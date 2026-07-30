 Diana Buzoianu spune că nu a fost primită în audiență de procurorul general. Parchetul General susține că nu a existat o astfel de cerere | adevarul.ro
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Diana Buzoianu spune că nu a fost primită în audiență de procurorul general. Parchetul General susține că nu a existat o astfel de cerere

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Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis joi, 30 iulie, că încearcă de peste o lună să discute cu procurorul general al României, Cristina Chiriac, despre infracțiunile de mediu, însă aceasta din urmă nu a primit-o în audiența solicitată. Ulterior, Parchetul General a venit cu un răspuns.

Diana Buzoianu și Cristina Chiriac/Colaj foto Facebook/Diana Buzoianu și Inquam Photos/Octav Ganea
Diana Buzoianu și Cristina Chiriac/Colaj foto Facebook/Diana Buzoianu și Inquam Photos/Octav Ganea

Invitată la Interviurile Libertatea, ministra a afirmat că, de peste o lună, încearcă să discute despre infracțiunile de mediu, dosarele penale care nu au finalitate în instanțele de judecată și eventuala conectare a sistemelor informatice care monitorizează tăierile de lemn cu cele ale anchetatorilor, cu Cristina Chiriac, însă nu a fost primită în audiența solicitată.

„Nici nu voiam să menționez acest lucru, dar poate așa primesc și eu un răspuns. Am trimis, cred că de o lună jumate, o întrebare fix pe o audiență, pe infracțiuni de mediu. Am revenit de mai multe ori și, până în momentul de față, nu am primit niciun răspuns. Adică am fost trimisă la alt procuror. (…) Am rămas șocată, vă spun sincer, de acest lucru”, a explicat Buzoianu.

Diana Buzoianu a explicat că dorește o întâlnire cu procurorul general pentru a îmbunătăți colaborarea dintre instituții în combaterea infracțiunilor de mediu.

„Nu de alta, dar noi, în momentul de față, pe zona de tăieri legale, punem în aplicare, din august, o platformă care va veni cu imagini satelitare și ne va arăta unde au fost tăieri legale. Ar fi fabulos dacă platforma aceasta ar putea să fie conectată și cu autoritățile de forță, ca să aibă și acces la datele respective. Avem, în același timp, 300 de camere video pe drumurile din păduri”, argumentează ministrul Mediului.

Răspunsul procurorului general

Într-un răspuns publicat pe site-ul Ministerului Public, Parchetul General, condus de Cristina Chiriac, a transmis că, de la preluarea mandatului acesteia, nu a fost înregistrată nicio solicitare de audiență din partea ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

„De la data numirii în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a doamnei Cristina Chiriac și până în prezent, la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu a fost înregistrată nicio solicitare de audiență din partea doamnei Diana-Anda Buzoianu - ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Singurele solicitări formulate de către ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor și recepționate de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție constau în adresa nr. 70162/DAB/24.06.2026 (Anexa 1) și adresa nr. 70187/DAB/06.07.2026 (Anexa 2), adrese care, însă, nu conțin nicio cerere de primire în audiență”, a afirmat Parchetul.

Instituția susține că procurorul general nu a refuzat dialogul cu Ministerul Mediului. Parchetul General susține că a răspuns invitațiilor transmise de Diana Buzoianu și a propus ca la întâlnire să participe procurorul-șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu.

Deoarece procurorul general era implicat în activități urgente de urmărire penală în intervalele propuse de minister, instituția a sugerat reprogramarea discuțiilor pentru săptămâna următoare, pe 15 iulie.

„Desemnarea procurorului-șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea participării la astfel de întâlniri s-a realizat în considerarea importanței acordate de către Ministerul Public combaterii acestui fenomen”, a explicat Parchetul General.

Procurorul general adaugă că solicitarea de reprogramare a întâlnirii a fost justificată de participarea procurorului desemnat la activități urgente de urmărire penală. Ea susține că propunerea a respectat și invitația inițială a Ministerului Mediului, care prevedea ca data și locul întâlnirii să fie stabilite de comun acord, nu unilateral de minister.

„În concluzie, informarea corectă și transparentă a opiniei publice presupune încunoștințarea acesteia cu privire la următoarele împrejurări:

1. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Cristina Chiriac, nu a primit nicio solicitare de audiență din partea doamnei Diana-Anda Buzoianu - ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;

2. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție acordă o importanță deosebită combaterii infracțiunilor de mediu și principiului cooperării interinstituționale loiale, sens în care, la solicitarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor având ca obiect organizarea și participarea la ședințe comune cu această tematică, a desemnat pe procurorul-șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, profesionist cu o înaltă calificare în domeniu.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție își reafirmă disponibilitatea de a purta un dialog interinstituțional onest, transparent și constructiv, bazat pe respect reciproc și cooperare loială, în vederea îndeplinirii eficiente a misiunii Ministerului Public și a consolidării încrederii cetățenilor în actul de justiție”, arată instituția.  

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