 Burnout sau conflict de valori? Cum îți dai seama ce te epuizează cu adevărat la serviciu | adevarul.ro
Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Burnout sau conflict de valori? Cum îți dai seama ce te epuizează cu adevărat la serviciu

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Oboseala cronică și lipsa de motivație sunt puse adesea pe seama burnoutului. Totuși, în unele cazuri, sursa epuizării nu este volumul de muncă, ci sentimentul că ceea ce faci zi de zi la serviciu nu mai este în acord cu valorile și principiile tale. Cum faci diferența și ce impact are acest conflict asupra performanței și stării de bine?

Burnout sau conflict de valori? Cum îți dai seama ce te epuizează cu adevărat la serviciu
Burnout sau conflict de valori? Sursă foto: Shutterstock

În ultimii ani, termenul „burnout” a devenit explicația aproape universală pentru epuizarea profesională. Tot mai multe cercetări arată, însă, că nu orice persoană care ajunge să se simtă fără energie, lipsită de motivație sau tentată să renunțe la locul de muncă suferă neapărat de burnout.

În unele situații, problema poate avea o altă cauză: conflictul dintre valorile personale și ceea ce angajatul este nevoit să facă zi de zi la serviciu. Studii recente vorbesc tot mai des despre rolul pe care îl au relațiile din organizație, lipsa controlului și conflictele de valori în apariția epuizării profesionale.

„Există multă legătură între cele două, iar conflictul de valori și burnout-ul nu reprezintă două categorii complet separate, deoarece un conflict de valori persistent poate deveni una dintre cauzele burnout-ului. (...) În burnout, problema centrală poate fi definită prin sentimentul că nu mai am resurse să fac această muncă. În conflictul de valori, problema este definită diferit: nu mai pot să fac această muncă fără să mă trădez pe mine, principiile și valorile mele. Trebuie să fac prea multe compromisuri pentru această muncă”, explică Madi Rădulescu, Master Certified Coach (MCC) și managing partner al MMM Consulting International, pentru „Adevărul”.

Conflictul de valori nu apare neapărat din cauza volumului mare de muncă. De multe ori, sursa epuizării este sentimentul că trebuie să faci compromisuri pe care nu le consideri corecte. Se întâmplă atunci când ești nevoit să susții decizii în care nu crezi, să pui presiune pe oameni pentru obiective pe care le consideri nerealiste sau să aplici măsuri pe care le percepi ca fiind nedrepte.

„Unui lider i se cere să susțină ceva în care nu crede. (...) Nu crede că obiectivul respectiv este realist, dar este pus în situația de a continua să pună presiune pe echipă. Asta generează un conflict intern de valori: ce pun pe primul loc, oamenii cu care lucrez și față de care sunt alături zi de zi sau obiectivele cuiva din ierarhie care este foarte ambițios și care își asumă lucruri nerealiste”, susține Madi Rădulescu.

Specialista spune că același tip de conflict poate apărea atunci când un manager este obligat să participe la reorganizări pe care le consideră incorecte, să renunțe la oameni performanți sau să accepte decizii care favorizează relațiile personale în locul meritocrației.

Ce spun cercetările recente

Interesul cercetătorilor pentru relația dintre burnout și conflictele de valori a crescut în ultimii ani. O analiză publicată în 2026 în revista Frontiers in Health Services, care a trecut în revistă 43 de studii privind angajații din serviciile de urgență și siguranță publică, arată că epuizarea profesională nu este determinată doar de volumul mare de muncă. Autorii atrag atenția că și factorii organizaționali - precum conflictele de valori, deteriorarea relațiilor la locul de muncă, lipsa autonomiei și presiunea de a acționa împotriva propriilor convingeri profesionale - pot contribui la apariția burnoutului și a altor forme de suferință psihologică.

Merită să mai fii șef în 2026? Motivul pentru care două treimi dintre angajați refuză să mai urce pe scara ierarhică

În aceeași direcție merge și un studiu publicat în Journal of Healthcare Leadership (2026), realizat de cercetătoarea britanică Tracey Rosell pe baza interviurilor cu 71 de angajați ai sistemului public de sănătate din Marea Britanie. Autoarea susține că este important să facem diferența între conflictul de valori și formele mai severe de afectare psihologică, deoarece multe dintre aceste situații pot fi identificate și gestionate înainte să se transforme într-o epuizare imensă sau într-o suferință de durată.

Cum recunoști un conflict de valori

Madi Rădulescu spune că primul pas este să fii atent la modul în care vorbești despre muncă și la gândurile care apar tot mai des.

„Dacă te auzi foarte des spunând «nu mai pot», «nu mai cred în ceea ce fac», «nu cred că este corect ceea ce mi se cere» sau «nu pot fi eu însumi aici», toate acestea indică un conflict interior între ceea ce crezi tu că este corect și ceea ce îți cere mediul în care lucrezi pe termen lung”, afirmă ea.

În timp, acest conflict poate alimenta sentimentul de epuizare, deoarece persoana este nevoită să își justifice permanent compromisurile și să își reprime reacțiile. Pot apărea scăderea stimei de sine, tulburări de somn, anxietate, consum crescut de alcool, tutun sau cafea și chiar probleme de sănătate.

Demisia nu ar trebui să fie primul pas

Specialista atrage atenția că nu orice nemulțumire de la serviciu înseamnă automat un conflict de valori și că decizia de a pleca dintr-o organizație nu ar trebui luată impulsiv.

„O bună practică înainte de a lua decizia de a pleca dintr-o companie este să înțelegi dacă problema este mediul de lucru, relația cu managerul sau într-adevăr un conflict de valori. E bine să vorbești cu cineva în care ai încredere, cu un coleg, cu cineva de la resurse umane sau să apelezi la un coach”, recomandă Madi Rădulescu.

Ea consideră că responsabilitatea nu aparține doar angajaților. Liderii au un rol esențial în construirea unei culturi organizaționale în care valorile declarate sunt respectate și în practică.

„O cultură organizațională în care valorile declarate sunt și trăite în practică este o cultură în care liderul nu cere oamenilor ceva ce el nu face. Conducerea prin exemplu este esențială”, conchide specialista.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina până la sfârșitul zilei”
digi24.ro
image
Reacția rușilor după cele trei drone militare doborâte de România. Mesajul lui Nicușor Dan, cenzurat
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță a plecat în concediu, în Turcia, cu TUI România, agenție pe care el a licențiat-o, pe vremea când era ministrul Turismului. Gândul publică documentul semnat de Miruță
gandul.ro
image
Presa rusă a modificat declarația lui Nicușor Dan despre drona doborâtă. Ce au eliminat TASS și RIA
mediafax.ro
image
Marcel Pușcaș, siderat după Csikszereda – FCSB 0-2: „Îmi aduce aminte de Metalul București și Autobuzul”
fanatik.ro
image
Român întors acasă după 25 de ani în Germania: „Și urzica e mai faină aici decât trandafirii dincolo”
libertatea.ro
image
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești
digi24.ro
image
I-a murit tatăl, 7 luni mai târziu fratele, și a decis să-și încheie cariera de succes » Fostul internațional este astăzi grădinar
gsp.ro
image
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”
digisport.ro
image
Cât câștigă Cristi Chivu la Inter. Suma uriașă îl plasează pe locul 6 în topul antrenorilor din Serie A
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Tânără de 18 ani, în stare gravă după ce s-a îmbolnăvit de meningită. Ar fi luat bacteria la un festival
observatornews.ro
image
S-a subțiat porția de bani din TV! Din ce mai scoate Dani Oțil profit, după ce încasările din producție s-au prăbușit
cancan.ro
image
Greșeala uriașă care îi lasă pe pensionari cu mai puțini bani la pensie. La ce document trebuie să fie atenți?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
prosport.ro
image
Ce fac dacă vecinul refuză să plătească jumătate din gard?. Sfatul unui avocat, paşi de urmat pentru rezolvarea problemei
playtech.ro
image
Îi paște o nouă sancțiune?! Steagul Ținutului Secuiesc, în tribune la Csikszereda – FCSB. Cum a fost mascat pe transmisia TV. Foto
fanatik.ro
image
Câți bani a dat, de fapt, România Ucrainei, oficial. Greșeala pe care mai mulți politicieni o fac atunci când prezintă calculele
ziare.com
image
Vinicius a ales între Real Madrid și Arsenal și e gata să semneze pe cel mai mare salariu din carieră
digisport.ro
image
Au început înscrierile pentru pelerinajul de 100 de kilometri de la Mânăstirea Nicula, cel mai mare din România
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O superbitate! Cum arată casa Andreei Esca din Franța. Vila cu piscină oferă priveliști care îţi taie respiraţia
romaniatv.net
image
Un nou program de finanțare pentru români. Se pun în joc milioane de euro
mediaflux.ro
image
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Maia Morgenstern, un strigăt de disperare pentru societate după moartea bebelușilor care așteptau un loc la ATI la Marie Curie: „Aveți idee cât rău ați făcut?”
actualitate.net
image
Revine Festivalul Mamaia! Reacțiile acide ale foștilor prezentatori ai concursului, Octavian Ursulescu și Dan Negru: „Și-a pierdut identitatea!”
click.ro
image
Dezamăgire totală pentru olimpicii din showbiz! „Termini Dreptul şi ajungi casier la Lidl”
click.ro
image
Dieta lui Audrey Hepburn. Ce mânca zilnic celebra actriță pentru a-și menține silueta
click.ro
Guan Xiaotong, GettyImages (5) jpg
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor
okmagazine.ro
Nod Nord Nod Sud jpg
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele
clickpentrufemei.ro
Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)
Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Gelozia nu înseamnă întotdeauna iubire. Când devine un semnal de alarmă
Cuplu care stă la TV și se uită pe telefon FOTO Shutterstock
Relații
Ce hobby ți-ar putea schimba viața fără să-ți golească portofelul
stangaci arta pictura desen scriere mana stanga foto shutterstock
Mindset
„Nu vreau să fiu pe locul doi”. De ce tot mai mulți oameni evită relațiile cu persoane care au deja copii
Cearta familie copil FOTO Shutterstock jpg
Consiliere
Nu mincinoșii ne păcălesc cel mai ușor. Cine ne face, de fapt, să credem informațiile false
Fake News FOTO Shutterstock
Consiliere
De ce se destramă mai des relațiile în care femeia câștigă mai mult. Explicația care i-a surprins pe cercetători
cuplu care doarme foto Shutterstock jpg
Relații
Interviu Departe de ecrane în vacanța mare. Specialist: „Adevărata provocare nu este să câștigăm lupta cu tehnologia, ci să nu pierdem relația cu copilul“
Gabriela Marc jpeg
Relații

Știrile adevarul.ro

Coreea de Nord își modernizează serviciile secrete. Rusia ar putea avea un rol-cheie în noua strategie a lui Kim Jong Un
Kim Jong un FOTO EPA EFE jpg
În lume 01:45
Video Orașul care așteaptă de cinci ani o nouă gară. Vechea clădire de călători a fost demolată fără autorizație
Gara Deva Foto Daniel Guță ADEVĂRUL jpg
Hunedoara 01:02
Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce au fugit în SUA
bela si martha karolyi foto abc news
Evenimente 00:45
Tot mai multe orașe interzic virajele la stânga. Motivul nu este doar siguranța
wal 172619 traffic 7859033 jpg
Auto 00:15
27 iulie: Ziua în care Vincent van Gogh s-a împușcat în piept și a murit două zile mai târziu
Calendar 27 iulie: 1890 Vincent van Gogh s a împușcat în piept cu un revolver jpeg
Istoria zilei 00:01
Cât de mult adevăr istoric se ascunde în spatele Odiseei. Cum arătau cu adevărat războinicii, regii și lumea din timpul aventurilor lui Ulise
Mnesterophonia Louvre CA7124 jpg
Magazin
Horoscop luni, 27 iulie. Cele patru zodii care încep săptămâna sub o stea norocoasă
Horoscop FOTO Shutterstock
Horoscop
Băsescu, după doborârea celor trei drone: „Suntem aproape de o situație de război. Urmează testul cu roiul”
traian basescu 0 jpeg
Politică
Video Raed Arafat acuză că dosarul DSU a fost construit pe „premise plăsmuite” și că a fost „filat” pe toate căile
raed arafat mesaj video captură Facebook jpg
Evenimente