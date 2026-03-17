10 alternative pentru Dubai. Destinaţii din Europa moderne, sigure, cu plajă şi vreme frumoasă

Conflictul din Orientul Mijlociu a dat peste cap mii, poate chiar zeci de mii de vacanţe, dacă ne gândim şi la cele deja rezervate și anulate din cauza nesiguranței pe care zona o inoculează turiștilor. Deși unii și-au rezervat vacanțele încă din toamna anului trecut, acum sunt nevoiți să caute alternative mai sigure și mai aproape de casă, Europa fiind destinația care poate oferi plaje sigure și vreme frumoasă.

De la golfuri izolate pe insule până la țărmuri pline de viață lângă orașe aglomerate, pe continent nu lipsește frumusețea și varietatea, scrie pe unul dintre cele mai cunoscute site-uri specializate în destinații turistice din Europa, în preambulul „Top 10 destinații de plajă de neratat”, un ghid cu instrucțiuni de călătorie în Europa, de la coastele blânde ale Greciei și Portugaliei până la țărmurile sălbatice și neîmblânzite ale Scoției și Normandiei.

1. Plaja Elafonisi, Creta

Una dintre cele mai relaxante plaje din lume, insula Elafonisi din Creta, oferă tot ce-ți trebuie pentru a te relaxa. Nisip roz coral și o lagună cristalină? Fericire pură. Fă o excursie de o zi în paradis, unde te poți bucura de soare alături de alți vizitatori ai plajei sau poți traversa apa până la golfuri liniștite. La doar 200 de metri de continent, peste un banc de nisip, se află insula, o rezervație naturală protejată, cu 110 specii de plante.

2. Coasta de sud a Angliei

Vino în Cornwall și vei descoperi oaza de pe plaja Porthcurno. Un paradis uimitor al National Trust, cu nisip fin și alb, așezat între stânci înalte, este dominat de renumitul Teatrul Minack. Priveliști spectaculoase, nu-i așa? Cu un pârâu în care copiii se pot bălăci, aceasta este o plajă minunată pentru familii din Regatul Unit și una dintre cele mai apreciate destinații de coastă din Europa.

3. Muntele Saint-Michel, Normandia

Plajele din nordul Franței sunt renumite în întreaga lume (și nu doar pentru debarcările istorice din al Doilea Război Mondial). Întinzându-se pe aproape 640 de kilometri, coasta Normandiei este plină de țărmuri uimitoare și stânci spectaculoase. Totuși, niciun obiectiv turistic nu este mai fascinant decât Muntele Saint-Michel. O insulă piramidală emblematică, acest sit din Patrimoniul Mondial UNESCO se înalță deasupra bancurilor de nisip și a apei ca un castel de basm.

4. Plaja Benagil, Algarve

Mergi la Praia de Benagil, în Portugalia, pentru o zi pe una dintre cele mai de vis plaje din lume. La capătul îndepărtat al țărmului vei găsi o peșteră a minunilor. Lasă covorul fermecat — tot ce-ți trebuie e o barcă până la Algar de Benagil. Cunoscută ca „Catedrala din Benagil”, pereții în spirală îți ghidează privirea până la „ochi”.

5. Plaja Bamburgh, Northumberland

Northumberland se mândrește cu unele dintre cele mai frumoase plaje din Regatul Unit. Plaje lungi, cu nisip fin, flancate de dune care șoptesc; poți merge pe țărm kilometri întregi, fără să te îndepărtezi de apă. Plaja Bamburgh este un loc de neratat. Privește înapoi spre Insula Sfântă, accesibilă doar când este reflux, și până la Castelul Bamburgh, care domină orizontul. Perfect pentru surferi, familii, câini și călăreți, deopotrivă.

6. Plaja Fornillo, Positano

Farmecul stâncilor și liniștea plajelor te primesc pe Coasta Amalfi. Fă o oprire la Positano, Italia, și vei descoperi un litoral cu adevărat uluitor. Acest sat de pe stâncă oferă priveliști maiestuoase asupra apei azurii, alături de o arhitectură colorată și străzi întortocheate. În plină vară, Positano devine popular, dar plajele nu se aglomerează prea tare. Mergi la Spiaggia del Fornillo, o întindere mare de țărm susținută de stânci incredibile.

7. Lacul Wannsee, Berlin

Refugiul preferat de pe malul lacului din Berlin, la doar câteva minute de centrul orașului.

Berlin, lacul Wannsee este locul ideal pentru cultura scăldatului. Volei pe plajă și închirierea de bărci sunt doar câteva dintre atracții, iar tu poți face și un tur al lanțului de lacuri Havel.

8. Plaja Burriana, Nerja

Soare, sport și atmosfera mării definesc această destinație preferată de pe Costa del Sol.

Nerja este numărul unu. Situată pe Costa del Sol, Burriana este plaja principală a regiunii. Cu sport, activități pe apă și nisip fin pe care să te întinzi, aici găsește ceva pentru toată lumea. Sau, dacă vrei să ajungi în golfuri unde nu poate nimeni altcineva, urcă într-un caiac de mare și vâslește în jur pentru puțină liniște.

9. Plaja Scheveningen, Haga

Bucură-te de surf, de nisip și de plimbări pe chei în acest oraș de coastă olandez.

Olanda are o mulțime de plaje cu nisip auriu de-a lungul coastei. Una dintre cele mai bune este Scheveningen din Haga. Steagul albastru internațional flutură acolo de ani de zile. Fă o plimbare pe cheiul de 400 de metri sau relaxează-te pe nisipurile întinse. Apa e grozavă și pentru surferi, așa că de ce să nu te urci și tu la bord?

10. Plaja Luskentyre, Insula Harris

Nisipul alb și apele turcoaz dau acestei plaje scoțiene o atmosferă tropicală.

Highlandsul Scoțian se află una dintre cele mai frumoase plaje din Europa, Luskentyre. Cu nisip alb și apă turcoaz, ai putea crede că ești în Maldive într-o zi însorită. Izolată și vastă, este un refugiu pentru cei care vor să evadeze din realitate.

Unde găsești cea mai limpede apă din Europa

Pentru ape uimitor de limpezi în Europa, ia în considerare vizitarea plajei Navagio din Zakynthos, Grecia, sau a Lagunei Albastre de pe insula Gozo, Malta. Alte locuri frumoase includ Marettimo în Sicilia, Porquerolles în Franța și plaja Myrtos din Kefalonia, Grecia. Menorca, în Spania, și insula Capri, în Italia, oferă și ele ape de o limpezime uluitoare. Villefranche-sur-Mer, în Franța, este o altă alegere excelentă pentru ape cristaline.

Ce plaje din Europa au apa cea mai albastră

Europa are mai multe plaje cunoscute pentru apele lor uimitor de albastre. Plaja Pasqyra din Albania și plaja Kaputaș din Turcia oferă priveliști cristaline. Grecia are numeroase plaje cu apă azurie, printre care Paralia Mpouka, Kassiopi, Voulisma și Foki Beach. În Franța, Plaja Vernette este renumită pentru nuanțele sale vibrante. Pentru un cadru pitoresc în Portugalia, vizitează Praia do Carvalho. Fiecare dintre aceste destinații scoate în evidență apele albastre fascinante care fac plajele europene atât de captivante.

Care plajă este considerată cea mai frumoasă din Europa

Plaja lagunei Port Glarokavos din nordul Greciei este adesea votată drept cea mai frumoasă plajă din Europa. Cala Brandinchi din Sardinia, Italia, și Cala Pregonda din Menorca, Spania, sunt, de asemenea, foarte apreciate de călători.

Există plaje în Europa cunoscute pentru trăsături naturale unice

Mai multe plaje europene sunt renumite pentru trăsăturile lor naturale unice. De exemplu, plaja Nisipurile Roz de pe insula Elafonisi din Grecia este renumită pentru nisipul său roz, format din cochilii zdrobite. Un alt exemplu este Potecile Uriașilor din Irlanda de Nord, unde coloane hexagonale de bazalt formează un peisaj izbitor de-a lungul coastei. Aceste plaje oferă nu doar priveliști frumoase, ci și formațiuni geologice fascinante.

Cea mai bună plajă europeană pentru pasionații de sporturi nautice

Tarifa, în Spania, este o destinație de top pentru pasionații de sporturi nautice, în special pentru windsurfing și kitesurfing. Situată în cel mai sudic punct al Europei, Tarifa se bucură de vânturi puternice și de o cultură de plajă plină de viață. Printre alte activități populare se numără surfingul și paddleboardingul. Atmosfera plină de viață și condițiile excelente fac din această plajă o destinație preferată pentru cei care caută aventură și vor să se bucure de emoția sporturilor nautice.