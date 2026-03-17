Planul Ucrainei de a secătui Rusia de recruți, subminat de războiul împotriva Iranului

Efortul de război al Ucrainei este slăbit de vânzările de muniții pentru apărare aeriană către statele din Golf și de războiul Washingtonului, în timp ce creșterea prețului petrolului permite acum Moscovei, literalmente, să își finanțeze propriile pierderi în război, se arată într-o analiză The Independent.

În calculul dur al conflictului de tip „mașină de tocat carne” de pe flancul estic al Europei, Ministerul Apărării de la Kiev și-a stabilit ca obiectiv eliminarea a 50.000 de soldați ruși pe lună.

Motivul este că Ucraina estimează că Vladimir Putin poate recruta doar între 35.000 și 37.000 de militari lunar, în ciuda bonusurilor generoase la înrolare, salariilor ridicate și compensației de 165.000 de dolari (124.000 de lire) acordate familiilor celor uciși în luptă.

Potrivit estimărilor ucrainene și occidentale, dacă Kremlinul ar plăti pentru toți morții din război în fiecare lună-estimați la aproximativ 35.000-costul ar ajunge la 5,775 miliarde de dolari.

La aceasta se adaugă costul recrutării a 35.000 de înlocuitori, cu bonusuri de 24.000 de dolari, ceea ce crește suma cu încă 840 de milioane de dolari. Totalul ajunge astfel la 6,615 miliarde de dolari, suma pe care Rusia trebuie să o acopere lunar pentru pierderile sale.

Ucraina e pe deplin conștientă că nu poate concura cu Rusia în privința resurselor umane, dar strategia sa este de a face războiul nesustenabil pentru Putin din punct de vedere economic.

„Punctul critic al Rusiei nu este lipsa de oameni, ci lipsa banilor pentru a-i recruta”, potrivit unei analize de informații consultate de The Independent.

Totuși, creșterea prețului petrolului, în combinație cu decizia lui Donald Trump de a relaxa unele sancțiuni asupra industriei petroliere ruse, a oferit Moscovei o gură de aer față de presiunea financiară măsurată în victime pe care Ucraina încearcă să o exercite-cu un cost uman ridicat pentru sine pe linia frontului din Donbas.

Se estimează că Rusia a obținut între 6 și 10 miliarde de dolari în plus din venituri din petrol ca urmare a conflictului SUA-Israel cu Iranul, început în urmă cu mai puțin de o lună- mai mult decât suficient pentru a acoperi costul lunar al pierderilor sale.

O lovitură serioasă pentru Ucraina

În acest an, progresele Ucrainei în războiul cu drone, loviturile cu rază lungă de acțiune și tacticile îmbunătățite au început să încline balanța în favoarea sa.

Moralul trupelor din prima linie s-a îmbunătățit, iar civilii din marile orașe - deși afectați de valuri de atacuri cu drone și rachete și de temperaturi de până la -25°C- au reușit să facă față întreruperilor prelungite de curent cauzate de atacurile asupra infrastructurii energetice.

Planificarea militară a Ucrainei se baza pe condițiile anterioare de pe piața globală a petrolului și pe nivelurile de aprovizionare cu armament, înainte ca conflictul cu Iranul să escaladeze, prețurile petrolului să crească și munițiile de apărare aeriană să fie redirecționate către statele din Golf și aliații lor.

Relaxarea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol rusesc a dus la o creștere de 13% a livrărilor de țiței-în principal către China, India și Turcia-potrivit Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat.

Încă de la începutul campaniei SUA-Israel împotriva Iranului, Volodimir Zelenski a avertizat că apărarea aeriană a Ucrainei ar putea fi afectată de reducerea livrărilor. Majoritatea sistemelor anti-rachetă balistică provin din SUA, fiind finanțate de partenerii europeni.

„Atenția se va muta acum către Orientul Mijlociu, către conflictul cu Iranul, Statele Unite și Israel”, a observat Zelenski în podcastul World of Trouble. „Este de înțeles, deoarece țările din regiune se confruntă cu atacuri masive cu drone și rachete din partea Iranului.

Estimarea noastră este că sprijinul pentru apărarea aeriană a Ucrainei ar putea scădea.”

Între timp, oferta lui Zelenski de a trimite experți ucraineni în drone pentru a ajuta statele din Golf a fost respinsă de Trump, care a afirmat: „Nu avem nevoie de ajutorul lor în apărarea contra dronelor. Știm mai multe despre drone decât oricine. Avem, de fapt, cele mai bune drone din lume.”

Veniturile suplimentare din petrol ale Rusiei, permise de relaxarea sancțiunilor, au fost criticate de liderii europeni și oficialii ucraineni. Oleksandr Merejko, președintele comisiei de politică externă din parlamentul ucrainean, a declarat: „Este ca și cum ai oferi unui criminal mai multă muniție. Pentru Rusia, petrolul și gazele sunt arme. Dacă ridicarea sancțiunilor duce la atacuri mai intense și la mai multe victime, s-ar putea interpreta că Trump se aliniază cu Putin.”

În același timp, Ucraina continuă să împingă treptat forțele ruse înapoi de-a lungul unei linii a frontului de 1.200 km.

Soldații ucraineni spun că trupele ruse par mai bine pregătite și mai motivate. „Pentru că sunt motivate de bani mulți”, a explicat un comandant de pe frontul din Zaporojie.

Putin a evitat mobilizarea generală, recrutând în schimb între 400.000 și 430.000 de soldați contractuali, cu salarii de aproximativ 3.000 de dolari pe lună, pe lângă bonusuri și compensațiile pentru familii.

Ofițerii ruși au ascuns frecvent numărul real al victimelor. Au fost descoperite gropi comune în zonele eliberate, iar cifrele oficiale sunt considerate subevaluate pentru a reduce costurile.

Chiar și așa, factura salarială lunară de 1,3 miliarde de dolari pentru acești militari pune presiune suplimentară pe economia Rusiei, care crește cu doar 0,8% și este orientată în proporție de 40% către apărare de la începutul invaziei din februarie 2022.

Înainte de creșterea prețurilor la petrol, evaluările serviciilor occidentale indicau că „la ritmul actual, bugetele regionale care finanțează recrutarea vor deveni insolvabile înainte ca rezervele de personal să fie epuizate”.

Acum, Ucraina este nevoită să își revizuiască aceste calcule. Kievul estima că eliminarea a 50.000 de soldați ruși pe lună ar fi provocat un „colaps sistemic” până în toamnă, dar acest termen va fi probabil amânat după conflictul Netanyahu-Trump cu Iranul.