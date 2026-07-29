Luna Plină a Cerbului din iulie vine cu schimbări pentru toate zodiile. Ce spun astrologii despre cea mai intensă perioadă a verii

Ultima Lună Plină din iulie, supranumită „Luna Cerbului”, va avea loc pe 29 iulie și este considerată de astrologi unul dintre cele mai importante momente ale verii. Anul acesta, Luna Plină este în zodia Vărsătorului, iar Soarele în Leu, cele două semne fiind opuse în astrologie. Potrivit astrologilor, această poziționare aduce în prim-plan relațiile, prieteniile și planurile de viitor, însă influența diferă de la o zodie la alta.

Luna Plină din iulie este cunoscută drept „Luna Cerbului”, un nume inspirat de perioada în care cerbilor încep să le crească noile coarne. Potrivit ABC News, denumirea provine de la triburile indigene din nord-estul Americii și a fost popularizată ulterior de publicația Old Farmer's Almanac.

Nu toate comunitățile indigene foloseau însă aceeași denumire. Unele asociau Luna Plină din iulie cu perioada în care păsările își schimbă penele, iar altele cu întoarcerea somonilor în râuri. Numele erau inspirate de schimbările din natură specifice acestei perioade a anului.

Anul acesta, Luna Plină are loc în zodia Vărsătorului, semn de aer asociat libertății, comunităților, prieteniilor și proiectelor de viitor.

Ce simbolizează Luna Plină în Vărsător

Astrologul american Kyle Thomas explică, pentru ABC News, că energia Vărsătorului aduce în prim-plan aspirațiile personale, modul în care ne exprimăm și relațiile pe care le construim, fie că este vorba despre iubire, prietenie sau colaborări.

Totodată, el atrage atenția că această perioadă marchează începutul sezonului eclipselor, ceea ce înseamnă că unele evenimente sau decizii luate acum pot avea consecințe care vor deveni evidente în următoarele săptămâni.

Mulți practicanți ai astrologiei consideră că Luna Plină este un moment potrivit pentru reflecție, stabilirea unor intenții și renunțarea la ceea ce nu mai este util. Fiind vorba despre un semn de aer, Thomas recomandă exprimarea dorințelor prin scris sau prin afirmații rostite cu voce tare, dar și activități desfășurate în comunitate, precum meditațiile de grup sau sesiunile de yoga.

Cum influențează Luna Plină fiecare zodie

Potrivit astrologului citat de ABC News, fiecare semn zodiacal va resimți diferit energia acestei luni pline.

Berbec

Viața socială intră în prim-plan. Este o perioadă favorabilă pentru întâlniri, evenimente și extinderea cercului de prieteni.

Taur

Dacă ai muncit pentru un obiectiv profesional, acum este momentul în care ai putea vedea primele rezultate. Pot apărea o promovare, o ofertă de job, un premiu sau recunoașterea eforturilor depuse.

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Gemeni

Este o perioadă în care poți simți nevoia să ieși din rutină. Fie că începi să planifici o călătorie, înveți ceva nou sau te implici într-un proiect diferit, astrologul spune că Luna Plină favorizează experiențele care îți lărgesc orizonturile.

Rac

Dacă există o relație importantă în viața ta, acum este momentul în care anumite lucruri nu mai pot fi amânate. Discuțiile despre viitor, încredere și angajament pot deveni inevitabile, iar apropierea dintre voi se poate consolida dacă sunteți pe aceeași lungime de undă.

Leu

Luna Plină aduce clarificări în viața de cuplu. Pentru unii înseamnă apropiere și planuri de viitor, iar pentru alții momentul în care devine evident că relația nu mai merge în aceeași direcție.

Fecioară

Dacă ai avut mult de muncă în ultima perioadă, Luna Plină poate marca finalul unui proiect important. Pentru unii nativi, este și momentul unor schimbări în plan profesional, inclusiv al unei noi oportunități de angajare.

Balanță

Viața sentimentală poate deveni mai animată în zilele următoare. Dacă ești singur/ă, este un moment bun să accepți invitații, să ieși mai mult și să cunoști oameni noi.

Scorpion

Luna Plină aduce în prim-plan tot ce ține de viața de familie. Pentru unii nativi poate însemna schimbări legate de locuință, iar pentru alții mai mult timp și atenție acordate celor apropiați.

Săgetător

Dacă lucrezi la un proiect pe care vrei să îl faci cunoscut, perioada poate fi favorabilă. Fie că lansezi un site, prezinți o idee nouă sau îți actualizezi portofoliul, astrologul spune că este un moment bun să ieși în față.

Capricorn

Aspectele financiare ocupă un loc central în viața ta în această perioadă. Pot apărea atât încasări importante, cât și cheltuieli semnificative.

Vărsător

Fiind zodia în care are loc Luna Plină, Vărsătorii sunt printre cei mai influențați de acest moment astrologic. Un proiect la care au muncit de mult timp poate începe să dea roade, iar un obiectiv important sau un vis mai vechi are șanse să se apropie de îndeplinire.

Pești

După o perioadă aglomerată, este momentul să îți acorzi mai mult timp pentru odihnă. Dacă ai simțit că ai tras prea mult de tine în ultimele săptămâni, Luna Plină te încurajează să încetinești ritmul și să îți refaci energia..

Potrivit lui Kyle Thomas, Luna Plină din Vărsător este una dintre cele mai bune perioade ale verii pentru a reflecta asupra direcției în care ne îndreptăm, a relațiilor pe care vrem să le păstrăm și a obiectivelor pe care dorim să le transformăm în realitate.