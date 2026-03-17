search
Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, proiecte comune privind infrastructura și spațiile publice: „Elefantul din cameră a fost investiția de la Piața Unirii”

0
0
Publicat:

Primării Municipiului București și cel al Sectorului 4 au avut marți, 17 aprilie, o întâlnire de lucru în cadrul căreia au fost discutate mai multe proiecte de infrastructură și urbanism. La discuții au participat primarul general Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 4 Daniel Băluță și cei doi viceprimari ai Capitalei, Stelian Bujduveanu și Adrian Vigheciu 

image

Potrivit informațiilor transmise de PMB, administrația Capitalei a emis certificatul de urbanism pentru realizarea unor piste de biciclete.

„Am discutat doar admnistrație și cu ocazia aceasta am semnat Certificatul de Urbanism pentru 20 de km de piste de biciclete de pe raza Sectoarelor 2, 3 și 4”, a precizat Ciprian Ciucu, potrivit unui comunicat al PMB.

„Ne-am asumat realizarea unui PUZ pentru unirea liniilor de tramvai din Piața Unirii”

Un subiect central al întâlnirii l-a reprezentat zona Pieței Unirii, unde PMB și Sectorul 4 au anunțat intenția de a colabora pentru reorganizarea circulației și a conexiunilor pietonale.

„ Elefantul din cameră a fost investiția de la Piața Unirii: Noi ne-am asumat realizarea unui PUZ pentru unirea liniilor de tramvai din Piața Unirii, de la dealul Mitropoliei (linia 32) și piața Sfânta Gheorghe (linia 5). Sectorul 4 și-a asumat realizarea unor noi pasaje pietonale între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, cu legătură în stația de tramvai ce va fi realizată în urma PUZ-ului.Arhitecții verifică dacă pasajul pietonal care face legătura cu lina de tramvai și metrou se poate face din punct de vedere tehnic în subteran (poziția PMB) sau dacă e nevoie să fie făcut parțial suprateran (poziția PS4)", a transmis primarul general

Specialiștii analizează în prezent dacă pasajele pot fi construite integral în subteran sau dacă sunt necesare soluții mixte:

„Toată lumea dorește să fie subteran, de aceea experții evaluează situația”.

Un nou certificat de urbanism pentru consolidarea și modernizarea Maternității Bucur și alte proiecte comune

Cele două administrații au anunțat și alte direcții de colaborare, printre care:

- Amenajarea zonei Splaiului Independenței, între Pod Izvor și Piața Unirii, inclusiv realizarea Podului Calicilor: „Vom invita Sectoarele 3, 4 și 5 la discuții pe acest subiect peste o lună, după ce Direcția Investiții recepționează Proiectul Tehnic”.

- Igienizarea Parcului Natural Văcărești, în campania de curățenie de primăvară;

- Predarea  mobilierul stradal de pe străzile afectate de lucrările noastre de înlocuirea a liniilor de tramvai, de pe Bd. Gheorghe Șincai și Calea Șerban Vodă;

- Emiterea autorizațiilor pentru reabilitarea unor unități de învățământ finanțate prin PNRR;

 - Avizarea proiectelor de infrastructură ale Sectorului 4, inclusiv cele legate de magistrala de metrou asumată de administrația locală;

- Depunerea documentației pentru un nou certificat de urbanism privind consolidarea Maternității Bucur.

„Primarul general va semna autorizațiile pentru reabilitarea a nouă unități de învățământ cu finanțare din PNRR. Deblocăm avizele CTC pentru proiectele de infrastructură ale S4. Eliberăm avizele pentru forajele necesare studiilor geotehnice din pregătirea documentației pentru magistrala de metrou asumată de Sectorul 4. PS4 inițiază proiect de HCGMB pentru denumirea arterei Europa Unită. Ne va trimite expertiza pentru intervențiile la rețeaua de termoficare din zona Pasajului Suprateran din intersecția „Apărătorii Patriei” dar și adresă cu clarificarea integrării pasajului cu proiectul Inelului Median pentru deblocarea avizelor CTC; Depunem documentația pentru un nou certificat de urbanism pentru consolidarea și modernizarea Maternității Bucur; Sectorul 4 ne eliberează avizele pentru proiectul Sistemului de Management al Traficului București la care lucrăm, dar și pentru Inelul Median”, a transmis PMB.

Amintim că, în februarie, Ciprian Ciucu acuza un blocaj politic între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4, despre care afirma că poate duce la pierderea a 220 de milioane de lei și la întârzieri majore în modernizarea rețelei de termoficare.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
