Pericol pentru securitatea energetică globală: atac cu drone asupra a două petroliere în Marea Neagră

Două petroliere aflate în apropierea terminalului maritim al conductei Caspian Pipeline Consortium (CPC), din portul rusesc Novorossiisk, au fost atacate joi cu drone. Unul dintre incidente a provocat un incendiu la bordul unei nave care încărca petrol. Operatorul CPC avertizează că astfel de atacuri pun în pericol securitatea energetică globală și pot avea consecințe grave asupra mediului.

Petrolierul Nisson Sifnos, sub pavilionul Insulelor Marshall și deținut de compania Tengizchevroil LLP, controlată de Chevron, a fost atacat în timp ce încărca țiței la terminalul offshore VPU-3.

„În urma atacului cu dronă din zona colectoare de primire a ţiţeiului, a izbucnit un incendiu la puntea pentru mărfuri, care a fost stins de echipajul petrolierului, ajutat de trei nave de sprijin ale CPC. Nu s-au înregistrat răniţi sau victime în rândul angajaţilor sau contractorilor CPC. Încărcarea petrolului a fost suspendată, iar facilităţile conductei operează normal”, potrivit unui comunicat al operatorului Caspian Pipeline Consortium, citat de Agerpres.

Un al doilea petrolier, vizat în apropierea terminalului

Operatorul CPC a anunțat că și petrolierul Marathi, sub pavilionul Insulei Man, a fost atacat în timp ce se îndrepta către terminalul maritim pentru a încărca petrol.

Incidentul s-a produs la aproximativ șase mile marine de terminalul CPC din Marea Neagră.

CPC: Atacurile amenință securitatea energetică mondială

Reprezentanții consorțiului susțin că atacurile ignoră apelurile repetate ale Kazahstanului și ale acționarilor internaționali privind protejarea infrastructurii energetice.

Potrivit CPC, astfel de acțiuni generează riscuri pentru comerțul internațional cu resurse energetice și afectează interesele economice ale Kazahstanului și ale marilor companii implicate în exploatarea și transportul petrolului, printre care Chevron, ExxonMobil, Eni, Total și Shell.

Operatorul avertizează, totodată, că un atac asupra unui petrolier aflat în apropierea terminalului ar putea provoca un incendiu de amploare și o deversare masivă de petrol în Marea Neagră, cu efecte ecologice severe.

Exporturile au fost reluate în urmă cu doar câteva zile

Atacul are loc la doar câteva zile după ce Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin conducta Caspian Pipeline Consortium.

Ministerul Energiei de la Astana anunțase luni că operațiunile de încărcare au fost reluate după suspendarea temporară provocată de alte atacuri cu drone din săptămâna trecută.

Autoritățile kazahe au precizat că monitorizează permanent situația de securitate și colaborează cu operatorul CPC și cu marile companii petroliere pentru menținerea fluxului de export.

Conducta transportă aproape 2% din petrolul mondial

Conducta Caspian Pipeline Consortium are o lungime de aproximativ 1.510 kilometri și leagă câmpurile petroliere din Kazahstan de terminalul maritim din portul rusesc Novorossiisk, la Marea Neagră.

Prin această infrastructură sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, inclusiv producția realizată de companii occidentale precum Chevron, ExxonMobil, Eni și Shell, dar și petrol rusesc.

Suspendarea operațiunilor de încărcare amplifică îngrijorările privind aprovizionarea globală cu petrol, într-un context în care piața este deja afectată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de perturbările livrărilor din regiunea Golfului.