulgaria şi schiţe uşoare” şi „Pirin – Planina, epizoduri tragice şi comice din captivitate”.

1922: S-a născut actorul american Carl Reiner 

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Carl Reiner a servit în cadrul Forțelor Aeriene ale Armatei SUA. După război, a obținut mai multe roluri, reușind să se impună pe Broadway în „Call Me Mister". S-a căsătorit cu Estelle Lebost, în 1943.

Reiner a rămas în atenţia publicului în anii 1980 şi 1990 cu roluri în filme precum „Ocean’s Eleven", în sitcom-urile „Two and a Half Men“ şi „Hot in Cleveland“. 

Din filmografia sa amintim: „The Jerk/ O invenție de milioane”, „Dead Men Don't Wear Plaid/ Morții nu poartă ecosez” și „The Man with Two Brains/Omul cu două creiere”.

Actorul a murit la 29 iunie 2020.

1950: S-a născut actorul William Hurt

William Hurt a debutat în lumea filmului în „Altered States/ Experiment periculos”, în anul 1980. În luna mai a anului 2018, actorul a fost diagnosticat cu cancer de prostată. El a fost de trei ori nominalizat la premiile Oscar la categoria „cel mai bun actor”.

William Hurt. Foto GettyImages

Din filmografia sa amintim: „Kiss of the Spider Woman”, „Children of a Lesser God/ Copiii unui Dumnezeu mai mic”, „The Incredible Hulk/ Incredibilul Hulk”, „Robin Hood” și „Captain America: Civil War/ Căpitanul America: Război civil”.

1958: S-a născut actrița Holly Hunter

Holly Hunter a fost de trei ori nominalizată la premiile Oscar pentru rolurile interpretate în „ Broadcast News/ Știri de televiziune”, „The Firm” și „Thirteen/ Treisprezece”. Deși nominalizările menționate nu i-au adus niciun premiu, ea a fost recompensată cu un Oscar pentru cea mai bună actriță pentru rolul său din filmul „The Piano/ Pianul”.

Din filmografia sa amintim: „Raising Arizona/ S-a furat Arizona”, „Crash/ Terapie de șoc”, „Little Black Book/ Fostele iubite ale iubitului meu” și „Batman V Superman: Dawn of Justice/ Batman vs. Superman: Zorii dreptății”.

1990: A doua zi de violenţe la Târgu Mureş

La Târgu Mureș au avut loc conflicte de stradă între grupuri de naționaliști maghiari și români, aplanate doar după intervenția armatei. Desfășurarea evenimentelor a condus la suspiciuni privind implicarea serviciilor secrete în declanșarea conflictului.

În urma  violenţelor din stradă, 5 persoane au murit (2 români şi 3 maghiari) şi  278 au fost rănite.

2012: Minimum 52 de persoane au murit și alte peste 250 au fost rănite în atacuri teroriste din Irak  

Mai multe atacuri au avut loc în zece orașe din Irak, însă cel mai sângeros a fost în Karbala, unde 13 persoane au murit și alte 50 s-au ales cu răni. În aceeași zi, în Kirkuk, un autoturism a explodat, omorând alte 13 persoane și rănind 60. 

În spatele atentatelor s-ar fi aflat Statul Islamic din Irak, care la acea vreme a amenințat că vor mai avea loc și alte vărsări de sânge. 

2020: A murit cântărețul american de muzică country Kenny Rogers

Născut la 21 august 1938, Kenny Rogers a fost și producător muzical. A devenit cunoscut grație colaborărilor cu Dolly Parton și aparițiilor sale în filme și programe de televiziune, precum „The Muppet Show”. În cariera sa de aproape șase decenii, a lansat nenumărate hituri.

Kenny Rogers. Foto arhivă

Cântărețul a fost recompensat cu numeroase distincţii şi recompense, inclusiv Grammy, American Music Awards şi Country Music Awards.

