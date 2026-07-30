 Pericol pentru securitatea energetică globală: atac cu drone asupra a două petroliere în Marea Neagră | adevarul.ro
search
Joi, 30 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pericol pentru securitatea energetică globală: atac cu drone asupra a două petroliere în Marea Neagră

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Două petroliere aflate în apropierea terminalului maritim al conductei Caspian Pipeline Consortium (CPC), din portul rusesc Novorossiisk, au fost atacate joi cu drone. Unul dintre incidente a provocat un incendiu la bordul unei nave care încărca petrol. Operatorul CPC avertizează că astfel de atacuri pun în pericol securitatea energetică globală și pot avea consecințe grave asupra mediului.

Două petroliere au fost lovite. FOTO: X/@TheCradleMedia
Două petroliere au fost lovite. FOTO: X/@TheCradleMedia

Petrolierul Nisson Sifnos, sub pavilionul Insulelor Marshall și deținut de compania Tengizchevroil LLP, controlată de Chevron, a fost atacat în timp ce încărca țiței la terminalul offshore VPU-3.

„În urma atacului cu dronă din zona colectoare de primire a ţiţeiului, a izbucnit un incendiu la puntea pentru mărfuri, care a fost stins de echipajul petrolierului, ajutat de trei nave de sprijin ale CPC. Nu s-au înregistrat răniţi sau victime în rândul angajaţilor sau contractorilor CPC. Încărcarea petrolului a fost suspendată, iar facilităţile conductei operează normal”, potrivit unui comunicat al operatorului Caspian Pipeline Consortium, citat de Agerpres.

Un al doilea petrolier, vizat în apropierea terminalului

Operatorul CPC a anunțat că și petrolierul Marathi, sub pavilionul Insulei Man, a fost atacat în timp ce se îndrepta către terminalul maritim pentru a încărca petrol.

Incidentul s-a produs la aproximativ șase mile marine de terminalul CPC din Marea Neagră.

CPC: Atacurile amenință securitatea energetică mondială

Reprezentanții consorțiului susțin că atacurile ignoră apelurile repetate ale Kazahstanului și ale acționarilor internaționali privind protejarea infrastructurii energetice.

Potrivit CPC, astfel de acțiuni generează riscuri pentru comerțul internațional cu resurse energetice și afectează interesele economice ale Kazahstanului și ale marilor companii implicate în exploatarea și transportul petrolului, printre care Chevron, ExxonMobil, Eni, Total și Shell.

Operatorul avertizează, totodată, că un atac asupra unui petrolier aflat în apropierea terminalului ar putea provoca un incendiu de amploare și o deversare masivă de petrol în Marea Neagră, cu efecte ecologice severe.

Exporturile au fost reluate în urmă cu doar câteva zile

Atacul are loc la doar câteva zile după ce Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin conducta Caspian Pipeline Consortium.

Ministerul Energiei de la Astana anunțase luni că operațiunile de încărcare au fost reluate după suspendarea temporară provocată de alte atacuri cu drone din săptămâna trecută.

Autoritățile kazahe au precizat că monitorizează permanent situația de securitate și colaborează cu operatorul CPC și cu marile companii petroliere pentru menținerea fluxului de export.

Conducta transportă aproape 2% din petrolul mondial

Conducta Caspian Pipeline Consortium are o lungime de aproximativ 1.510 kilometri și leagă câmpurile petroliere din Kazahstan de terminalul maritim din portul rusesc Novorossiisk, la Marea Neagră.

Prin această infrastructură sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, inclusiv producția realizată de companii occidentale precum Chevron, ExxonMobil, Eni și Shell, dar și petrol rusesc.

Suspendarea operațiunilor de încărcare amplifică îngrijorările privind aprovizionarea globală cu petrol, într-un context în care piața este deja afectată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de perturbările livrărilor din regiunea Golfului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
digi24.ro
image
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
stirileprotv.ro
image
Veștea anunță „cel mai probabil” guvern PSD-UDMR-PNL Aripa Conservatoare
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu facturile românilor după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
mediafax.ro
image
Avem ofertele Rapidului pentru Cordea și Korenica! Neluțu Varga: „Atât costă! Să pună banii jos!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Companii de transport din România, furate de infractori bulgari. Peste 6.000 de litri de motorină alimentați în TIR-uri fără numere de înmatriculare cu carduri clonate
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
digi24.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
digisport.ro
image
Val nou de scumpiri la pompă la finalul lunii iulie 2026. La ce preț a ajuns motorina
click.ro
image
Diana Șoșoacă a fost implicată într-un accident de circulație și a fost dusă la Spitalul Universitar
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
observatornews.ro
image
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
cancan.ro
image
Vineri, zi cu mari emoții pentru pensionari. Pensiile ar putea fi înghețate. Există și un scenariu de coșmar
newsweek.ro
image
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
prosport.ro
image
Cine poate fi încorporat în România în caz de război. De ce au fost chemaţi tinerii în Armată
playtech.ro
image
Record! Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Americani vânează și distrug camerele care citesc numele de înmatriculare. Oamenii se tem de supravegherea în masă: „O amenințare clară la adresa siguranței publice”
ziare.com
image
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
digisport.ro
image
Horoscop vineri, 31 iulie 2026. Ce zodii primesc vești bune și au parte de schimbări importante
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Sânzianei Negru din Cahul. Ea a restaurat locuința abandonată a bunicilor ei. A îmbinat perfect vechiul cu modernul. E ca din povești: Toată copilăria mea pe pășunea asta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Bolojan a recunoscut că a discutat cu George Simion! Victor Negrescu: Confirmă parteneriatul PNL-AUR prin care Bolojan se menține la putere
mediaflux.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Cine este Alberto, stewardul român care a cucerit TikTok-ul cu dansurile filmate înainte de zboruri. Milioane de oameni îi urmăresc videoclipurile din aeroport
actualitate.net
image
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur să o privesc”
click.ro
image
Ce pensie are Cristian Țânțăreanu. „Eu din ’90 mi-am pus salariul minim pe economie”
click.ro
image
Marina Almășan a fost șefă de promoție la ASE: „Am lucrat și la Filatura de lână pieptănată”. La ce i-au folosit, de fapt, studiile?
click.ro
Mary și Frederik la plajă foto Profimedia jpg
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor
okmagazine.ro
Kim Philby, în 1955 (© Wikimedia Commons)
„O lecție despre trădare”: Agentul britanic care a fugit în Rusia și i-a instruit pe spionii inamici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Diana Șoșoacă a fost implicată într-un accident rutier. Europarlamentara a fost transportată la Spitalul Universitar pentru îngrijiri UPDATE
image
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur să o privesc”

OK! Magazine

image
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?