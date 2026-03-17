Video Deputatul PSD Adrian Câciu a avut o nouă ieșire nervoasă în Parlament. A lovit cu pumnul în masă și i-a dat peste mână unei colege liberale: „Vreau răspuns!”

Tensiuni puternice în Parlament, în timpul dezbaterilor asupra proiectului bugetului de stat pentru 2026, în comisia de buget finanțe. Deputatul PSD Adrian Câciu a ridicat tonul şi a lovit masa, în timp ce îi cerea explicații președintei de ședință, deputata PNL Gabriela Horga.

Tensiunile au pornit după ce Gabriela Horga l-a întrebat pe ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, despre datoriile la buget ale companiilor din subordinea ministerului. Întrebarea a venit în contextul în care social-democrații susțin că măsurile sociale propuse ar putea fi finanțate inclusiv din arieratele pe care statul ar trebui să le recupereze.

În replică, Adrian Câciu a afirmat că responsabilitatea recuperării acestor arierate aparține ANAF.

„Aduc aminte tuturor că șeful ANAF e de la PNL de 6 ani. Arieratele se recuperează de ANAF. Cei care acuză că nu pot recupera arieratele pot să cedeze agenția colegilor de la USR”, a declarat deputatul PSD.

Gabriela Horga i-a răspuns că argumentul social-democraților privind finanțarea măsurilor sociale din aceste sume nu este realist.

„Spuneți că finanțați un pachet de măsuri sociale din așa ceva și, din nou, mințiți. Mințiți, așa cum ați făcut în nenumărate rânduri când ați vorbit despre buget”, a afirmat deputata PNL.

Discuția s-a amplificat ulterior, după ce Adrian Câciu a susținut că nu ar fi trebuit să primească drept la replică în acel moment.

„Eu știu că nu are loc dialog între membrii comisiei. Nu aveați drept la replică”, a spus acesta.

„Bineînțeles, îmi țineți și lecții acum…”, i-a răspuns Horga.

„Da, vă țin lecții!”, a replicat Câciu.

Președinta de ședință i-a cerut apoi să înceteze atacurile la adresa colegilor și să permită continuarea discuțiilor.

„Nu mai țineți lecții, că doar jigniți colegii. Trecem la întrebări”, a spus Gabriela Horga.

Momentul tensionat a culminat când Adrian Câciu a lovit masa cu pumnul și a cerut un răspuns la întrebarea sa.

„Am pus o întrebare. Vreau răspuns! Vreau răspuns!”, a strigat deputatul PSD.

Gabriela Horga i-a cerut să își controleze reacțiile și să respecte cadrul dezbaterii.

„Vă rog, controlați-vă! E a doua oară când nu vă controlați și vă faceți partidul de râs”, a afirmat aceasta.

Sursa video: Facebook/Partidul Național Liberal

Un alt moment tensionat a avut loc în timpul prezentării bugetului Ministerului Mediului. Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a răspuns unui parlamentar PSD care a ridicat tonul şi a numit-o incompetentă.

„Domnule parlamentar, să știți că dacă țipați mai tare la microfon, nu vă crește bărbăția!”, i-a spus ministra deputatului PSD Romeo Lungu.

PNL cere sancționarea lui Câciu după incidentul de astăzi

Partidul Național Liberal (PNL) solicită Partidul Social Democrat (PSD) și conducerii Camerei Deputaților să se delimiteze public și să sancționeze comportamentul deputatului social-democrat Adrian Câciu, după incidentul petrecut marți în timpul ședinței Comisiei de Buget-Finanțe.

„Partidul Național Liberal condamnă ferm gestul violent al deputatului PSD Adrian Câciu, manifestat în cursul ședinței de astăzi a Comisiei de Buget-Finanțe, față de senatoarea PNL Gabriela Horga”, se arată într-un comunicat transmis de PNL, publicat ulterior și pe Facebook.

Totodată, liberalii au anunțat că vor sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în legătură cu acest incident.

În același comunicat, PNL solicită PSD să se delimiteze clar de acțiunile deputatului și să ia măsuri disciplinare.

„PNL solicită PSD să se delimiteze ferm de comportamentul acestui personaj care recidivează în atitudinea misogină și, recent, chiar xenofobă. Un asemenea comportament este inacceptabil oriunde, nu doar într-un for legislativ al unui stat democratic”, transmit liberalii.

PNL solicită conducerii Camerei Deputaților să aplice sancțiunile prevăzute de regulament și cere PSD să demonstreze că angajamentele publice asumate în urma incidentelor anterioare „nu rămân doar vorbe goale”.

Acuzaţii de derapaje şi sesizare la CNCD

Controversele din jurul lui Adrian Câciu vin şi după un alt incident petrecut săptămâna trecută în timpul audierii ministrei de Externe, Oana Ţoiu, în Comisia de politică externă.

Atunci, Câciu i s-a adresat deputatului UDMR Hajdu Gabor cu afirmaţia: „Tu eşti UDMR. Nu înţelegi ce înseamnă să fii român”.

În același context, deputatul USR Iulian Lorincz i-ar fi șoptit președintelui de ședință că social-democrații sunt „needucaţi”, iar Câciu i-a replicat: „Domnul Lorincz, ţi-ai tăiat unghiile ca să vorbești cu noi?!”.

Ulterior, Iulian Lorincz a anunţat că a depus o sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva deputatului PSD, pe care îl acuză de „derapaje inacceptabile”.

„În Comisia de politică externă, am asistat la momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o ţară europeană. Jigniri personale. Insulte. Şi mesaje xenofobe clare. «Nu înţelegi ce înseamnă să fii român. Nici nu ar trebui să ai voie să vorbeşti la acel microfon». Asta i-a spus deputatul PSD Adrian Câciu unui coleg de la UDMR. Pentru extremistul Câciu, dreptul de a vorbi depinde de etnie sau origine”, a declarat Lorincz.