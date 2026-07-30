 Două femei, arestate preventiv într-un dosar privind obținerea cetățeniei române cu acte false | adevarul.ro
search
Joi, 30 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Două femei, arestate preventiv într-un dosar privind obținerea cetățeniei române cu acte false

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Două femei cercetate într-un dosar privind emiterea de documente false pentru redobândirea cetățeniei române au fost arestate preventiv joi, 30 iulie. Anterior, procurorii Parchetului de pe lângă ÎCCJ dispuseseră reținerea acestora pentru 24 de ore și punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiuni de trafic de influență, complicitate la fals în înscrisuri oficiale, instigare la abuz în serviciu și complicitate la dare de mită.

Dobândirea frauduloasă a cetățeniei române e pedepsită prin lege. FOTO: arhivă justconsult.ro
Dobândirea frauduloasă a cetățeniei române e pedepsită prin lege. FOTO: arhivă justconsult.ro

Potrivit anchetatorilor, una dintre femei, care deține cetățenie română și moldovenească, este suspectată că ar fi pretins 5.000 de euro unei persoane pentru întocmirea dosarului necesar redobândirii cetățeniei române, deși ar fi știut că aceasta este cetățean tunisian și nu îndeplinea condițiile legale privind descendența.

„Femeia i-ar fi creat martorului convingerea că ar fi avut influenţă asupra funcţionarilor instituţiei publice competente şi l-ar fi asigurat că la depunerea dosarului nu vor fi probleme, întrucât va fi însoţit de un avocat, iar cererea va fi primită de un funcţionar cu care ar avea relaţii apropiate. Cei 5.000 de euro au fost remişi la data de 6 noiembrie 2025 de către martor femeii şi unui cetăţean ucrainean", a precizat Poliția Română.

Acuzații privind fabricarea unor acte de stare civilă pentru redobândirea cetățeniei române

Conform anchetei, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, la solicitarea femeii și a unui cetățean ucrainean, ar fi fost fabricate în Ucraina acte de stare civilă ale bunicilor materni ai martorului.

Procurorii susțin că documentele falsificate includeau certificate de naștere, căsătorie și deces, menite să ateste în mod nereal că bunicii acestuia s-ar fi născut înainte de 1940 în regiunea Odesa.

Cereri înregistrate fără prezența solicitanților

Anchetatorii mai afirmă că, la 18 noiembrie 2025, femeia ar fi determinat un funcționar din cadrul instituției competente să înregistreze cinci cereri de redobândire a cetățeniei române fără ca solicitanții să se prezinte personal la registratură.

Femeie prinsă în flagrant după ce ar fi primit 7.500 de euro

Cea de-a doua femeie este cercetată pentru trafic de influență și complicitate la dare de mită.

Potrivit IGPR, aceasta ar fi solicitat unui martor suma de 7.500 de euro, susținând că poate influența soluționarea unei cereri de redobândire a cetățeniei române.

„La data de 23 aprilie 2026, aceasta ar fi pretins martorului 7.500 de euro, pentru ea şi pentru funcţionari din cadrul instituţiei publice competente. Femeia ar fi lăsat martorul să creadă că ar avea influenţă asupra membrilor din comisia pentru acordarea cetăţeniei din cadrul instituţiei publice respective, pe care i-ar determina să urgenteze, până la finalul anului 2026, procedura de soluţionare a unei cereri de redobândire a cetăţeniei române, depusă la instituţia publică, la data de 25 februarie 2026", a transmis IGPR.

Femeia a fost prinsă în flagrant pe 28 iulie, imediat după ce ar fi primit suma de 7.500 de euro de la persoana denunțătoare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
digi24.ro
image
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
stirileprotv.ro
image
Scandal la protestul oierilor. Fermierii au forțat gardurile de protecție, pentru a intra în sediul ANSVSA. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu facturile românilor după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
mediafax.ro
image
Avem ofertele Rapidului pentru Cordea și Korenica! Neluțu Varga: „Atât costă! Să pună banii jos!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Companii de transport din România, furate de infractori bulgari. Peste 6.000 de litri de motorină alimentați în TIR-uri fără numere de înmatriculare cu carduri clonate
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
digi24.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
digisport.ro
image
Val nou de scumpiri la pompă la finalul lunii iulie 2026. La ce preț a ajuns motorina
click.ro
image
Diana Șoșoacă a fost implicată într-un accident de circulație și a fost dusă la Spitalul Universitar
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
observatornews.ro
image
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
cancan.ro
image
Vineri, zi cu mari emoții pentru pensionari. Pensiile ar putea fi înghețate. Există și un scenariu de coșmar
newsweek.ro
image
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
prosport.ro
image
Cine poate fi încorporat în România în caz de război. De ce au fost chemaţi tinerii în Armată
playtech.ro
image
Record! Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Americani vânează și distrug camerele care citesc numele de înmatriculare. Oamenii se tem de supravegherea în masă: „O amenințare clară la adresa siguranței publice”
ziare.com
image
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
digisport.ro
image
Horoscop vineri, 31 iulie 2026. Ce zodii primesc vești bune și au parte de schimbări importante
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Sânzianei Negru din Cahul. Ea a restaurat locuința abandonată a bunicilor ei. A îmbinat perfect vechiul cu modernul. E ca din povești: Toată copilăria mea pe pășunea asta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lăsata secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce reguli trebuie să respecte credincioșii
mediaflux.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Cine este Alberto, stewardul român care a cucerit TikTok-ul cu dansurile filmate înainte de zboruri. Milioane de oameni îi urmăresc videoclipurile din aeroport
actualitate.net
image
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur să o privesc”
click.ro
image
Ce pensie are Cristian Țânțăreanu. „Eu din ’90 mi-am pus salariul minim pe economie”
click.ro
image
Marina Almășan a fost șefă de promoție la ASE: „Am lucrat și la Filatura de lână pieptănată”. La ce i-au folosit, de fapt, studiile?
click.ro
Mary și Frederik la plajă foto Profimedia jpg
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Diana Șoșoacă a fost implicată într-un accident rutier. Europarlamentara a fost transportată la Spitalul Universitar pentru îngrijiri UPDATE
image
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur să o privesc”

OK! Magazine

image
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?