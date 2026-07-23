Ce hobby ți-ar putea schimba viața fără să-ți golească portofelul

Scumpirile din ultimii ani i-au determinat pe mulți români să renunțe la unele forme costisitoare de petrecere a timpului liber și să caute alternative accesibile. În acest context, o întrebare postată pe Reddit - „Ce hobby relativ ieftin ți-a schimbat complet viața?” - a generat sute de răspunsuri, de la gătit și citit până la alergare, grădinărit sau scris în jurnal. De ce pot astfel de activități să influențeze starea de bine și chiar obiceiurile de zi cu zi?

Deși hobby-urile recomandate sunt foarte diferite, motivele pentru care oamenii spun că le-au schimbat viața sunt surprinzător de asemănătoare. Aproape toți vorbesc despre aceeași nevoie: mai puțin stres, mai mult control asupra timpului și sentimentul că fac ceva care le aduce satisfacție.

Când hobby-ul nu înseamnă doar relaxare, ci recâștigarea controlului

Gătitul este una dintre activitățile amintite cel mai des în discuție. Un participant spune că l-a atras faptul că întotdeauna există ceva nou de învățat și că, în timp, a început să economisească bani, să mănânce mai bine și să aibă control asupra ingredientelor pe care le folosește. Pentru el, satisfacția vine din întreg procesul: căutarea rețetelor, alegerea ingredientelor și experimentarea unor variante noi până când găsește combinația care îi place cel mai mult. „Este unul dintre cele mai utile hobby-uri pe care le poți avea. Mereu ai ceva nou de învățat, economisești bani și ai control asupra ingredientelor pe care le folosești”, a scris acesta.

„Cred că această tendință vorbește despre ceva mult mai profund decât nevoia de a economisi bani. În fiecare zi alergăm între responsabilități, încercăm să facem față unor liste nesfârșite de sarcini, răspundem la mesaje, luăm decizii, rezolvăm probleme și, fără să ne dăm seama, ajungem să ne obișnuim cu un ritm în care aproape fiecare clipă trebuie să fie utilă. Viața începe să fie organizată în jurul eficienței, iar timpul liber ajunge să fie tratat tot ca un proiect care trebuie gestionat cât mai bine”, explică Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, pentru „Adevărul”.

Potrivit acesteia, după o zi petrecută într-un ritm alert, mulți oameni constată că nu mai știu ce le aduce cu adevărat bucurie și aleg cea mai comodă formă de relaxare: derularea fără sfârșit a conținutului de pe telefon.

„Telefonul ajunge aproape instinctiv în mână, imaginile curg una după alta, timpul trece, iar la final rămâne aceeași oboseală și aceeași senzație că ceva lipsește”, subliniază ea.

Hobby-urile care îi ajută pe oameni să-și liniștească mintea

Cititul și scrisul în jurnal se regăsesc, de asemenea, printre cele mai populare recomandări. Unii participanți spun că au descoperit în jurnal o modalitate de a-și pune ordine în gânduri. Cineva spune că obișnuiește să-și recitească însemnările după câteva luni: „Abia atunci îți dai seama cum gândeai și începi să vezi tipare pe care nu le observai când le trăiai.”

Alții spun că puzzle-urile sau integramele îi obligă să-și concentreze atenția asupra unei singure activități și le oferă o pauză de la ritmul alert al vieții de zi cu zi.

„Psihologia descrie această stare prin conceptul de flow, momentul în care suntem atât de implicați într-o activitate încât grijile își pierd, pentru o vreme, puterea asupra noastră. Mintea nu mai aleargă continuu între ceea ce s-a întâmplat ieri și ceea ce urmează mâine, iar corpul începe să respire într-un alt ritm”, explică Gabriela Marc.

Dacă există un hobby care apare aproape obsesiv în discuția de pe Reddit, acela este joggingul. Zeci de participanți spun că au început fără a avea performanța ca obiectiv și au descoperit, în schimb, că sportul le schimbă felul în care se simt zi de zi. Unii povestesc că îi ajută să scape de stres, alții că și-au făcut prieteni noi prin grupurile dedicate joggingului, iar alții spun că, după câteva luni, au început să observe schimbări nu doar fizice, ci și în felul în care își gestionează anxietatea.

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Nu lipsesc însă nici vocile care atrag atenția că alergarea nu este o soluție universală. Un participant amintește că senzația de euforie asociată sportului nu apare la toată lumea și că este normal ca unele persoane să nu experimenteze așa-numitul „runner's high”. Tocmai de aceea, alegerea unui hobby nu ar trebui făcută după modă sau după experiențele altora, ci în funcție de ceea ce i se potrivește fiecăruia.

„Sistemul nostru nervos funcționează după o altă logică. El caută ritm, predictibilitate, siguranță și experiențe în care atenția se poate așeza într-un singur loc fără să fie trasă în toate direcțiile”, crede Gabriela Marc.

Satisfacția de a crea ceva cu propriile mâini

O altă categorie de hobby-uri care revine constant în discuție este cea a activităților creative. De la grădinărit și pictură până la cusut, croșetat sau gătit, participanții descriu aceeași satisfacție: aceea de a vedea rezultatul concret al muncii lor.

Un utilizator spune că grădinăritul îl ajută să-și țină mintea ocupată și, în același timp, să se simtă mai liber, în timp ce altul povestește că așteaptă în fiecare primăvară să vadă rezultatele muncii din sezonul anterior. Alții spun că au descoperit în pictură sau în cusut un spațiu în care nu contează performanța, ci procesul în sine.

„Consumăm informații, imagini, știri, filme, produsele și experiențele altora, însă ajungem din ce în ce mai rar să ne oferim bucuria simplă de a face ceva cu propriile mâini, fără să urmărim performanța sau validarea. Omul are nevoie să simtă că lasă o urmă în lume, fie că această urmă este o pâine scoasă din cuptor, o floare care înflorește după săptămâni de îngrijire, câteva pagini scrise într-un jurnal sau o conversație care îl apropie de cineva drag”, opinează Gabriela Marc pentru „Adevărul”.

Hobby-urile care îi apropie pe oameni

Deși multe răspunsuri de pe Reddit vorbesc despre activități individuale, numeroși participanți spun că adevărata schimbare a venit din relațiile pe care aceste hobby-uri le-au creat. Unii gătesc pentru familie sau prieteni, alții merg în cluburi de alergare, iar alții spun că voluntariatul sau pur și simplu timpul petrecut alături de persoane în vârstă le-a schimbat perspectiva asupra vieții.

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Alte recomandări frecvent amintite au fost mersul pe jos, fotografia, cântatul la un instrument sau învățarea unei limbi străine, activități despre care participanții spun că le oferă sentimentul unui progres constant fără costuri ridicate.

„O seară petrecută în familie, un club de carte în care oamenii descoperă că împărtășesc mai mult decât impresii despre o lectură, câteva ore de voluntariat sau o după-amiază în grădină nu sunt modalități prin care umplem timpul liber. Sunt experiențe care hrănesc nevoia de apartenență, de contribuție și de sens, iar acestea sunt nevoi fundamentale ale ființei umane”, a mai spus psihologul consultat.

În opinia sa, alegerea unui hobby nu ar trebui să pornească de la ceea ce este popular sau spectaculos, ci de la ceea ce răspunde unei nevoi autentice.

„Cred că primul criteriu este simplitatea. (...) O carte citită câteva minute în fiecare seară, câteva plante îngrijite pe balcon, o plimbare făcută fără grabă, câteva pagini scrise într-un jurnal sau o rețetă pregătită împreună cu cei dragi au șanse mult mai mari să devină parte din viața noastră decât activitățile care cer condiții perfecte pentru a începe”, subliniază Gabriela Marc. „Poate că adevărata întrebare nu este ce hobby ne poate schimba viața. Cred că întrebarea mai importantă este când am început să credem că bucuria trebuie cumpărată și când am uitat că aproape tot ceea ce hrănește cu adevărat sufletul a rămas surprinzător de accesibil”, conchide aceasta.