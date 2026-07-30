Fritz și-ar putea pierde mandatul de primar. Liderul USR acuză PSD și AUR că „și-au dat mâna” pentru a-l înlătura din funcție: „Va exista o sesizare CCR”

Dominic Fritz, președintele USR, susține că un amendament adoptat în Comisia juridică a Senatului la legea ANI este „extrem de grav și neconstituțional”, avertizând că acesta ar putea avea efecte retroactive în cazurile de incompatibilitate și conflict de interese. Liderul USR afirmă că modificarea introdusă de „PSD de mână cu AUR” îl vizează direct și pune în pericol aproximativ 800 de milioane de euro din PNRR.

„Azi, PSD de mână cu AUR a introdus și votat la Comisia Juridica a Senatului, un articol în noua lege ANI cu dedicație pentru mine.Articolul prevede că persoanele care au primit înainte de adoptarea legii decizie de conflict de interese administrativ își pierd mandatele în 30 de zile de la publicarea noii legi.

Este o prevedere vădit neconstituțională, pentru că o lege poate produce efecte doar pentru viitor. Nu poți inventa, după șase ani, o sancțiune nouă pentru fapte deja judecate definitiv. Asta ar trebui să îi îngrijoreze pe toți cei care cred în statul de drept și în democrație”, explică Dominic Fritz, joi, într-o postare pe Facebook .

Fritz: „Riscă să blocheze legea și să pună din nou în pericol sute de milioane de euro din PNRR”

Președintele USR subliniază că prevederea nu l-ar afecta doar pe el, ci pe toate persoanele care au fost găsite în stare de incompatibilitate sau conflict de interese. Dominic Fritz avertizează că adoptarea unei astfel de modificări legislative ar putea întârzia intrarea în vigoare a legii și ar crea probleme în relația României cu Comisia Europeană.

„PSD, împreună cu AUR, riscă să blocheze legea și să pună din nou în pericol sute de milioane de euro din PNRR. Dacă PSD vrea cu adevărat ca România să nu piardă acești bani, soluția este simplă: să nu voteze o prevedere evident neconstituțională.

Următorul pas e că proiectul de lege cu acest amendament va ajunge la votul final al Senatului, azi, la ora 16:00. Dacă nu reușim să-i oprim, va apare un precedent periculos pentru statul de drept, prin care majoritatea parlamentară PSD-AUR va modifica regulile pentru a elimina adversari politici”, a scris Fritz în aceeași postare.

Lideru USR explică de ce amendamentul este „evident neconstituţional”.

„Constituţia spune foarte clar că orice lege poate să producă efecte doar în viitor. Este complet absurd că, în cazul meu, după şase ani, după presupusa fapta, acum Parlamentul se inventeze o nouă sancţiune. Şi acest lucru extrem de grav trebuie să intereseze pe toţi românii care cred în statul de drept, care cred în democraţie. Aici nu este vorba de un partid, de un primar, de un lider de partid, ci este vorba despre un abuz al majorităţii PSD-AUR, în Parlamentul României”, a menţionat Dominic Fritz, tot joi, în fața presei.

„Va exista şi o sesizare CCR”

Liderul USR a amenințat cu sesizarea Curții Constituționale.

„Bineînţeles că va exista şi o sesizare CCR, iar toate aceste lucruri vor duce la situaţia ca până la sfârşitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare. De aceea acest război antidemocratic pe care îl duce PSD împreună cu AUR trebuie să se termine, pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru şcoli, pentru investiţii”, a afirmat el.



