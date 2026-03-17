Tensiuni puternice în Parlament, în timpul dezbaterilor asupra proiectului bugetului de stat pentru 2026, în comisia de buget finanțe. Deputatul PSD Adrian Câciu a ridicat tonul şi a lovit masa, în timp ce îi cerea explicații președintei de ședință, deputata PNL Gabriela Horga.

Adrian Câciu a ridicat tonul şi a lovit masa. FOTO: captură video Facebook/PNL

Tensiunile au pornit după ce Gabriela Horga l-a întrebat pe ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, despre datoriile la buget ale companiilor din subordinea ministerului. Întrebarea a venit în contextul în care social-democrații susțin că măsurile sociale propuse ar putea fi finanțate inclusiv din arieratele pe care statul ar trebui să le recupereze.

În replică, Adrian Câciu a afirmat că responsabilitatea recuperării acestor arierate aparține ANAF.

„Aduc aminte tuturor că șeful ANAF e de la PNL de 6 ani. Arieratele se recuperează de ANAF. Cei care acuză că nu pot recupera arieratele pot să cedeze agenția colegilor de la USR”, a declarat deputatul PSD.

Gabriela Horga i-a răspuns că argumentul social-democraților privind finanțarea măsurilor sociale din aceste sume nu este realist.

„Spuneți că finanțați un pachet de măsuri sociale din așa ceva și, din nou, mințiți. Mințiți, așa cum ați făcut în nenumărate rânduri când ați vorbit despre buget”, a afirmat deputata PNL.

Discuția s-a amplificat ulterior, după ce Adrian Câciu a susținut că nu ar fi trebuit să primească drept la replică în acel moment.

„Eu știu că nu are loc dialog între membrii comisiei. Nu aveați drept la replică”, a spus acesta.

„Bineînțeles, îmi țineți și lecții acum…”, i-a răspuns Horga.

„Da, vă țin lecții!”, a replicat Câciu.

Președinta de ședință i-a cerut apoi să înceteze atacurile la adresa colegilor și să permită continuarea discuțiilor.

„Nu mai țineți lecții, că doar jigniți colegii. Trecem la întrebări”, a spus Gabriela Horga.

Momentul tensionat a culminat când Adrian Câciu a lovit masa cu pumnul și a cerut un răspuns la întrebarea sa.

„Am pus o întrebare. Vreau răspuns! Vreau răspuns!”, a strigat deputatul PSD.

Gabriela Horga i-a cerut să își controleze reacțiile și să respecte cadrul dezbaterii.

„Vă rog, controlați-vă! E a doua oară când nu vă controlați și vă faceți partidul de râs”, a afirmat aceasta.

Sursa video: Facebook/Partidul Național Liberal

Un alt moment tensionat a avut loc în timpul prezentării bugetului Ministerului Mediului. Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a răspuns unui parlamentar PSD care a ridicat tonul şi a numit-o incompetentă.

Sorin Grindeanu acuză guvernul că „duce grija oamenilor bogaţi”: „Vom vota acest buget în condițiile noastre, nu ale domnului Bolojan”

„Domnule parlamentar, să știți că dacă țipați mai tare la microfon, nu vă crește bărbăția!”, i-a spus ministra deputatului PSD Romeo Lungu.

PNL cere sancționarea lui Câciu după incidentul de astăzi

Partidul Național Liberal (PNL) solicită Partidul Social Democrat (PSD) și conducerii Camerei Deputaților să se delimiteze public și să sancționeze comportamentul deputatului social-democrat Adrian Câciu, după incidentul petrecut marți în timpul ședinței Comisiei de Buget-Finanțe.

„Partidul Național Liberal condamnă ferm gestul violent al deputatului PSD Adrian Câciu, manifestat în cursul ședinței de astăzi a Comisiei de Buget-Finanțe, față de senatoarea PNL Gabriela Horga”, se arată într-un comunicat transmis de PNL, publicat ulterior și pe Facebook.

Totodată, liberalii au anunțat că vor sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în legătură cu acest incident.

În același comunicat, PNL solicită PSD să se delimiteze clar de acțiunile deputatului și să ia măsuri disciplinare.

„PNL solicită PSD să se delimiteze ferm de comportamentul acestui personaj care recidivează în atitudinea misogină și, recent, chiar xenofobă. Un asemenea comportament este inacceptabil oriunde, nu doar într-un for legislativ al unui stat democratic”, transmit liberalii.

PNL solicită conducerii Camerei Deputaților să aplice sancțiunile prevăzute de regulament și cere PSD să demonstreze că angajamentele publice asumate în urma incidentelor anterioare „nu rămân doar vorbe goale”.

Acuzaţii de derapaje şi sesizare la CNCD

Controversele din jurul lui Adrian Câciu vin şi după un alt incident petrecut săptămâna trecută în timpul audierii ministrei de Externe, Oana Ţoiu, în Comisia de politică externă.

Atunci, Câciu i s-a adresat deputatului UDMR Hajdu Gabor cu afirmaţia: „Tu eşti UDMR. Nu înţelegi ce înseamnă să fii român”.

În același context, deputatul USR Iulian Lorincz i-ar fi șoptit președintelui de ședință că social-democrații sunt „needucaţi”, iar Câciu i-a replicat: „Domnul Lorincz, ţi-ai tăiat unghiile ca să vorbești cu noi?!”.

Ulterior, Iulian Lorincz a anunţat că a depus o sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva deputatului PSD, pe care îl acuză de „derapaje inacceptabile”.

„În Comisia de politică externă, am asistat la momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o ţară europeană. Jigniri personale. Insulte. Şi mesaje xenofobe clare. «Nu înţelegi ce înseamnă să fii român. Nici nu ar trebui să ai voie să vorbeşti la acel microfon». Asta i-a spus deputatul PSD Adrian Câciu unui coleg de la UDMR. Pentru extremistul Câciu, dreptul de a vorbi depinde de etnie sau origine”, a declarat Lorincz.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei
stirileprotv.ro
image
Ovidiu din Țibănești și-a dat demisia de la firma unde lucra ca șofer, s-a mutat în București și s-a îmbogățit. Ce idee de afacere a avut
gandul.ro
image
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
mediafax.ro
image
El este unul dintre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu: „Am spus-o și o să o spun mereu”
fanatik.ro
image
Data la care intră pensiile românilor în aprilie 2026. Casa de Pensii ar putea trimite banii mai devreme
libertatea.ro
image
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Alimentul care nu va mai putea fi vândut sub acelaşi nume în UE. Reacţia antreprenorilor: Nu păcălim pe nimeni
observatornews.ro
image
Andreea Popescu, primele declarații după divorțul de Rareș Cojoc. Ce spune EX-dansatoarea Deliei despre amantlâcul cu Dan Alexa
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Modalități prin care șoferii pot reduce consumul de benzină și motorină. Un mecanic spune cum economisești la pompă
playtech.ro
image
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de mizerii. Îți bați joc de oameni?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
Cui rămâne penthouse-ul de 4 mil de euro, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș. Vila se află pe bloc, are 900 mp, 7 camere, 2 terase, cinema și saună. Imagini SUPERBE din ''palat''
romaniatv.net
image
Un spital din România încasează 200 de lei pentru comunicarea orei nașterii. Cererea, la mare căutare pentru întocmirea astrogramei
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Gina Pistol, atacată și criticată pe instagram pentru felul în care arată: „Sprâncenele te îmbătrânesc enorm. Ai expresia feței mai întunecată”
actualitate.net
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
The Strait of Hormuz jpg
Război în Orientul Mijlociu, cum va arăta lumea de după?
historia.ro
