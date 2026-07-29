 Luna Plină a Cerbului din iulie vine cu schimbări pentru toate zodiile. Ce spun astrologii despre cea mai intensă perioadă a verii | adevarul.ro
Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Luna Plină a Cerbului din iulie vine cu schimbări pentru toate zodiile. Ce spun astrologii despre cea mai intensă perioadă a verii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ultima Lună Plină din iulie, supranumită „Luna Cerbului”, va avea loc pe 29 iulie și este considerată de astrologi unul dintre cele mai importante momente ale verii. Anul acesta, Luna Plină este în zodia Vărsătorului, iar Soarele în Leu, cele două semne fiind opuse în astrologie. Potrivit astrologilor, această poziționare aduce în prim-plan relațiile, prieteniile și planurile de viitor, însă influența diferă de la o zodie la alta.

Luna Plină a Cerbului din iulie vine cu schimbări pentru toate zodiile
Ce simbolizează Luna Plină în Vărsător Sursă foto: ABC News Photo Illustration

Luna Plină din iulie este cunoscută drept „Luna Cerbului”, un nume inspirat de perioada în care cerbilor încep să le crească noile coarne. Potrivit ABC News, denumirea provine de la triburile indigene din nord-estul Americii și a fost popularizată ulterior de publicația Old Farmer's Almanac.

Nu toate comunitățile indigene foloseau însă aceeași denumire. Unele asociau Luna Plină din iulie cu perioada în care păsările își schimbă penele, iar altele cu întoarcerea somonilor în râuri. Numele erau inspirate de schimbările din natură specifice acestei perioade a anului.

Anul acesta, Luna Plină are loc în zodia Vărsătorului, semn de aer asociat libertății, comunităților, prieteniilor și proiectelor de viitor.

Ce simbolizează Luna Plină în Vărsător

Astrologul american Kyle Thomas explică, pentru ABC News, că energia Vărsătorului aduce în prim-plan aspirațiile personale, modul în care ne exprimăm și relațiile pe care le construim, fie că este vorba despre iubire, prietenie sau colaborări.

Totodată, el atrage atenția că această perioadă marchează începutul sezonului eclipselor, ceea ce înseamnă că unele evenimente sau decizii luate acum pot avea consecințe care vor deveni evidente în următoarele săptămâni.

Mulți practicanți ai astrologiei consideră că Luna Plină este un moment potrivit pentru reflecție, stabilirea unor intenții și renunțarea la ceea ce nu mai este util. Fiind vorba despre un semn de aer, Thomas recomandă exprimarea dorințelor prin scris sau prin afirmații rostite cu voce tare, dar și activități desfășurate în comunitate, precum meditațiile de grup sau sesiunile de yoga.

Cum influențează Luna Plină fiecare zodie

Potrivit astrologului citat de ABC News, fiecare semn zodiacal va resimți diferit energia acestei luni pline.

Berbec

Viața socială intră în prim-plan. Este o perioadă favorabilă pentru întâlniri, evenimente și extinderea cercului de prieteni.

Taur

Dacă ai muncit pentru un obiectiv profesional, acum este momentul în care ai putea vedea primele rezultate. Pot apărea o promovare, o ofertă de job, un premiu sau recunoașterea eforturilor depuse.

Poluarea depinde de noi. Cunoscut profesor și activist de mediu: „Lăsăm în urmă munţi de deşeuri“

Gemeni 

Este o perioadă în care poți simți nevoia să ieși din rutină. Fie că începi să planifici o călătorie, înveți ceva nou sau te implici într-un proiect diferit, astrologul spune că Luna Plină favorizează experiențele care îți lărgesc orizonturile.

Rac

Dacă există o relație importantă în viața ta, acum este momentul în care anumite lucruri nu mai pot fi amânate. Discuțiile despre viitor, încredere și angajament pot deveni inevitabile, iar apropierea dintre voi se poate consolida dacă sunteți pe aceeași lungime de undă.

Leu

Luna Plină aduce clarificări în viața de cuplu. Pentru unii înseamnă apropiere și planuri de viitor, iar pentru alții momentul în care devine evident că relația nu mai merge în aceeași direcție.

Fecioară

Dacă ai avut mult de muncă în ultima perioadă, Luna Plină poate marca finalul unui proiect important. Pentru unii nativi, este și momentul unor schimbări în plan profesional, inclusiv al unei noi oportunități de angajare.

Balanță 

Viața sentimentală poate deveni mai animată în zilele următoare. Dacă ești singur/ă, este un moment bun să accepți invitații, să ieși mai mult și să cunoști oameni noi.

Scorpion

Luna Plină aduce în prim-plan tot ce ține de viața de familie. Pentru unii nativi poate însemna schimbări legate de locuință, iar pentru alții mai mult timp și atenție acordate celor apropiați.

Săgetător 

Dacă lucrezi la un proiect pe care vrei să îl faci cunoscut, perioada poate fi favorabilă. Fie că lansezi un site, prezinți o idee nouă sau îți actualizezi portofoliul, astrologul spune că este un moment bun să ieși în față.

Capricorn

Aspectele financiare ocupă un loc central în viața ta în această perioadă. Pot apărea atât încasări importante, cât și cheltuieli semnificative.

Vărsător

Fiind zodia în care are loc Luna Plină, Vărsătorii sunt printre cei mai influențați de acest moment astrologic. Un proiect la care au muncit de mult timp poate începe să dea roade, iar un obiectiv important sau un vis mai vechi are șanse să se apropie de îndeplinire.

Pești 

După o perioadă aglomerată, este momentul să îți acorzi mai mult timp pentru odihnă. Dacă ai simțit că ai tras prea mult de tine în ultimele săptămâni, Luna Plină te încurajează să încetinești ritmul și să îți refaci energia..

Potrivit lui Kyle Thomas, Luna Plină din Vărsător este una dintre cele mai bune perioade ale verii pentru a reflecta asupra direcției în care ne îndreptăm, a relațiilor pe care vrem să le păstrăm și a obiectivelor pe care dorim să le transformăm în realitate. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
digi24.ro
image
Descoperire neobișnuită în Bulgaria, după ce nivelul apelor Dunării a atins un minim istoric. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Sorin Grindeanu i-a făcut plângere penală liberalului care a instigat la împușcarea sa. Cazul a fost semnalat prima dată de Gândul. Publicăm documentul
gandul.ro
image
Un iepure și 220.000 de francezi evacuați. Mamă și fiică fug din calea flăcărilor
mediafax.ro
image
Denis Drăguş, cale liberă spre FCSB! Trabzonspor a rezolvat transferul atacantului
fanatik.ro
image
Libertatea a vorbit cu legendarul Michel Platini, care s-a retras la Cassis, pe malul Mediteranei. Cât costă să mănânci la restaurantul marelui „Platoche”
libertatea.ro
image
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident
digi24.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
E oficial: Ștefan Târnovanu a ratat transferul! Confirmat chiar înainte de Auda - FCSB
digisport.ro
image
Carmen de la Sălciua, noi dezvăluiri despre sarcină: „Nu se întreabă și nu se discută”
click.ro
image
Concedieri în masă la o fabrică de piese auto din România. Aproape 100 de angajați rămân fără loc de muncă: Mâine se închide definitiv
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
cancan.ro
image
După câți ani de muncă poți scoate banii din Pilonul 2 de pensii? Poți retrage pe toți fără să pierzi o parte?
newsweek.ro
image
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
prosport.ro
image
Ce transferuri bancare pot atrage atenția ANAF și când pot fi cerute explicații. Situațiile în care trebuie să dovedești proveniența banilor
playtech.ro
image
Răzvan Burleanu, reacţie dură după ce Infantino a propus „vânzarea” Cupei Mondiale: „Cel mai iubit sport din lume aparține celor care îl trăiesc” Ruptură între FRF şi preşedintele FIFA. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. ”Sunt doar 3 în care mă întorc mereu”
ziare.com
image
FCSB a primit vestea din Turcia: Denis Drăguș!
digisport.ro
image
Ce poți face cu o cadă veche. Dana Rogoz a transformat-o într-un obiect spectaculos
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al lui Carmen Brumă. E pur și simplu wow! E imens și are o terasă superbă. Vedeta se bucură și de un dressing fabulos! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vești bune pentru românii care stau la bloc. S-a stabilit ce se întâmplă cu repartitoarele de căldură
mediaflux.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Imagini deplorabile din pavilionul unde Fundația Metropolis renovează din donații o secție de Oncologie pe care statul nu a reușit să o modernizeze. Aici sunt tratați bolnavii de cancer
actualitate.net
image
INTERVIU (PARTEA I). Cum s-a schimbat viața Flaviei Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, după ce a renunțat la funcțiile publice în urma anchetei DNA. Cum sprijină astăzi comunitatea: „Am avut multe situații în care am plecat acasă plângând”
actualitate.net
image
Fiica Irinei Fodor a fost admisă la liceul dorit. Care sunt planurile ei de vacanță: „Ne-am făcut deja programul”
click.ro
image
Jennifer Lopez a plecat în vacanță alături de cei doi copii ai săi. Ce destinație a ales vedeta
click.ro
image
Cum arată Anamaria Prodan în costum de baie, la 53 de ani: „Pentru cine te mai expui?”
click.ro
Bessie Wallis Warfield Simpson foto profimedia 0601056884 jpg
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă
okmagazine.ro
Luna plina in Varsator jpg
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Ce se întâmplă în mintea unui om înainte să înșele. Psiholog: „Relațiile nu se destramă peste noapte”
infidelitate foto shutterstock
Relații
Burnout sau conflict de valori? Cum îți dai seama ce te epuizează cu adevărat la serviciu
Barfa colegi birou munca FOTO Shutterstock jpg
Leadership
Gelozia nu înseamnă întotdeauna iubire. Când devine un semnal de alarmă
Cuplu care stă la TV și se uită pe telefon FOTO Shutterstock
Relații
Ce hobby ți-ar putea schimba viața fără să-ți golească portofelul
stangaci arta pictura desen scriere mana stanga foto shutterstock
Mindset
„Nu vreau să fiu pe locul doi”. De ce tot mai mulți oameni evită relațiile cu persoane care au deja copii
Cearta familie copil FOTO Shutterstock jpg
Consiliere
Nu mincinoșii ne păcălesc cel mai ușor. Cine ne face, de fapt, să credem informațiile false
Fake News FOTO Shutterstock
Consiliere

Știrile adevarul.ro

Mica noastră „olimpiadă” de la București. Câte titluri mondiale universitare a obținut țara noastră în iulie 1981
universiada 1981 004 jpg
Sport 19:20
Centrala de la Cernavodă se oprește complet: Seceta și nivelul scăzut al Dunării închid și Reactorul 2
reactoare nucleare cernavoda
Evenimente 19:04
Tăcerea Washingtonului „este asurzitoare.” Expertul Ștefan Popescu subliniază că România nu are dialog strategic cu SUA
Ștefan Popescu analist interviurile Adevărul FOTO Cătălin Mănescu IMG 7093 jpeg
Evenimente 18:48
După atentatul de la CSD: Ce spun musulmanii din Germania
78135153 1004 webp
Opinii 18:46
Tânărul înotător cu cancer la creier s-a calificat în finală la Jocurile Commonwealth. Medicii i-au spus că nu va ajunge la 40 de ani
image png
Sport 18:46
Alexandru Nazare avertizează: Ratingul de țară rămâne prioritatea zero a României
Alexandru Nazare conferinta de presa 13 august 2025 Foto Inquam photos Octav Ganea (6) jpg
Politică 18:44
Ștefan Popescu: Rusia încearcă să decupleze Ucraina de Marea Neagră. Odesa este miza
Portul Odesa FOTO Profimedia jpg
Evenimente 18:42
Record de solicitări pentru bursele de studiu în România: aproape 90.000 de tineri din peste 150 de ţări. De unde vin cele mai multe cereri
studenti discutie tinerie calculatoare shutterstock 513694219 jpg
Educație 18:21
Cum vrea statul să reducă poluarea rezultată din încălzirea locuințelor. Proiectul a trecut de Camera Deputaților. Ce ar urma să se schimbe până în 2030
blocuri bucuresti 1024x580 jpg
Politică 18:11
Românii pierd dinții prea devreme. De ce ajung atât de mulți pacienți să aibă nevoie de o reabilitare completă a danturii
image1 jpg
Sănătate 18:08
Video Momentul în care un copil de 12 ani din Brăila este lovit de un obiect căzut din cer, în timp ce mergea cu trotineta
un copil din braila a fost lovit in cap de un obiect cazut din cer foto captura video observator png
Brăila 18:07