 Ce hobby ți-ar putea schimba viața fără să-ți golească portofelul | adevarul.ro
Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Ce hobby ți-ar putea schimba viața fără să-ți golească portofelul

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Scumpirile din ultimii ani i-au determinat pe mulți români să renunțe la unele forme costisitoare de petrecere a timpului liber și să caute alternative accesibile. În acest context, o întrebare postată pe Reddit - „Ce hobby relativ ieftin ți-a schimbat complet viața?” - a generat sute de răspunsuri, de la gătit și citit până la alergare, grădinărit sau scris în jurnal. De ce pot astfel de activități să influențeze starea de bine și chiar obiceiurile de zi cu zi? 

Ce hobby ți-ar putea schimba viața fără să-ți golească portofelul
Ce hobby ți-ar putea schimba viața fără să-ți golească portofelul Sursă foto: Shutterstock

Deși hobby-urile recomandate sunt foarte diferite, motivele pentru care oamenii spun că le-au schimbat viața sunt surprinzător de asemănătoare. Aproape toți vorbesc despre aceeași nevoie: mai puțin stres, mai mult control asupra timpului și sentimentul că fac ceva care le aduce satisfacție.

Când hobby-ul nu înseamnă doar relaxare, ci recâștigarea controlului

Gătitul este una dintre activitățile amintite cel mai des în discuție. Un participant spune că l-a atras faptul că întotdeauna există ceva nou de învățat și că, în timp, a început să economisească bani, să mănânce mai bine și să aibă control asupra ingredientelor pe care le folosește. Pentru el, satisfacția vine din întreg procesul: căutarea rețetelor, alegerea ingredientelor și experimentarea unor variante noi până când găsește combinația care îi place cel mai mult. „Este unul dintre cele mai utile hobby-uri pe care le poți avea. Mereu ai ceva nou de învățat, economisești bani și ai control asupra ingredientelor pe care le folosești”, a scris acesta.

„Cred că această tendință vorbește despre ceva mult mai profund decât nevoia de a economisi bani. În fiecare zi alergăm între responsabilități, încercăm să facem față unor liste nesfârșite de sarcini, răspundem la mesaje, luăm decizii, rezolvăm probleme și, fără să ne dăm seama, ajungem să ne obișnuim cu un ritm în care aproape fiecare clipă trebuie să fie utilă. Viața începe să fie organizată în jurul eficienței, iar timpul liber ajunge să fie tratat tot ca un proiect care trebuie gestionat cât mai bine”, explică Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, pentru „Adevărul”.

Potrivit acesteia, după o zi petrecută într-un ritm alert, mulți oameni constată că nu mai știu ce le aduce cu adevărat bucurie și aleg cea mai comodă formă de relaxare: derularea fără sfârșit a conținutului de pe telefon.

Telefonul ajunge aproape instinctiv în mână, imaginile curg una după alta, timpul trece, iar la final rămâne aceeași oboseală și aceeași senzație că ceva lipsește”, subliniază ea.

Hobby-urile care îi ajută pe oameni să-și liniștească mintea

Cititul și scrisul în jurnal se regăsesc, de asemenea, printre cele mai populare recomandări. Unii participanți spun că au descoperit în jurnal o modalitate de a-și pune ordine în gânduri. Cineva spune că obișnuiește să-și recitească însemnările după câteva luni: „Abia atunci îți dai seama cum gândeai și începi să vezi tipare pe care nu le observai când le trăiai.”

Alții spun că puzzle-urile sau integramele îi obligă să-și concentreze atenția asupra unei singure activități și le oferă o pauză de la ritmul alert al vieții de zi cu zi.

„Psihologia descrie această stare prin conceptul de flow, momentul în care suntem atât de implicați într-o activitate încât grijile își pierd, pentru o vreme, puterea asupra noastră. Mintea nu mai aleargă continuu între ceea ce s-a întâmplat ieri și ceea ce urmează mâine, iar corpul începe să respire într-un alt ritm”, explică Gabriela Marc.

Dacă există un hobby care apare aproape obsesiv în discuția de pe Reddit, acela este joggingul. Zeci de participanți spun că au început fără a avea performanța ca obiectiv și au descoperit, în schimb, că sportul le schimbă felul în care se simt zi de zi. Unii povestesc că îi ajută să scape de stres, alții că și-au făcut prieteni noi prin grupurile dedicate joggingului, iar alții spun că, după câteva luni, au început să observe schimbări nu doar fizice, ci și în felul în care își gestionează anxietatea.

Adevărul despre oamenii care muncesc și economisesc nonstop: de ce mulți ajung să simtă că viața trece pe lângă ei

Nu lipsesc însă nici vocile care atrag atenția că alergarea nu este o soluție universală. Un participant amintește că senzația de euforie asociată sportului nu apare la toată lumea și că este normal ca unele persoane să nu experimenteze așa-numitul „runner's high”. Tocmai de aceea, alegerea unui hobby nu ar trebui făcută după modă sau după experiențele altora, ci în funcție de ceea ce i se potrivește fiecăruia.

„Sistemul nostru nervos funcționează după o altă logică. El caută ritm, predictibilitate, siguranță și experiențe în care atenția se poate așeza într-un singur loc fără să fie trasă în toate direcțiile”, crede Gabriela Marc.

Satisfacția de a crea ceva cu propriile mâini

O altă categorie de hobby-uri care revine constant în discuție este cea a activităților creative. De la grădinărit și pictură până la cusut, croșetat sau gătit, participanții descriu aceeași satisfacție: aceea de a vedea rezultatul concret al muncii lor.

Un utilizator spune că grădinăritul îl ajută să-și țină mintea ocupată și, în același timp, să se simtă mai liber, în timp ce altul povestește că așteaptă în fiecare primăvară să vadă rezultatele muncii din sezonul anterior. Alții spun că au descoperit în pictură sau în cusut un spațiu în care nu contează performanța, ci procesul în sine.

„Consumăm informații, imagini, știri, filme, produsele și experiențele altora, însă ajungem din ce în ce mai rar să ne oferim bucuria simplă de a face ceva cu propriile mâini, fără să urmărim performanța sau validarea. Omul are nevoie să simtă că lasă o urmă în lume, fie că această urmă este o pâine scoasă din cuptor, o floare care înflorește după săptămâni de îngrijire, câteva pagini scrise într-un jurnal sau o conversație care îl apropie de cineva drag”, opinează Gabriela Marc pentru „Adevărul”.

Hobby-urile care îi apropie pe oameni

Deși multe răspunsuri de pe Reddit vorbesc despre activități individuale, numeroși participanți spun că adevărata schimbare a venit din relațiile pe care aceste hobby-uri le-au creat. Unii gătesc pentru familie sau prieteni, alții merg în cluburi de alergare, iar alții spun că voluntariatul sau pur și simplu timpul petrecut alături de persoane în vârstă le-a schimbat perspectiva asupra vieții.

Cum transformă rețelele sociale succesul financiar într-o obsesie. „Trăim o nebunie digitală, unde suntem expuși la imagini cosmetizate ale succesului”

Alte recomandări frecvent amintite au fost mersul pe jos, fotografia, cântatul la un instrument sau învățarea unei limbi străine, activități despre care participanții spun că le oferă sentimentul unui progres constant fără costuri ridicate.

„O seară petrecută în familie, un club de carte în care oamenii descoperă că împărtășesc mai mult decât impresii despre o lectură, câteva ore de voluntariat sau o după-amiază în grădină nu sunt modalități prin care umplem timpul liber. Sunt experiențe care hrănesc nevoia de apartenență, de contribuție și de sens, iar acestea sunt nevoi fundamentale ale ființei umane”, a mai spus psihologul consultat.

În opinia sa, alegerea unui hobby nu ar trebui să pornească de la ceea ce este popular sau spectaculos, ci de la ceea ce răspunde unei nevoi autentice.

„Cred că primul criteriu este simplitatea. (...) O carte citită câteva minute în fiecare seară, câteva plante îngrijite pe balcon, o plimbare făcută fără grabă, câteva pagini scrise într-un jurnal sau o rețetă pregătită împreună cu cei dragi au șanse mult mai mari să devină parte din viața noastră decât activitățile care cer condiții perfecte pentru a începe”, subliniază Gabriela Marc. „Poate că adevărata întrebare nu este ce hobby ne poate schimba viața. Cred că întrebarea mai importantă este când am început să credem că bucuria trebuie cumpărată și când am uitat că aproape tot ceea ce hrănește cu adevărat sufletul a rămas surprinzător de accesibil”, conchide aceasta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
digi24.ro
image
Bolojan, despre criza petrolului după decizia Kazahstanului: România are rezerve pentru cel puțin două săptămâni
stirileprotv.ro
image
Guvernul demis Bolojan, acuzat că încalcă legea din nou și adoptă acte normative. Este al treilea derapaj al Executivului cu puteri limitate. Ce HG a adoptat și cum răspunde Bolojan la întrebarea Gândul
gandul.ro
image
Când va fi înmormântată Bonnie Tyler. Slujba va putea fi urmărită online de fani
mediafax.ro
image
Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB – Auda 2-3: „Nu va mai intra niciodată!”
fanatik.ro
image
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
libertatea.ro
image
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci. Creștere de 20 de ori mai lentă
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
digisport.ro
image
Zodia pentru care urmează 21 de săptămâni de belșug și bucurie. Urmează vești bune pe toate planurile
click.ro
image
Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Valuri de 5 metri în largul Mării Negre. Salvamarii s-au luptat să ţină turiştii la mal
observatornews.ro
image
Daniel Balaciu, primul interviu din închisoare! Ce s-a întâmpla în ziua în care Dana Roba a văzut moartea cu ochii
cancan.ro
image
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Pot părinții să treacă casa pe numele unui singur copil fără să-i anunțe pe ceilalți? Ce spune legea și când pot fi contestate actele
playtech.ro
image
Joacă de copii! FCSB riscă o amendă de la UEFA dintr-un motiv banal. Video
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în 38 de țări din toată lumea. „Am făcut 5 greșeli din care am învățat de-a lungul anilor”
ziare.com
image
L-a acuzat pe tatăl copilului ei că a înșelat-o ”cu femei și cu bărbați”, dar nu avea nicio idee ce a declanșat
digisport.ro
image
Remedii eficiente pentru varice în sezonul cald. Cum îți protejezi picioarele de caniculă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Statul acordă câte 1.000 de lei lunar, sprijin pentru tineri. Guvernul a aprobat o primă de angajare
mediaflux.ro
image
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital pe Antonia, Andreea Sasu și Laurette. Avertismentul medicilor
click.ro
image
Andreea Ibacka, în lacrimi. Motivul pentru care fosta soție a lui Cabral a plâns. „Mi-a dat genul acela de emoție pe care nu o poți explica”
click.ro
image
Unde a plecat Carmen Brumă în vacanță? Vedeta a lansat o provocare pentru fani: „Nu e insulă”
click.ro
chinezoaice regale foto generată de AI png
„Orgia de 100 de zile”, un festival al decadenței care a amenințat un imperiu întreg. Împăratul, subjugat total concubinelor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

„Nu vreau să fiu pe locul doi”. De ce tot mai mulți oameni evită relațiile cu persoane care au deja copii
Cearta familie copil FOTO Shutterstock jpg
Consiliere
Nu mincinoșii ne păcălesc cel mai ușor. Cine ne face, de fapt, să credem informațiile false
Fake News FOTO Shutterstock
Consiliere
De ce se destramă mai des relațiile în care femeia câștigă mai mult. Explicația care i-a surprins pe cercetători
cuplu care doarme foto Shutterstock jpg
Relații
Interviu Departe de ecrane în vacanța mare. Specialist: „Adevărata provocare nu este să câștigăm lupta cu tehnologia, ci să nu pierdem relația cu copilul“
Gabriela Marc jpeg
Relații
Greșelile care îi împiedică pe oamenii timizi să flirteze. Psihoterapeut: „Nu este un examen pe care trebuie să îl promovezi”
shutterstock 29702248 cuplu indragostiti intalnire romantica restaurant jpeg
Relații
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce spun specialiștii și ce principii putem prelua din meniul fotbalistului
Erling Haaland (EPA) jpg
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

AI „Marіcika” îi va ajuta pe comandanții Forțelor Armate ucrainene să ia decizii mai rapid pe câmpul de luptă
ofiteri ucraineni jpg
Europa 01:25
Video Aiud, orașul de unde începe șoseaua Transapuseana. Ce descoperă turiștii în locul faimos pentru temuta sa închisoare
Transapuseana, foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) JPG
Călătorii 00:32
O profesoară din Germania ar fi încasat salariu aproape 17 ani fără să predea. Venitul i-a crescut constant deși era în concediu medical
11 deschidere front clasa scoala germania jpeg
Europa 00:06
24 iulie: Ziua când au fost eliberați ultimii deținuți politici din România. Ce li s-a interzis expres
inchisoare ramnicu sarat FOTO Memorialul Sighet
Istoria zilei 00:02
FCSB, în genunchi! Formația din Berceni a pierdut acasă cu FK Auda
81 FCSB FK AUDA, PRELIMINARIILE CONFERENCE LEAGUE (23 07 2026) jpg
Sport
Video Tren de călători Suceava-Constanța, implicat într-o coliziune cu un autocamion în județul Neamț. Camionul a luat foc
WhatsApp Image 2026 07 23 at 23 08 22 jpeg
Piatra Neamţ
Veste bună pentru tinerii fără loc de muncă: bonus de până la 1.250 de lei lunar, pe lângă salariu. Care sunt condițiile
Tineri la lucru Foto Freepik com jpg
Societate
„U” Cluj a revenit de la 0-2 și a scos un egal cu Brann
01 FC UNIVERSITATEA CLUJ BRANN, UEFA CONFERENCE LEAGUE TURUL 2 DE CALIFICARE (23 07 2026) jpg
Sport
Ilie Bolojan, despre întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene: „Ești ceea ce faci, nu ceea ce zici”
Ilie Bolojan. FOTO Mediafax Foto / Alexandru Dobre
Politică
Suspiciuni de fraudă cu bani publici: premierul Ungariei verifică împrumutul gigant oferit Macedoniei de Nord
Premierul ungar Peter Magyar FOTO AFP
Europa
Ministrul Economiei, amendat pentru întârziere în selectarea administratorilor la cinci companii. „Mi se impută sute de zile în care nici nu eram ministru”
irineu darău jpg
Politică