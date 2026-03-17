LIVE TEXT Sporting Lisabona i-a arătat lui Cristi Chivu cum se elimină Bodo/Glimt. Meci tare la Manchester

Sporting Lisabona a pus, marți seară, capăt minunii Bodo/Glimt, care o eliminase pe Inter Milano, vicecampioana Europei, în play-off.

După 3-0 în Novergia, Bodo s-a prăbușit în Portugalia. În minutul 78, „leii” de la Sporting egalaseră scorul la general. În prelungiri, trupa nordică s-a prăbușit și a încasat alte două goluri.

Sporting, locul 2 în campionatul intern, la 7 puncte de liderul Porto cu un meci în minus, va da în sferturile de finală peste Arsenal Londra sau peste Bayer Leverkusen.

Programul optimilor de finală

Marți

Sporting - Bodo/Glimt 5-0 (în tur, 0-3)

Inacio (34), P. Goncalves (61), L. Suarez (78), M. Araujo (92), Nel (120+1)

Arsenal - Leverkusen 1-0 / LIVE (în tr, 1-1)

E. Eze (36)

Chelsea - PSG 0-2 / LIVE (în tur, 2-5)

Kvaratskhelia (6), Barcola (14)

Manchester City - Real Madrid 1-1 / LIVE (în tur, 0-3)

Haaland (41) / Vinicius (22 - penalty)

În minutul 20, Bernardo Silva (City) a fost eliminat.

Miercuri

Barcelona - Newcastle 19:45 (1-1)

Bayern Munchen - Atalanta 22:00 (6-1)

Liverpool - Galatasaray 22:00 (0-1)

Tottenham - Atletico Madrid 22:00 (2-5)