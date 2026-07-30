Cariile la copiii mici ar putea fi ținute sub control cu o substanţă ieftină şi eficientă. Fără freză, fără injecţii şi anestezie generală

Un tratament simplu, aplicat direct pe carie, ar putea reduce numărul intervențiilor stomatologice în cazul copiilor mici. Cercetătorii spun că metoda este sigură și ar putea preveni multe proceduri care presupun freză, injecții sau anestezie.

De cele mai multe ori, mulți copii mici ajung la dentist abia atunci când caria este atât de avansată încât tratamentul presupune freză, anestezie locală sau chiar sedare. În cazurile grave, unii sunt operați sub anestezie generală, ceea ce presupune unele riscuri, iar în România s-au înregistrat deja câteva cazuri soldate cu decesul copiilor.

Un studiu realizat în Statele Unite arată însă că există o alternativă mult mai simplă, care ar putea opri evoluția cariilor înainte să fie nevoie de astfel de intervenții, informează medicalxpress.

Este vorba despre fluorura diamină de argint (SDF), o soluție folosită de mai multe decenii în numeroase țări și care se aplică direct pe carie. Tratamentul, al cărui rol este de a opri evoluția cariei, se realizează, practic, în doar câteva secunde şi nu presupune îndepărtarea țesutului afectat cu freza, injecții pentru anestezie sau sedarea copilului.

Soluția este aplicată cu un mic aplicator cu vârf din burete, iar procedura durează doar câteva secunde pentru fiecare dinte afectat. Spre deosebire de tratamentul convențional, medicul nu îndepărtează partea afectată a dintelui înainte de aplicare și nu este nevoie de plombă în acel moment.

Rezultate promiţătoare

Deși stomatologii folosesc acest tratament de zeci de ani în numeroase state, în SUA el este utilizat din 2014 doar „off-label”, adică în afara indicațiilor aprobate oficial pentru tratarea cariilor.

Produsul a fost autorizat inițial pentru reducerea sensibilității dentare, însă până acum nu existau suficiente dovezi clinice obținute pe populația americană pentru ca Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) să îi aprobe utilizarea și în tratamentul cariilor.

Noile date provin dintr-un studiu clinic de fază III, coordonat de Universitatea din Michigan și publicat în revista JAMA Pediatrics.

Cercetarea a inclus 830 de copii cu vârsta sub șase ani, recrutați prin cabinete stomatologice și de pediatrie, precum și prin programele Head Start și Early Head Start din statele Michigan, New York și Iowa.

Rezultatele arată că aplicarea unei soluții de fluorură diamină de argint în concentrație de 38%, repetată la fiecare șase luni, a reușit să oprească evoluția cariilor la peste jumătate dintre dinții de lapte afectați.

Avantaje şi dezavantaje

„Acesta este un tratament foarte eficient și sigur, chiar și la copii de doar 1 an”, a declarat Margherita Fontana, profesor la Facultatea de Stomatologie a Universității din Michigan și coordonatoarea studiului.

Potrivit acesteia, beneficiile tratamentului nu se limitează la copiii mici. Soluția poate fi o opțiune și pentru persoanele în vârstă, pacienții cu dizabilități fizice sau de dezvoltare, cei care suferă de anxietate severă față de tratamentele stomatologice, dar și pentru oamenii care au acces dificil la servicii de medicină dentară.

Tratamentul are însă și un dezavantaj. Argintul din compoziția soluției colorează definitiv în negru zona afectată de carie, ceea ce poate reprezenta un inconvenient din punct de vedere estetic.

În cazul unor copii, spun cercetătorii, reaplicarea soluției la câteva luni poate fi suficientă pentru a ține caria sub control până când dintele de lapte cade în mod natural. Pentru adulți, tratamentul poate reprezenta fie o soluție de lungă durată, fie una temporară, până când o restaurare dentară devine posibilă.

„Pentru aproape oricine, acest lucru poate opri caria, infecția și durerea pe care aceasta o provoacă. Acest lucru ar putea beneficia mulți oameni”, a concluzionat Margherita Fontana.