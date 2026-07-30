Directoarea adjunctă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, reținută de DNA pentru luare de mită. Alți doi inspectori, sub control judiciar

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că a dispus reținerea pentru 24 de ore a directoarei generale adjuncte a Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), Ana-Maria Badea, acuzată de luare de mită în formă continuată.

În același dosar, doi inspectori ai instituției, soțul inculpatei și administratorul unei firme au fost puși sub acuzare, iar față de aceștia a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Potrivit DNA, Ana-Maria Badea urmează să fie prezentată joi Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acuzații de mită pentru urgentarea autorizării jocurilor de noroc

Conform procurorilor anticorupție, în perioada 23 decembrie 2025 – 21 mai 2026, Ana-Maria Badea ar fi primit, direct și prin intermediul soțului său, suma totală de 2.500 de euro de la reprezentanții unor societăți din domeniul jocurilor de noroc.

Anchetatorii susțin că banii ar fi fost primiți pentru urgentarea și soluționarea favorabilă a unor cereri privind aprobarea unor jocuri noi de noroc, reautorizarea acestora și alte demersuri administrative aflate în competența ONJN.

„În schimbul acestor foloase, inculpata ar fi asigurat soluționarea cu celeritate și în mod favorabil a solicitărilor adresate Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc de societățile respective, privind aprobarea unor jocuri noi de noroc, reautorizarea acestora ori alte demersuri administrative aflate în competența instituției”, se arată în comunicatul DNA.

Doi inspectori, acuzați că au primit 25.000 de lei în timpul controalelor

DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și față de inspectorii Radu-Andrei Blaga și Radu-Constantin Brătan, din cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Control a ONJN.

Cei doi sunt cercetați pentru câte șase infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată.

Potrivit procurorilor, în perioada 23 septembrie 2025 – 26 mai 2026, aceștia ar fi primit de la reprezentanții unor operatori economici din domeniul jocurilor de noroc sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, în total 25.000 de lei, pentru a nu aplica sancțiunile legale în urma controalelor efectuate.

Administrator de firmă, acuzat de dare de mită

În același dosar este cercetată și o administratoare de societate comercială, acuzată de dare de mită.

Potrivit DNA, aceasta le-ar fi remis celor doi inspectori suma de 2.000 de lei, la data de 9 ianuarie 2026, în contextul unui control efectuat la societatea pe care o administra.

Tot sub control judiciar a fost plasat și soțul directoarei adjuncte a ONJN, acuzat de complicitate la luare de mită.

Control judiciar și interdicții

Cei patru inculpați aflați sub control judiciar au obligația de a se prezenta la organele judiciare ori de câte ori sunt chemați, de a nu comunica cu persoanele indicate de procurori și de a nu părăsi teritoriul României.

În plus, inspectorii Radu-Andrei Blaga și Radu-Constantin Brătan nu mai au voie să își exercite atribuțiile de funcționari publici în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pe durata măsurii preventive.

DNA precizează că investigațiile sunt în desfășurare și față de alte persoane.

Amintim că procurorii DNA au efectuat, miercuri dimineață, percheziții la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Acțiunea ar fi avut legătură cu un raport al Curții de Conturi, care a identificat nereguli grave în activitatea instituției și diferențe de taxe de autorizare de sute de milioane de lei.