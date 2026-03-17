search
Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zelenski, avertizează Europa: Dronele nu mai sunt domeniul unui dement ca Putin

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski,  aflat în vizită în Marea Britanie, a avertizat că statele europene trebuie să fie pregătite pentru posibile atacuri cu drone nu doar din partea unor state precum Rusia, ci și din partea actorilor non-statali, inclusiv rețele criminale, grupări teroriste sau chiar indivizi izolați, pe fondul dezvoltării rapide a tehnologiei, relatează The Guardian.

Volodimir ZelenskI, alături de premierul britanic Keir Starmer, Londra FOTO EPA-EFE
Într-un discurs susținut la Westminster, în fața parlamentarilor britanici, Zelenski a subliniat că atacurile asupra civililor nu mai sunt exclusiv domeniul unor lideri iraționali precum Vladimir Putin, care își permit asemenea costuri. „Odată cu răspândirea dronelor, atacurile în masă nu mai costă miliarde. Costă mult mai puțin”, a spus acesta, subliniind că ridicarea recentă a sancțiunilor asupra Rusiei, în contextul războiului cu Iranul, înseamnă că Putin primește practic finanțare pentru aceste drone.

Liderul ucrainean a amintit că Rusia că folosește drone de tip Shahed, proiectate și oferite în primă instanță de Iran, precum și variante proprii fabricate intern, pentru a lovi infrastructura critică din Ucraina. El a descris regimurile de la Moscova și Teheran drept „frați în ură”, și, din acest motiv, „sunt frați de arme. Nu vrem ca un astfel de regim să amenințe Europa sau partenerii noștri”.

Vizita lui Zelenski în Marea Britanie are loc într-un context geopolitic tensionat, în care premierul britanic Keir Starmer a avertizat că Occidentul nu trebuie să își piardă concentrarea asupra sprijinirii Ucrainei.

„Putin nu trebuie să fie cel care beneficiază de pe urma conflictului din Iran”, a declarat Starmer, subliniind importanța menținerii sprijinului pentru Ucraina și a eforturilor de a slăbi poziția liderului de la Kremlin.

Zelenski a mai spus că războiul din Orientul Mijlociu nu este „departe” pentru Ucraina, tocmai din cauza schimbului de tehnologie militară între Iran și Rusia. El a avertizat că, dacă astfel de regimuri vor avea câștig de cauză, evoluția războiului va depăși orice graniță geografică.

„Niciun ocean, niciun deșert, niciun munte” nu va putea, a declarat acesta, menționând că dronele devin tot mai rapide, mai letale și încep să integreze inteligența artificială.

„Nu spunem că Rusia nu este capabilă să inoveze. Este capabilă, dar o face pentru a ucide, a mutila, a distruge. La asta se pricepe cel mai bine, la fel ca ayatollahii; se vede din modul în care dronele Shahed au evoluat de la ceva asemănător armelor folosite în timpul blitz-ului la drone mai rapide, mai letale și care utilizează deja inteligența artificială”, a punctat liderul ucrainean.

În același timp, președintele ucrainean a oferit sprijin aliaților din Orientul Mijlociu, sugerând că Ucraina poate contribui cu expertiză în apărare, inclusiv prin echipe de interceptare și sisteme radar, pentru a proteja obiectivele militare și civile.

„Astfel de măsuri ar putea fi curând necesare în întreaga Europă”, a avertizat Zelenski, subliniind că dronele pot fi lansate nu doar de pe uscat, ci și de pe nave, ceea ce face ca atacurile cu rază lungă de acțiune să nu mai fie unele izolate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
Un fost star pop pare să fi descoperit elixirul tinereții. Cum arată bărbatul la 60 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Pentru propaganda de la noi, cine nu vrea să fie criminal de război este trădător
gandul.ro
image
Statele Unite cer tuturor ambasadelor din lume să își revizuiască „imediat” măsurile de securitate
mediafax.ro
image
Legenda lui Dinamo, salvată de la moarte de doctorul Sorin Oprescu! Ce s-a întâmplat. „Faceți-i parastasul!”
fanatik.ro
image
Donald Trump ordonă cea mai mare operațiune de comando din istorie pentru a elimina uraniul ascuns a Iranului
libertatea.ro
image
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
"Anul Nadiei Comăneci", sărbătorit la Bruxelles. Se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect
observatornews.ro
image
Andreea Popescu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în public. Fosta soție a lui Rareș Cojoc, devastată după ce a fost prinsă cu Dan Alexa
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Cât te costă, de fapt, o zi obișnuită în România, de dimineața până seara, dacă mergi la serviciu. Calcul complet de la cafea la transport
playtech.ro
image
Sportivul român de 18 ani a fost ucis de tren! Nu l-a auzit din cauza căștilor
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii și i-a lăsat pe toți fără cuvinte
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Ministrul Muncii a dat în direct vestea aşteptată de 2,8 milioane de pensionari
romaniatv.net
image
Cea mai bună veste pentru românii născuți înainte de 1960. Proiectul a fost lansat
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Trei români arestați în Germania după ce au încercat faimoasa metodă „acoperișul”. Cât au cerut aceștia victimei de 90 de ani pentru o oră și jumătate de muncă
actualitate.net
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
click.ro
image
„Cum își permit oamenii să aibă copii?” Dezbaterea lansată de o româncă după ce a calculat cheltuielile pe care le are cu partenerul
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
The Strait of Hormuz jpg
Război în Orientul Mijlociu, cum va arăta lumea de după?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte