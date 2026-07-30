 Diana Șoșoacă, victima unui accident rutier pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală | adevarul.ro
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Diana Șoșoacă, victima unui accident rutier pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală

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Un accident rutier a avut loc joi, 30 iulie, pe bulevardul Iuliu Maniu din București. Potrivit surselor „Adevărul”, eurodeputata Diana Șoșoacă, aflată în unul dintre autovehiculele implicate, a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Diana Șoșoacă/FOTO: Mediafax/Andeea Alexandru
Diana Șoșoacă/FOTO: Mediafax/Andeea Alexandru

„La data de 30.07.2026, în jurul orei 14.35, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Iuliu Maniu.

Din informațiile preliminare, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 49 de ani, care se deplasa pe Bd. Iuliu Maniu, dinspre str. Lujerului către str. Apusului, a intrat în coliziune cu un autovehicul care circula înaintea sa, condus de un tânăr în vârstă de 23 de ani, potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei.

Șoferii ambelor autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind „zero”.

În urma accidentului de circulație, lidera S.O.S. România a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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