Adrian Câciu și-a cerut scuze pentru ieșirea nervoasă față de senatoarea PNL: „A fost un derapaj, nu trebuia să am această atitudine”

Deputatul PSD Adrian Câciu și-a cerut scuze, marți seară, pentru comportamentul avut față de senatoarea PNL Gabriela Horga, în timpul dezbaterilor din Comisiile reunite de buget-finanțe privind legea bugetului de stat pe 2026.

„O să profit de acest moment pentru a-mi cere scuze faţă de colega mea, doamna Gabriela Horga, pentru ieşirea de mai devreme, din timpul zilei. Vreau să vă spun că regret şi nu este ceea ce mă caracterizează. A fost un derapaj venit în urma acelor acuzaţii că suntem mincinoşi şi iresponsabili. Dar chiar şi aşa nu trebuia să am această atitudine”, a declarat Câciu în ședința comisiilor.

Anterior, deputatul PSD a bătut cu pumnul în masă și i-a strigat Gabrielei Horga „Vreau un răspuns!”, iar senatoarea i-a răspuns: „Nu mai țipați și nu mai jigniți colegii, opriți-vă!”.

Partidul Național Liberal a cerut PSD și conducerii Camerei Deputaților să se delimiteze și să sancționeze comportamentul agresiv al lui Câciu și a anunțat sesizarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. PNL a mai solicitat PSD să se delimiteze „ferm de comportamentul acestui personaj care recidivează în atitudinea misogină și, recent, chiar xenofobă”.

