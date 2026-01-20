Adevărul Dezvoltare personală
Ce câștigă pielea ta după 10 minute de saună. Și când poți să-ți faci rău?

Ieși din saună transpirat, dar cu tenul mai luminos. Nu e doar o impresie: dermatologii spun că efectul are explicații clare, de la circulație mai bună până la scăderea cortizolului. Totuși, sauna nu e un „hack” fără riscuri: pentru unele tipuri de piele, căldura poate agrava probleme existente.

sauna
Sursă foto: Pixabay

„Pacienții mă întreabă frecvent despre saună și le spun că e ca o plimbare rapidă, dar pentru ten, o metodă simplă de a-i da pielii un impuls”, a declarat Mona Gohara, profesor clinician de dermatologie la Yale School of Medicine, pentru Women's Health. Explicația? Căldura stimulează circulația, astfel încât pielea primește mai mult sânge și oxigen, iar aspectul ei se îmbunătățește pe termen scurt.

Totuși, sauna nu e un tratament cosmetic și nici un „hack” fără riscuri. Există reguli de bază care țin atât de tipul de piele, cât și de starea generală de sănătate pe care o ai.

Ce este, de fapt, sauna?

„Sauna înseamnă expunerea corpului la temperaturi ridicate, până intră într-o stare asemănătoare febrei”, explică Nikki Miller, director spa la Kohler Waters Spa (Wisconsin), pentru Women's Health. Pe scurt: transpiri, pulsul urcă, vasele de sânge se dilată, apoi corpul se relaxează.

Și, dincolo de răsfăț, specialiștii spun că mersul la saună poate reduce stresul, poate susține sănătatea cardiovasculară și poate ajuta în ameliorarea durerilor musculare și articulare, cu efecte pozitive și asupra imunității, adaugă Lyon Porter, cofondator Urban Cowboy Hotels.

Studiile merg în aceeași direcție: utilizarea regulată a saunei este asociată cu un risc mai mic de boli cardiovasculare și cu un risc redus de demență, Alzheimer și mortalitate. 

Beneficiile saunei pentru piele

Sauna poate avea efecte vizibile asupra tenului, însă cele mai multe sunt de moment, atrage atenția Dr. Gohara, potrivit sursei citate. Cu alte cuvinte, pielea poate arăta mai bine după saună, dar beneficiile nu sunt neapărat de durată.

1) Pielea pare mai curată („detox”)

Termenul „detox” e folosit des în industrie, însă dermatologii îl tratează cu prudență. Pielea nu are nevoie de detoxuri externe, în contextul în care organismul elimină toxinele prin ficat și rinichi, iar pielea are propriile sale mecanisme de protecție, spune Marisa Garshick, dermatolog.

Totuși, există un motiv pentru care oamenii simt că sauna „curăță” pielea: transpirația poate îndepărta impuritățile de la suprafață. „E ca ploaia pe un parbriz: nu spală perfect, dar dă jos o parte din murdărie”, explică Dr. Gohara. În plus, căldura înmoaie sebumul și reziduurile din pori (ulei, praf, celule moarte), ceea ce poate face mai ușoară eliminarea lor. Rezultatul? Tenul se simte mai „ușor” și arată fresh.

2) Crește circulația (și apare efectul de glow)

Un efect rapid al saunei asupra corpului constă în vasodilatație, dilatarea vaselor de sânge, explică Dr. Garshick. Mai precis, ajunge mai mult sânge oxigenat la nivelul pielii, iar tenul poate arăta mai luminos, mai uniform, mai „viu”. Nu e un beneficiu permanent, dar este unul ușor de observat imediat după sesiune.

3) Ajută pielea să facă față mai bine stresului

Sauna stimulează secreția unor proteine speciale, numite Heat shock proteins, care ajută celulele să se protejeze și să se refacă după stres. „Aceste proteine funcționează ca un sistem intern de reparații: ajută celulele pielii să se stabilizeze și să se recupereze mai repede când sunt agresate, de exemplu după expunere la soare sau iritații”, susține Dr. Gohara.

Există și studii care sugerează că sauna ar putea susține bariera cutanată, iar Dr. Garshick spune că acest efect ar putea fi legat tocmai de HSP. Totuși, cercetarea este încă limitată, iar concluziile au nevoie de confirmări suplimentare.

4) Reduce stresul (iar cortizolul contează)

Aici apare, de fapt, unul dintre cele mai solide beneficii. Cortizolul, principalul hormon implicat în răspunsul la stres, poate accentua multe probleme dermatologice: acneea, inflamația, sensibilitatea pielii și roșeața.

„Dacă sauna devine un moment în care corpul iese din modul de alertă, sistemul nervos se calmează, iar nivelul de cortizol scade, acesta este probabil cel mai mare și constant câștig pentru piele”, explică Dr. Garshick.

Totuși, specialiștii atrag atenția că saunele cu infraroșu sunt diferite de cele tradiționale,  iar unele date sugerează că ar putea ajuta la reducerea inflamației și, posibil, la susținerea colagenului. Însă și aici e nevoie de mai multă cercetare pentru concluzii ferme.

Ce să faci ca sauna să NU facă rău pielii

Primul pas este să intri în saună cu pielea curată. Îndepărtează machiajul și produsele de îngrijire, ca să eviți iritațiile și reacțiile neplăcute la căldură.

Nikki Miller recomandă și dry brushing înainte de saună: exfoliere ușoară + stimularea circulației. (Atenție: doar dacă pielea nu e sensibilă și nu există inflamație activă.)

După saună, fă duș cât mai repede. „Dacă rămâi cu transpirația pe piele, crește riscul de pori încărcați și erupții acneice”, avertizează Dr. Garshick. Un truc simplu este ca în timpul saunei, să-ți ștergi transpirația cu un prosop curat, în loc să o lași să se usuce pe piele.

De altfel, hidratarea e esențială. „Pe măsură ce transpirația se evaporă, se pierde și apă din stratul superficial al pielii, iar rezultatul poate fi uscăciunea”, spune Dr. Gohara. Varianta ideală: duș + loțiune sau cremă hidratantă. Dacă nu ai acces imediat la duș, șterge pielea și aplică măcar o loțiune hidratantă simplă.

Dacă ai rozacee, eczemă sau melasmă: sauna poate agrava simptomele

Sauna poate deveni un trigger pentru anumite afecțiuni dermatologice, susțin specialiștii. În rozacee, vasodilatația poate intensifica roșeața și senzația de arsură. „În caz de eczemă, căldura și transpirația pot crește inflamația și pruritul. Iar în caz de melasmă, temperatura ridicată, chiar și în lipsa radiațiilor UV, poate agrava hiperpigmentarea,” explică Dr. Gohara.

Asta nu înseamnă că sauna trebuie evitată complet, dar merită abordată cu prudență: sesiuni scurte, temperaturi moderate și mare atenție la reacțiile pielii, conform sursei citate.

De asemenea, dacă iei medicamente sau ai probleme medicale (în special cardiovasculare), ideală este să discuți cu medicul înainte de a te decide să mergi la saună. „Și hidratează-te serios: înainte, în timpul și după sesiune”.

„E important să bei apă sau electroliți, fiindcă deshidratarea poate duce la slăbiciune și amețeală”, spune Nikki Miller. Începe treptat, recomandă ea, cu temperaturi mai scăzute și intervale scurte.

În saunele cu infraroșu, unde temperatura ajunge în jur de 60°C, Miller recomandă o sesiune de 20 de minute, urmată de o pauză pentru răcire; „Poți repeta asta de trei ori, dacă te simți bine. În saunele tradiționale, care urcă spre 82°C, intervalele recomandate sunt de 10–15 minute. Regula mea: când începi să transpiri, mai stai cinci minute, apoi ieși să te răcorești”, spune ea.

În același timp, Lyon Porter recomandă începătorilor 8–12 minute de saună, până se obișnuiesc cu reacția corpului la căldură. Oricum, dacă apare amețeală, greață sau senzația de leșin, spune că trebuie să ieși imediat.

În privința igienei, riscul de infecție este mai mic decât în spațiile umede (cum e în camera de aburi), deoarece căldura uscată reduce dezvoltarea bacteriilor, spune Dr. Garshick. Totuși, sauna nu e recomandată dacă ai răni deschise sau tăieturi.

