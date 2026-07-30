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Un fost agent CIA cere un răspuns ferm din partea NATO după incursiunile Rusiei în spațiul aerian european

Război în Ucraina
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Un fost agent CIA a recomandat NATO să doboare dronele și avioanele militare rusești, ca modalitate de a pune capăt incursiunilor tot mai frecvente ordonate de Vladimir Putin, care afectează întreaga Europă.

Drone rusești
Rusia testează spațiun NATO cu drone/FOTO:X

Declarația vine după ce forțele aeriene europene au fost din nou mobilizate, în noaptea de miercuri spre joi, ca răspuns la o suspectată încălcare a spațiului aerian polonez de către o rachetă rusească. Fum a fost observat ridicându-se deasupra localității Tarnawa Kolonia, din regiunea Lublin, în Polonia, unde, potrivit informațiilor disponibile, a fost găsit un crater cu un diametru de aproximativ 10 metri, după ce sirenele de alarmă aeriană au fost activate în întreaga zonă.

Incidentul de aseară este cel mai recent dintr-o serie de încălcări ale spațiului aerian atribuite Moscovei, considerate de analiști drept teste ale limitelor toleranței NATO și ale reacției Europei. Doar săptămâna trecută, un avion românesc de tip F-16 a fost nevoit să doboare, pentru prima dată, o dronă care intrase în spațiul aerian al țării, după mai multe încălcări repetate.

Fostul agent CIA Sean Wiswesser urmărește de luni de zile incursiunile avioanelor militare rusești în statele baltice, precum și cazurile în care drone rusești au dus la închiderea unor aeroporturi. Cu o experiență de 28 de ani în cadrul CIA și o cunoaștere aprofundată a metodelor de război folosite de Putin, el consideră că singura modalitate de a opri un agresor este să i se răspundă ferm.

"Rusia testează limitele și vede până unde poate merge“

Într-un interviu pentru publicația The Sun, Wiswesser a declarat: "Rusia testează limitele și vede până unde poate merge. Acest lucru se va opri doar atunci când îi vom răspunde pe măsură. Dacă doborâm un avion rusesc care încalcă teritoriul nostru, toată lumea spune, ferească Dumnezeu, că asta ar însemna al Treilea Război Mondial. Dar, pentru a opri un dictator, pentru a opri pe cineva ca Putin, care urmează manualul lui Stalin... el crede că statele baltice nu au dreptul să existe, la fel cum considera că nici Ucraina nu avea acest drept. Cu o asemenea mentalitate, nu poți negocia."

Fostul agent a explicat că incursiunile dronelor rusești fac parte dintr-un "război de generație nouă". "Nu sunt simple accidente atunci când trec în teritoriul NATO... încearcă activ să testeze cât de competenți suntem, în cadrul NATO, în apărarea antiaeriană împotriva dronelor", a spus el. "Încearcă să vadă cât de bine este NATO pregătită să detecteze o eventuală decizie de a relua războiul, după sau chiar în timp ce conflictul din Ucraina continuă — de exemplu, dacă ar decide să lanseze o incursiune în statele baltice, cu scopul de a prelua un coridor spre Kaliningrad sau de a ocupa un oraș precum Narva, în Estonia."

Wiswesser a adăugat: "Multe dintre acele drone au aterizat, în cele din urmă, sau au fost doborâte, în câteva cazuri, în apropierea unor obiective critice de infrastructură din Polonia — asta nu este întâmplător. Chiar faptul că, în interiorul NATO, am dezbătut dacă a fost sau nu un accident arată cât de mult drum mai avem de parcurs în privința hotărârii noastre."

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De la izbucnirea războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, în urmă cu patru ani, NATO s-a confruntat cu zeci de incursiuni ale unor drone. Statele baltice, România, Polonia și alți membri ai alianței au raportat repetate observări ale unor astfel de aparate, uneori soldate cu închiderea unor aeroporturi.

Un caz notabil a avut loc în luna mai, când o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din orașul românesc Galați, aflat în apropierea graniței cu Ucraina. Impactul puternic a rănit primii civili pe teritoriul NATO, de la începutul războiului declanșat de Putin.

Wiswesser a susținut că Occidentul acordă prea des Rusiei beneficiul îndoielii, atunci când se confruntă cu suspiciuni privind incursiuni ale unor drone sau rachete rusești. "Este vorba despre o țară care desfășoară cea mai amplă agresiune, cea mai mare invazie terestră de la Al Doilea Război Mondial încoace. De ce ar trebui să beneficieze de prezumția de bună-credință?", a spus el.

Această campanie face parte dintr-un "al doilea front, în continuă escaladare, împotriva Occidentului“

Fostul agent a subliniat că această campanie face parte dintr-un "al doilea front, în continuă escaladare, împotriva Occidentului, fără sfârșit". "Unii analiști numesc asta un război fără sfârșit, și cred că este o descriere exactă. Așa gândesc rușii despre un conflict permanent cu Occidentul, iar acesta este exact tipul de confruntare în care sunt angajați. Trebuie să fim mult mai atenți în a înțelege acest lucru, dacă vrem să-l contracarăm", a adăugat el.

Potrivit lui Wiswesser, Rusia intenționează să ducă războiul asimetric — planurile de sabotaj menite să perturbe Europa — la un nivel superior, avertizând că Moscova ar putea viza, în etapa următoare, sateliții. "Știm că fac asta... aceasta este următoarea etapă de evoluție, aflată deja în pregătire", a spus el. "Război spațial împotriva sateliților — scoaterea din funcțiune a sateliților noștri de recunoaștere, folosirea armelor anti-satelit."

El a adăugat: "Trăim într-o perioadă în care faptele au consecințe reale... acum contează cel mai mult unitatea noastră. Singura modalitate prin care vom putea vreodată opri agresiunea rusă este să rămânem uniți, în Occident."

În primele ore ale zilei de joi, autoritățile poloneze au confirmat că un "obiect neidentificat" a căzut pe teritoriul țării. Mai multe rachete au fost observate zburând în apropierea graniței, în jurul orei 3:30 dimineața, existând temerea că una dintre ele ar fi putut fi o rachetă de tip H-101, lansată de pe un bombardier rusesc. Un elicopter Mi-24 a fost trimis în ultima zonă de detectare, unde a fost identificat "locul probabil al impactului". Locuitorii din Targowisko au relatat că au auzit o explozie puternică, în momentul în care racheta s-ar fi prăbușit și ar fi luat foc pe un câmp.

Aceste evenimente survin în contextul unei noi nopți de atacuri rusești cu drone și rachete asupra Ucrainei. Șase persoane, printre care două fete, în vârstă de cinci și, respectiv, 12 ani, au murit într-un sat din apropierea orașului Krivoi Rog, din centrul Ucrainei. Potrivit unui oficial local, o rachetă balistică ar fi lovit o locuință, provocând un incendiu. Alte opt persoane, printre care doi copii, au fost rănite.

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