„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș

Un scandal a izbucnit în Ungaria după apariția pe străzile mai multor orașe a unor bannere electorale controversate în care apare o imagine cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Afișele conțin mesajul: „Amintiți-vă! Ujgorod este un oraș maghiar. Borșul este un fel maghiar de mâncare”.

În imagine apare un bărbat al cărui chip a fost înlocuit cu cel al lui Zelenski, cu lacrimi în ochi, ținând o lingură de borș. Bannerul este prezentat într-o manieră ironică.

Bannerele fac parte dintr-o campanie politică asociată cu echipa premierului ungar Viktor Orbán, iar pe afișe apare inscripția „Nemzeti Petíció” („Petiția Națională”), indicând o inițiativă menită să mobilizeze alegătorii pe o agendă naționalistă. Campania se desfășoară pe fondul intensificării retoricii critice la adresa Ucrainei de către cercurile politice apropiate guvernului de la Budapesta, relatează Dialog.

Mesajul potrivit căruia Ujhorod ar fi „un oraș maghiar” și că borșul ar fi „un preparat maghiar” a provocat reacții pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori au acuzat campania de provocare și propagandă anti-ucraineană.

Critici privind posibile influențe rusești

Analiști și critici ai guvernului de la Budapesta au susținut că stilul retoricii și prezentarea vizuală a campaniei amintesc de metodele de propagandă politică utilizate în campaniile din Rusia.

În trecut, unele servicii de informații occidentale au afirmat că Kremlinul ar fi trimis consultanți politici și resurse pentru a sprijini strategia electorală a lui Viktor Orbán, acuzații respinse însă de autoritățile ungare.

Ujhorod (Ujgorod) este un oraș aflat în vestul Ucrainei, aproape de granița cu Slovacia și Ungaria. Numele orașului provine de la râul Uj, care îl traversează.