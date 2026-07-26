Burnout sau conflict de valori? Cum îți dai seama ce te epuizează cu adevărat la serviciu

Oboseala cronică și lipsa de motivație sunt puse adesea pe seama burnoutului. Totuși, în unele cazuri, sursa epuizării nu este volumul de muncă, ci sentimentul că ceea ce faci zi de zi la serviciu nu mai este în acord cu valorile și principiile tale. Cum faci diferența și ce impact are acest conflict asupra performanței și stării de bine?

În ultimii ani, termenul „burnout” a devenit explicația aproape universală pentru epuizarea profesională. Tot mai multe cercetări arată, însă, că nu orice persoană care ajunge să se simtă fără energie, lipsită de motivație sau tentată să renunțe la locul de muncă suferă neapărat de burnout.

În unele situații, problema poate avea o altă cauză: conflictul dintre valorile personale și ceea ce angajatul este nevoit să facă zi de zi la serviciu. Studii recente vorbesc tot mai des despre rolul pe care îl au relațiile din organizație, lipsa controlului și conflictele de valori în apariția epuizării profesionale.

„Există multă legătură între cele două, iar conflictul de valori și burnout-ul nu reprezintă două categorii complet separate, deoarece un conflict de valori persistent poate deveni una dintre cauzele burnout-ului. (...) În burnout, problema centrală poate fi definită prin sentimentul că nu mai am resurse să fac această muncă. În conflictul de valori, problema este definită diferit: nu mai pot să fac această muncă fără să mă trădez pe mine, principiile și valorile mele. Trebuie să fac prea multe compromisuri pentru această muncă”, explică Madi Rădulescu, Master Certified Coach (MCC) și managing partner al MMM Consulting International, pentru „Adevărul”.

Conflictul de valori nu apare neapărat din cauza volumului mare de muncă. De multe ori, sursa epuizării este sentimentul că trebuie să faci compromisuri pe care nu le consideri corecte. Se întâmplă atunci când ești nevoit să susții decizii în care nu crezi, să pui presiune pe oameni pentru obiective pe care le consideri nerealiste sau să aplici măsuri pe care le percepi ca fiind nedrepte.

„Unui lider i se cere să susțină ceva în care nu crede. (...) Nu crede că obiectivul respectiv este realist, dar este pus în situația de a continua să pună presiune pe echipă. Asta generează un conflict intern de valori: ce pun pe primul loc, oamenii cu care lucrez și față de care sunt alături zi de zi sau obiectivele cuiva din ierarhie care este foarte ambițios și care își asumă lucruri nerealiste”, susține Madi Rădulescu.

Specialista spune că același tip de conflict poate apărea atunci când un manager este obligat să participe la reorganizări pe care le consideră incorecte, să renunțe la oameni performanți sau să accepte decizii care favorizează relațiile personale în locul meritocrației.

Ce spun cercetările recente

Interesul cercetătorilor pentru relația dintre burnout și conflictele de valori a crescut în ultimii ani. O analiză publicată în 2026 în revista Frontiers in Health Services, care a trecut în revistă 43 de studii privind angajații din serviciile de urgență și siguranță publică, arată că epuizarea profesională nu este determinată doar de volumul mare de muncă. Autorii atrag atenția că și factorii organizaționali - precum conflictele de valori, deteriorarea relațiilor la locul de muncă, lipsa autonomiei și presiunea de a acționa împotriva propriilor convingeri profesionale - pot contribui la apariția burnoutului și a altor forme de suferință psihologică.

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În aceeași direcție merge și un studiu publicat în Journal of Healthcare Leadership (2026), realizat de cercetătoarea britanică Tracey Rosell pe baza interviurilor cu 71 de angajați ai sistemului public de sănătate din Marea Britanie. Autoarea susține că este important să facem diferența între conflictul de valori și formele mai severe de afectare psihologică, deoarece multe dintre aceste situații pot fi identificate și gestionate înainte să se transforme într-o epuizare imensă sau într-o suferință de durată.

Cum recunoști un conflict de valori

Madi Rădulescu spune că primul pas este să fii atent la modul în care vorbești despre muncă și la gândurile care apar tot mai des.

„Dacă te auzi foarte des spunând «nu mai pot», «nu mai cred în ceea ce fac», «nu cred că este corect ceea ce mi se cere» sau «nu pot fi eu însumi aici», toate acestea indică un conflict interior între ceea ce crezi tu că este corect și ceea ce îți cere mediul în care lucrezi pe termen lung”, afirmă ea.

În timp, acest conflict poate alimenta sentimentul de epuizare, deoarece persoana este nevoită să își justifice permanent compromisurile și să își reprime reacțiile. Pot apărea scăderea stimei de sine, tulburări de somn, anxietate, consum crescut de alcool, tutun sau cafea și chiar probleme de sănătate.

Demisia nu ar trebui să fie primul pas

Specialista atrage atenția că nu orice nemulțumire de la serviciu înseamnă automat un conflict de valori și că decizia de a pleca dintr-o organizație nu ar trebui luată impulsiv.

„O bună practică înainte de a lua decizia de a pleca dintr-o companie este să înțelegi dacă problema este mediul de lucru, relația cu managerul sau într-adevăr un conflict de valori. E bine să vorbești cu cineva în care ai încredere, cu un coleg, cu cineva de la resurse umane sau să apelezi la un coach”, recomandă Madi Rădulescu.

Ea consideră că responsabilitatea nu aparține doar angajaților. Liderii au un rol esențial în construirea unei culturi organizaționale în care valorile declarate sunt respectate și în practică.

„O cultură organizațională în care valorile declarate sunt și trăite în practică este o cultură în care liderul nu cere oamenilor ceva ce el nu face. Conducerea prin exemplu este esențială”, conchide specialista.