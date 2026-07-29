Militarii ucraineni, verdict dur după exercițiile NATO: „Pauzele de cafea și restricțiile pentru drone nu au ce căuta pe câmpul de luptă”

Experiența militarilor ucraineni la exercițiul NATO „Aurora 26”, desfășurat în luna mai în Suedia, a scos la iveală diferențe majore între modul în care Alianța pregătește trupele și realitățile războiului din Ucraina. Militarii din Corpul 1 „Azov”, care au jucat rolul forțelor adverse în timpul aplicațiilor, spun că au fost surprinși atât de organizarea exercițiilor, cât și de nivelul de pregătire al unor unități occidentale.

Potrivit publicației WELT, concluziile ucrainenilor sunt atât de critice încât alimentează dezbaterea privind necesitatea unei reforme accelerate a Bundeswehrului și a modului în care armatele NATO se adaptează la războiul modern.

În cadrul exercițiului, unitățile ucrainene au avut misiunea de a simula acțiunile adversarului. Folosind drone de recunoaștere și drone kamikaze, acestea au reușit să neutralizeze rapid tancuri și alte echipamente ale forțelor participante, demonstrând eficiența tacticilor dezvoltate pe frontul din Ucraina.

Oficial, exercițiile au fost prezentate ca o pregătire intensivă pentru combaterea amenințărilor reprezentate de vehiculele aeriene fără pilot. Specialiștii ucraineni au participat la instruirea militarilor NATO, au coordonat activitatea „echipei roșii” și au susținut seminare dedicate războiului modern bazat pe utilizarea dronelor.

„Participarea lor a oferit cunoștințe practice valoroase și a ajutat forțele aliate să își perfecționeze metodele de detectare și contracarare a dronelor în condiții apropiate de cele reale”, se arată în comunicatul oficial publicat după încheierea exercițiului.

Cu toate acestea, impresiile militarilor ucraineni au fost departe de a fi favorabile.

Alex, militar din brigada „Lubart”, integrată în Corpul „Azov”, a declarat că a fost surprins de numeroasele pauze programate în timpul exercițiilor.

„Se anunțau în permanență pauze pentru cafea“

„Se anunțau în permanență pauze pentru cafea, așa-numita fika, astfel încât militarii NATO să aibă timp suficient pentru odihnă”, a spus acesta.

Militarul a remarcat și numeroasele restricții privind utilizarea dronelor pe poligon, inclusiv delimitarea strictă a zonelor în care acestea puteau fi operate.

În opinia sa, astfel de reguli nu reflectă condițiile reale ale războiului.

„În forma actuală, forțele armate occidentale nu ar avea nicio șansă pe câmpul de luptă modern”, a afirmat Alex.

La rândul său, comandantul brigăzii „Lubart”, Vadim Krîkun, a subliniat că principala provocare este ritmul extrem de rapid în care evoluează conflictul din Ucraina.

„Adevărata problemă este viteza incredibilă cu care se schimbă acest război”, a spus el.

Potrivit comandantului, brigăzile ucrainene își transferă constant experiența acumulată pe front. Atunci când o unitate dezvoltă o nouă tactică sau introduce o soluție eficientă, celelalte încearcă imediat să o implementeze.

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Militarii ucraineni apreciază totuși că statele NATO conștientizează decalajul existent în domeniul războiului cu drone.

„Este un lucru bun că înțeleg că au rămas în urmă. Războiul cu drone a devenit unul dintre cele mai importante elemente ale conflictelor moderne, iar aliații recunosc că trebuie să învețe, să se adapteze și să adopte noi abordări”, au declarat aceștia.

În timpul exercițiului, una dintre misiuni a fost cucerirea unui aerodrom, obiectiv pe care unitatea ucraineană susține că l-a îndeplinit cu succes. Într-un alt scenariu, destinat dispersării unei coloane de tehnică militară inamică, exercițiul a fost întrerupt după ce forțele care simulau adversarul au fost neutralizate rapid și nu mai aveau un plan de acțiune.

Experiența din Suedia a evidențiat și limitele unor concepte logistice tradiționale

Potrivit militarilor ucraineni, construirea unor spitale de campanie de mari dimensiuni devine tot mai puțin practică într-un conflict dominat de lovituri de precizie și drone.

Publicația germană amintește că Ucraina a introdus anul trecut un sistem de stimulente pentru unitățile care utilizează drone. Fiecare lovitură confirmată vizual aduce puncte, iar acestea pot fi transformate ulterior în echipamente și tehnică militară nouă. Sunt recompensate distrugerea vehiculelor blindate, eliminarea militarilor inamici, dar și neutralizarea operatorilor de drone, considerați ținte deosebit de importante.

În analiza sa, WELT concluzionează că armata germană trebuie să accelereze radical procesul de achiziție, testare și integrare a noilor tehnologii. Dacă în Ucraina ciclul de inovare se măsoară în săptămâni sau luni, în multe state occidentale acesta durează ani, ceea ce reduce capacitatea de adaptare la schimbările de pe câmpul de luptă.

Jurnaliștii mai susțin că statele NATO trebuie să își consolideze nu doar armatele, ci și capacitatea societății de a face față unui conflict de lungă durată. Ca exemplu este oferită Finlanda, care dispune de o rețea extinsă de adăposturi și infrastructură de protecție civilă, construită de-a lungul mai multor decenii.

Publicația amintește că nu este pentru prima dată când militarii ucraineni formulează astfel de concluzii. Anterior, luptătorii brigăzii SBS Nemesis au declarat că, în cadrul unor exerciții desfășurate în Estonia, au reușit să neutralizeze, cu ajutorul dronelor, două batalioane NATO, susținând că multe dintre armatele europene nu sunt încă pregătite pentru realitățile războiului modern.