Robert Cazanciuc cere explicații lui Bolojan pentru blocarea finanțării Cartierului Justiției: „Are datoria să explice public rațiunile nefinanțării”

Senatorul PSD Robert Cazanciuc îi cere premierului Ilie Bolojan să explice de ce refuză să continue finanțarea proiectului Cartierul Justiției, preferând în schimb cheltuirea anuală a zeci de milioane de lei pe sedii închiriate în București.

Potrivit lui Cazanciuc, justiția se desfășoară în clădiri degradate, iar dosarele sunt manipulate în arhive insalubre, aduse în sălile de judecată pe cărucioare de supermarket.

Senatorul susține că soluția ar fi finalizarea Cartierului Justiției, proiect care va reuni 23 de instituții judiciare și va asigura condiții optime pentru aproximativ 6.000 de angajați și 10.000 de justițiabili zilnic.

Cazanciuc avertizează că Guvernul Bolojan ar fi primul, din 2013, care blochează acest proiect, risipind bani pentru chirii și punând în pericol un Acord cu Banca Mondială. El mai arată că fiecare an fără finanțare crește costurile proiectului, din cauza inflației și a scumpirii materialelor de construcții și a forței de muncă.

Senatorul PSD reamintește că toate guvernele precedente au susținut proiectul și estimează că, dacă finanțarea va fi asigurată, Cartierul Justiției ar putea fi finalizat până în 2033.

„Premierul Ilie Bolojan are datoria să explice public "rațiunile" nefinanțării unui proiect vital funcționării unei justiții eficiente, preferând cheltuirea a zeci de milioane de lei anual pentru sedii închiriate în București.

Refuzul de a finanța Cartierul Justiției, asumat în programul de guvernare ce a fost prezentat de domnul Ilie Bolojan în fața Parlamentului atunci când a solicitat votul de încredere, riscă să aducă România în situația delicată de a i se rezilia un Acord cu Banca Mondială, din cauza neîndeplinirii angajamentelor asumate prin Lege pentru finanțarea acestui proiect.

Odiseea Cartierului si solicitările adresate premierului se regăsesc în interpelarea pe care am înregistrat-o astăzi la Senat pentru a fi prezentată în ședința de mâine, 18 martie 2026”, a scris senatorul Robert Cazanciuc, marți, pe Facebook.