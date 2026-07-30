Două femei, arestate preventiv într-un dosar privind obținerea cetățeniei române cu acte false

Două femei cercetate într-un dosar privind emiterea de documente false pentru redobândirea cetățeniei române au fost arestate preventiv joi, 30 iulie. Anterior, procurorii Parchetului de pe lângă ÎCCJ dispuseseră reținerea acestora pentru 24 de ore și punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiuni de trafic de influență, complicitate la fals în înscrisuri oficiale, instigare la abuz în serviciu și complicitate la dare de mită.

Potrivit anchetatorilor, una dintre femei, care deține cetățenie română și moldovenească, este suspectată că ar fi pretins 5.000 de euro unei persoane pentru întocmirea dosarului necesar redobândirii cetățeniei române, deși ar fi știut că aceasta este cetățean tunisian și nu îndeplinea condițiile legale privind descendența.

„Femeia i-ar fi creat martorului convingerea că ar fi avut influenţă asupra funcţionarilor instituţiei publice competente şi l-ar fi asigurat că la depunerea dosarului nu vor fi probleme, întrucât va fi însoţit de un avocat, iar cererea va fi primită de un funcţionar cu care ar avea relaţii apropiate. Cei 5.000 de euro au fost remişi la data de 6 noiembrie 2025 de către martor femeii şi unui cetăţean ucrainean", a precizat Poliția Română.

Acuzații privind fabricarea unor acte de stare civilă pentru redobândirea cetățeniei române

Conform anchetei, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, la solicitarea femeii și a unui cetățean ucrainean, ar fi fost fabricate în Ucraina acte de stare civilă ale bunicilor materni ai martorului.

Procurorii susțin că documentele falsificate includeau certificate de naștere, căsătorie și deces, menite să ateste în mod nereal că bunicii acestuia s-ar fi născut înainte de 1940 în regiunea Odesa.

Cereri înregistrate fără prezența solicitanților

Anchetatorii mai afirmă că, la 18 noiembrie 2025, femeia ar fi determinat un funcționar din cadrul instituției competente să înregistreze cinci cereri de redobândire a cetățeniei române fără ca solicitanții să se prezinte personal la registratură.

Femeie prinsă în flagrant după ce ar fi primit 7.500 de euro

Cea de-a doua femeie este cercetată pentru trafic de influență și complicitate la dare de mită.

Potrivit IGPR, aceasta ar fi solicitat unui martor suma de 7.500 de euro, susținând că poate influența soluționarea unei cereri de redobândire a cetățeniei române.

„La data de 23 aprilie 2026, aceasta ar fi pretins martorului 7.500 de euro, pentru ea şi pentru funcţionari din cadrul instituţiei publice competente. Femeia ar fi lăsat martorul să creadă că ar avea influenţă asupra membrilor din comisia pentru acordarea cetăţeniei din cadrul instituţiei publice respective, pe care i-ar determina să urgenteze, până la finalul anului 2026, procedura de soluţionare a unei cereri de redobândire a cetăţeniei române, depusă la instituţia publică, la data de 25 februarie 2026", a transmis IGPR.

Femeia a fost prinsă în flagrant pe 28 iulie, imediat după ce ar fi primit suma de 7.500 de euro de la persoana denunțătoare.