Acuzațiile lansate împotriva cadrelor militare SRI, infirmate de comisia parlamentară: „Nejustificate și promovate cu intenții malițioase”

Comisia parlamentară de control al activității Serviciului Român de Informații (SRI) a analizat marți, 17 martie, acuzațiile lansate în spațiul public împotriva unor cadre militare ale instituției, în contextul promovării unei scrisori deschise presupus semnate de ofițeri activi sau în rezervă.

Potrivit comunicatului președintelui comisiei, Eugen Bejinariu, verificările interne și documentele depuse de conducerea SRI arată că atacurile publice și acuzațiile lansate sunt „nejustificate, promovate cu intenții malițioase și însoțite de limbaj injurios și degradant”.

SRI a informat comisia că „evenimentele din spațiul public sunt rezultatul conflictului dintre grupuri de interese externe instituției, pe fondul procedurilor de nominalizare și numire a directorului Serviciului”.

Purtătorii de cuvânt ai SRI au subliniat că materialele apărute pe un post de televiziune, care ar fi fost semnate de cadre active și în rezervă, „nu prezintă elemente de veridicitate și nu este cunoscut, asumat ori semnat la nivelul acestora”.

În plus, verificările interne au arătat că acuzațiile lansate nu au fost susținute de probe și că nu există scurgeri de informații din interiorul SRI care să confirme sau să alimenteze aceste afirmații. Activitatea cadrelor vizate a fost analizată și nu au fost constatate încălcări ale legii sau eticii profesionale.

„Verificările asupra persoanelor vizate au condus la concluzia că acestea au o carieră îndelungată și o bună reputație profesională, fără elemente care să ridice suspiciuni de natură legală sau profesională”, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Comisia a mai subliniat că activitatea SRI se desfășoară cu respectarea strictă a dispozițiilor legale, în baza mecanismelor interne de verificare și a controlului permanent al Comisiei, instituția manifestând întreaga disponibilitate pentru clarificarea oricăror aspecte legate de atribuțiile sale legale.