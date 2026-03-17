Zelenski, avertizează Europa: Dronele nu mai sunt domeniul unui dement ca Putin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat în vizită în Marea Britanie, a avertizat că statele europene trebuie să fie pregătite pentru posibile atacuri cu drone nu doar din partea unor state precum Rusia, ci și din partea actorilor non-statali, inclusiv rețele criminale, grupări teroriste sau chiar indivizi izolați, pe fondul dezvoltării rapide a tehnologiei, relatează The Guardian.

Într-un discurs susținut la Westminster, în fața parlamentarilor britanici, Zelenski a subliniat că atacurile asupra civililor nu mai sunt exclusiv domeniul unor lideri iraționali precum Vladimir Putin, care își permit asemenea costuri. „Odată cu răspândirea dronelor, atacurile în masă nu mai costă miliarde. Costă mult mai puțin”, a spus acesta, subliniind că ridicarea recentă a sancțiunilor asupra Rusiei, în contextul războiului cu Iranul, înseamnă că Putin primește practic finanțare pentru aceste drone.

Liderul ucrainean a amintit că Rusia că folosește drone de tip Shahed, proiectate și oferite în primă instanță de Iran, precum și variante proprii fabricate intern, pentru a lovi infrastructura critică din Ucraina. El a descris regimurile de la Moscova și Teheran drept „frați în ură”, și, din acest motiv, „sunt frați de arme. Nu vrem ca un astfel de regim să amenințe Europa sau partenerii noștri”.

Vizita lui Zelenski în Marea Britanie are loc într-un context geopolitic tensionat, în care premierul britanic Keir Starmer a avertizat că Occidentul nu trebuie să își piardă concentrarea asupra sprijinirii Ucrainei.

„Putin nu trebuie să fie cel care beneficiază de pe urma conflictului din Iran”, a declarat Starmer, subliniind importanța menținerii sprijinului pentru Ucraina și a eforturilor de a slăbi poziția liderului de la Kremlin.

Zelenski a mai spus că războiul din Orientul Mijlociu nu este „departe” pentru Ucraina, tocmai din cauza schimbului de tehnologie militară între Iran și Rusia. El a avertizat că, dacă astfel de regimuri vor avea câștig de cauză, evoluția războiului va depăși orice graniță geografică.

„Niciun ocean, niciun deșert, niciun munte” nu va putea, a declarat acesta, menționând că dronele devin tot mai rapide, mai letale și încep să integreze inteligența artificială.

„Nu spunem că Rusia nu este capabilă să inoveze. Este capabilă, dar o face pentru a ucide, a mutila, a distruge. La asta se pricepe cel mai bine, la fel ca ayatollahii; se vede din modul în care dronele Shahed au evoluat de la ceva asemănător armelor folosite în timpul blitz-ului la drone mai rapide, mai letale și care utilizează deja inteligența artificială”, a punctat liderul ucrainean.

În același timp, președintele ucrainean a oferit sprijin aliaților din Orientul Mijlociu, sugerând că Ucraina poate contribui cu expertiză în apărare, inclusiv prin echipe de interceptare și sisteme radar, pentru a proteja obiectivele militare și civile.

„Astfel de măsuri ar putea fi curând necesare în întreaga Europă”, a avertizat Zelenski, subliniind că dronele pot fi lansate nu doar de pe uscat, ci și de pe nave, ceea ce face ca atacurile cu rază lungă de acțiune să nu mai fie unele izolate.