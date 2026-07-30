Bărbatul care l-a înjunghiat pe scriitorul Salman Rushdie, găsit vinovat şi de terorism transnațional. El riscă închisoarea pe viaţă

Hadi Matar, condamnat deja la 25 de ani de închisoare pentru tentativa de asasinare a scriitorului Salman Rushdie, a fost găsit vinovat și pentru infracțiuni de terorism.

Hadi Matar, bărbatul care l-a atacat cu cuțitul pe scriitorul Salman Rushdie în 2022, a fost condamnat și pentru terorism. Un tribunal federal din statul New York l-a găsit vinovat miercuri, 29 iulie, pentru acordarea de sprijin organizației Hezbollah, grupare armată libaneză desemnată drept organizație teroristă de Statele Unite, Regatul Unit și alte țări, notează CNN.

Hadi Matar ispășește deja o pedeapsă de 25 de ani de închisoare după ce, în 2025, un tribunal din statul New York l-a condamnat pentru tentativă de omor în cazul atacului asupra scriitorului Salman Rushdie, autorul celebrelor „Versete satanice”.

În urma condamnării de acum, el riscă o pedeapsă suplimentară, inclusiv închisoarea pe viață.

În timpul procesului, procurorii au susținut că Hadi Matar a fost influențat de fatwa emisă în 1989 de liderul religios al Iranului, decret care cerea moartea scriitorului britanico-american. Anchetatorii au afirmat că Matar ar fi fost motivat, de asemenea, și de un discurs susținut în 2006 de liderul Hezbollah de la acea vreme, care făcea apel la aplicarea acestei condamnări religioase.

Potrivit procurorilor, Matar și-ar fi pregătit atacul timp de aproximativ doi ani.

„Inculpatul a decis că, dacă nimeni altcineva nu o va face, atunci trebuia să o facă el”, a declarat procurorul federal adjunct Timothy Lynch în pledoaria finală, citat de The Buffalo News. „Inculpatul este cel care a răspuns acelui apel.”

Atacul asupra lui Salman Rushdie

Atacul asupra lui Salman Rushdie a avut loc pe 12 august 2022, în timp ce scriitorul se pregătea să susțină o conferință la Institutul Chautauqua din statul New York. Hadi Matar, care avea atunci 24 de ani și locuia în Fairview, New Jersey, a urcat pe scenă și l-a înjunghiat de mai multe ori pe autor.

Salman Rushdie a supraviețuit, dar a suferit răni grave, în urma atacului piezându-şi vederea la un ochi și capacitatea de a folosi o mână.

În timpul procesului, scriitorul a depus mărturie, povestind momentele de groază în care a simţit cele 15 lovituri de cuţit străpungându-i obrazul, pieptul, gâtul, ochiul și coapsa.

În timpul mărturiei, Salman Rushdie şi-a ridicat ochelarii cu lentile închise la culoare pentru a arăta rana de la ochi, explicând că lama a trecut „la doar câțiva milimetri de creier”.

În timp ce procurorii au prezentat și înregistrări video realizate de Hadi Matar înainte de atac, avocații lui au încercat să demonstreze că atacul nu a avut o motivație teroristă.

Ei l-au întrebat pe Salman Rushdie dacă nu se aștepta la reacții violente după publicarea romanului său „Versetele satanice”, apărut în 1988 și considerat blasfemiator de o parte a comunității musulmane.

„Nu cred că această carte este cea judecată aici”, a răspuns scriitorul, continuân: „Altcineva este cel aflat în faţa justiţiei”.

Aşa cum „Adevărul” a mai scris, Romanul „Versetele satanice”, inspirat din elemente ale vieții profetului Mahomed, a declanșat proteste și amenințări la adresa autorului după apariție. În 1989, liderul religios al Iranului a emis o fatwa prin care cerea moartea lui Salman Rushdie, iar scriitorul a fost nevoit să trăiască ascuns timp de nouă ani.

După tentativa de asasinat asupra sa, Salman Rushdie și-a povestit experiența și perioada de recuperare în volumul memorialistic „Knife: Meditations After an Attempted Murder” („Cuțitul: Meditații după o tentativă de asasinat”).

Anul trecut, autorul a publicat și primul său roman de ficțiune după o pauză de mai mulți ani, intitulat „The Eleventh Hour”.