 Cariile la copiii mici ar putea fi ținute sub control cu o substanţă ieftină şi eficientă. Fără freză, fără injecţii şi anestezie generală | adevarul.ro
search
Joi, 30 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cariile la copiii mici ar putea fi ținute sub control cu o substanţă ieftină şi eficientă. Fără freză, fără injecţii şi anestezie generală

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un tratament simplu, aplicat direct pe carie, ar putea reduce numărul intervențiilor stomatologice în cazul copiilor mici. Cercetătorii spun că metoda este sigură și ar putea preveni multe proceduri care presupun freză, injecții sau anestezie.

Copiii mici ar putea scăpa de intervenţiile stomatologice invazive. FOTO: arhivă
Copiii mici ar putea scăpa de intervenţiile stomatologice invazive. FOTO: arhivă

De cele mai multe ori, mulți copii mici ajung la dentist abia atunci când caria este atât de avansată încât tratamentul presupune freză, anestezie locală sau chiar sedare. În cazurile grave, unii sunt operați sub anestezie generală, ceea ce presupune unele riscuri, iar în România s-au înregistrat deja câteva cazuri soldate cu decesul copiilor.

Un studiu realizat în Statele Unite arată însă că există o alternativă mult mai simplă, care ar putea opri evoluția cariilor înainte să fie nevoie de astfel de intervenții, informează medicalxpress.

Este vorba despre fluorura diamină de argint (SDF), o soluție folosită de mai multe decenii în numeroase țări și care se aplică direct pe carie. Tratamentul, al cărui rol este de a opri evoluția cariei, se realizează, practic, în doar câteva secunde şi nu presupune îndepărtarea țesutului afectat cu freza, injecții pentru anestezie sau sedarea copilului.

Soluția este aplicată cu un mic aplicator cu vârf din burete, iar procedura durează doar câteva secunde pentru fiecare dinte afectat. Spre deosebire de tratamentul convențional, medicul nu îndepărtează partea afectată a dintelui înainte de aplicare și nu este nevoie de plombă în acel moment.

Rezultate promiţătoare

Deși stomatologii folosesc acest tratament de zeci de ani în numeroase state, în SUA el este utilizat din 2014 doar „off-label”, adică în afara indicațiilor aprobate oficial pentru tratarea cariilor.

Produsul a fost autorizat inițial pentru reducerea sensibilității dentare, însă până acum nu existau suficiente dovezi clinice obținute pe populația americană pentru ca Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) să îi aprobe utilizarea și în tratamentul cariilor.

Noile date provin dintr-un studiu clinic de fază III, coordonat de Universitatea din Michigan și publicat în revista JAMA Pediatrics.

Cercetarea a inclus 830 de copii cu vârsta sub șase ani, recrutați prin cabinete stomatologice și de pediatrie, precum și prin programele Head Start și Early Head Start din statele Michigan, New York și Iowa.

Rezultatele arată că aplicarea unei soluții de fluorură diamină de argint în concentrație de 38%, repetată la fiecare șase luni, a reușit să oprească evoluția cariilor la peste jumătate dintre dinții de lapte afectați.

Avantaje şi dezavantaje

„Acesta este un tratament foarte eficient și sigur, chiar și la copii de doar 1 an”, a declarat Margherita Fontana, profesor la Facultatea de Stomatologie a Universității din Michigan și coordonatoarea studiului.

Potrivit acesteia, beneficiile tratamentului nu se limitează la copiii mici. Soluția poate fi o opțiune și pentru persoanele în vârstă, pacienții cu dizabilități fizice sau de dezvoltare, cei care suferă de anxietate severă față de tratamentele stomatologice, dar și pentru oamenii care au acces dificil la servicii de medicină dentară.

Tratamentul are însă și un dezavantaj. Argintul din compoziția soluției colorează definitiv în negru zona afectată de carie, ceea ce poate reprezenta un inconvenient din punct de vedere estetic.

În cazul unor copii, spun cercetătorii, reaplicarea soluției la câteva luni poate fi suficientă pentru a ține caria sub control până când dintele de lapte cade în mod natural. Pentru adulți, tratamentul poate reprezenta fie o soluție de lungă durată, fie una temporară, până când o restaurare dentară devine posibilă.

„Pentru aproape oricine, acest lucru poate opri caria, infecția și durerea pe care aceasta o provoacă. Acest lucru ar putea beneficia mulți oameni”, a concluzionat Margherita Fontana.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
digi24.ro
image
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
stirileprotv.ro
image
Veștea anunță „cel mai probabil” guvern PSD-UDMR-PNL Aripa Conservatoare
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu facturile românilor după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
mediafax.ro
image
Avem ofertele Rapidului pentru Cordea și Korenica! Neluțu Varga: „Atât costă! Să pună banii jos!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Companii de transport din România, furate de infractori bulgari. Peste 6.000 de litri de motorină alimentați în TIR-uri fără numere de înmatriculare cu carduri clonate
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
digi24.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
digisport.ro
image
Val nou de scumpiri la pompă la finalul lunii iulie 2026. La ce preț a ajuns motorina
click.ro
image
Diana Șoșoacă a fost implicată într-un accident de circulație și a fost dusă la Spitalul Universitar
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
observatornews.ro
image
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
cancan.ro
image
Vineri, zi cu mari emoții pentru pensionari. Pensiile ar putea fi înghețate. Există și un scenariu de coșmar
newsweek.ro
image
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
prosport.ro
image
Cine poate fi încorporat în România în caz de război. De ce au fost chemaţi tinerii în Armată
playtech.ro
image
Record! Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Americani vânează și distrug camerele care citesc numele de înmatriculare. Oamenii se tem de supravegherea în masă: „O amenințare clară la adresa siguranței publice”
ziare.com
image
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
digisport.ro
image
Horoscop vineri, 31 iulie 2026. Ce zodii primesc vești bune și au parte de schimbări importante
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Sânzianei Negru din Cahul. Ea a restaurat locuința abandonată a bunicilor ei. A îmbinat perfect vechiul cu modernul. E ca din povești: Toată copilăria mea pe pășunea asta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Bolojan a recunoscut că a discutat cu George Simion! Victor Negrescu: Confirmă parteneriatul PNL-AUR prin care Bolojan se menține la putere
mediaflux.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Cine este Alberto, stewardul român care a cucerit TikTok-ul cu dansurile filmate înainte de zboruri. Milioane de oameni îi urmăresc videoclipurile din aeroport
actualitate.net
image
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur să o privesc”
click.ro
image
Ce pensie are Cristian Țânțăreanu. „Eu din ’90 mi-am pus salariul minim pe economie”
click.ro
image
Marina Almășan a fost șefă de promoție la ASE: „Am lucrat și la Filatura de lână pieptănată”. La ce i-au folosit, de fapt, studiile?
click.ro
Mary și Frederik la plajă foto Profimedia jpg
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor
okmagazine.ro
Kim Philby, în 1955 (© Wikimedia Commons)
„O lecție despre trădare”: Agentul britanic care a fugit în Rusia și i-a instruit pe spionii inamici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Diana Șoșoacă a fost implicată într-un accident rutier. Europarlamentara a fost transportată la Spitalul Universitar pentru îngrijiri UPDATE
image
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur să o privesc”

OK! Magazine

image
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?