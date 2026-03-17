Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
De ce moartea șefului securității din Iran are mai multă greutate decât cea a fostului lider suprem

Război în Orientul Mijlociu
Chiar înainte de asasinarea fostului lider suprem, în primele ore ale războiului împotriva Iranului, un oficial iranian a oferit o privire rară asupra mecanismelor puterii de la Teheran. Acesta nu a indicat spre liderul suprem, ci către o figură din umbră care trage sforile, relatează The Telegraph.

„Este unul dintre foarte puținii oameni care mai pot să se întâlnească cu liderul și a primit sarcina de a salva sistemul”, a dezvăluit oficialul pentru publicația britanică.

Acest om, Ali Larijani, șeful securității naționale, este acum mort - ucis într-un atac aerian. Moartea sa, ultima din lanțul superior de conducere după asasinarea liderului suprem, Ali Khamenei, reprezintă poate cea mai semnificativă de până acum pentru arhitectura de putere care a susținut Republica Islamică timp de decenii.

Dacă Khamenei era întruchiparea autorității statului -religioase, politice și militar -Larijani era considerat omul care făcea sistemul să funcționeze. În ultimul an, surse din interior îl descriau drept liderul de facto al țării, un diplomat rar într-un sistem dominat de conservatori ideologici.

Influența sa nu provenea doar din funcțiile oficiale, ci dintr-o cunoaștere profundă a mecanismelor instituționale ale Iranului. De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, Larijani a fost ministru al culturii, șef al televiziunii de stat, secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională și președinte al parlamentului. Cel mai recent, a avut rolul de emisar personal al lui Khamenei pe lângă președintele rus Vladimir Putin, consolidându-și rolul central în politica externă.

Însă responsabilitățile sale erau cele care îl făceau indispensabil. Larijani coordona relațiile dintre centrele rivale de putere, gestiona canale diplomatice sensibile și limita conflictele interne care ar fi putut fragmenta statul. Un rol esențial îl avea și în gestionarea succesiunii, astfel încât tranzițiile de putere să nu destabilizeze sistemul.

„În mod oficial, el conduce totul aici”, declara un alt oficial iranian cu doar câteva săptămâni înainte de moartea sa.

Sistemul politic al Iranului a fost conceput deliberat ca unul complex, cu instituții suprapuse și centre de putere concurente, toate aflate sub coordonarea liderului suprem. Președintele conduce guvernul civil, dar răspunde în fața liderului. Corpul Gardienilor Revoluției controlează o mare parte din economie și aparatul de securitate, dar este, teoretic, subordonat acestuia. Organismele clericale au autoritate, însă funcționează în limitele stabilite de vârful puterii.

De pildă, Consiliul Gardienilor evaluează candidații pentru funcții publice pe baza criteriilor stabilite de liderul suprem.

Această structură împiedică dominația unei singure instituții care să acumuleze prea multă putere, dar creează o dependență critică de coordonare. Figuri precum Larijani, care înțelegeau în profunzime fiecare instituție și puteau naviga între ele, erau esențiale pentru funcționarea întregului sistem.

El știa care clerici din Qom aveau influență reală și care nu. Construise relații solide cu puteri globale, de la Moscova la Beijing. Poate cel mai important, știa cum să pună problema în negocieri astfel încât conservatorii iranieni să accepte compromisuri fără a părea slabi.

Astfel de abilități, spun analiștii, nu pot fi înlocuite ușor.

Iranul a mai trecut prin asasinate țintite. După uciderea generalului Qassim Soleimani în 2020, un succesor a fost numit rapid. Când oameni de știință din programul nuclear au fost eliminați, alții au fost pregătiți. Dar rolul lui Larijani nu a fost niciodată oficializat; el exista în rețelele informale de influență, experiență și încredere personală.

Acum, odată cu dispariția lui Khamenei și Larijani, Iranul se confruntă cu o întrebare mult mai profundă: nu dacă instituțiile pot supraviețui separat, ci dacă sistemul în ansamblu mai poate funcționa coerent.

Un nou lider suprem, Mojtaba Khamenei, ar fi preluat puterea, însă absența sa din spațiul public în ultimele săptămâni ridică semne de întrebare. În acest context, moartea lui poate însemna lipsa unei figuri capabile să medieze între facțiunile interne și, simultan, să mențină canale credibile de comunicare cu exteriorul.

Larijani era unul dintre puținii oficiali în care aveau încredere atât conservatorii iranieni, cât și guvernele străine. Fără el, eforturile diplomatice -în special cele cu Statele Unite -sunt serios afectate.

Pentru Israel, care a urmărit slăbirea sau prăbușirea Republicii Islamice, eliminarea unei astfel de figuri poate reprezenta un câștig strategic. Însă cei care caută o ieșire rapidă din război, mai ales în contextul unui război care afectează deja piețele globale de energie, ar putea fi dezamăgiți, se arată în analiza The Telegraph.

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei
stirileprotv.ro
image
Ovidiu din Țibănești și-a dat demisia de la firma unde lucra ca șofer, s-a mutat în București și s-a îmbogățit. Ce idee de afacere a avut
gandul.ro
image
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
mediafax.ro
image
El este unul dintre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu: „Am spus-o și o să o spun mereu”
fanatik.ro
image
Data la care intră pensiile românilor în aprilie 2026. Casa de Pensii ar putea trimite banii mai devreme
libertatea.ro
image
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Alimentul care nu va mai putea fi vândut sub acelaşi nume în UE. Reacţia antreprenorilor: Nu păcălim pe nimeni
observatornews.ro
image
Andreea Popescu, primele declarații după divorțul de Rareș Cojoc. Ce spune EX-dansatoarea Deliei despre amantlâcul cu Dan Alexa
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Modalități prin care șoferii pot reduce consumul de benzină și motorină. Un mecanic spune cum economisești la pompă
playtech.ro
image
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de mizerii. Îți bați joc de oameni?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
Cui rămâne penthouse-ul de 4 mil de euro, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș. Vila se află pe bloc, are 900 mp, 7 camere, 2 terase, cinema și saună. Imagini SUPERBE din ''palat''
romaniatv.net
image
Un spital din România încasează 200 de lei pentru comunicarea orei nașterii. Cererea, la mare căutare pentru întocmirea astrogramei
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Gina Pistol, atacată și criticată pe instagram pentru felul în care arată: „Sprâncenele te îmbătrânesc enorm. Ai expresia feței mai întunecată”
actualitate.net
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
The Strait of Hormuz jpg
Război în Orientul Mijlociu, cum va arăta lumea de după?
historia.ro
Click!

image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte