Două roiuri de meteori ajung la apogeu. Spectacol pe cer în noaptea de joi spre vineri

Două roiuri de meteori vor atinge punctul de maxim în noaptea de joi spre vineri, oferind pasionaților de astronomie șansa de a observa un fenomen spectaculos.

Pasionații de astronomie au parte de un dublu eveniment pe cer în această săptămână: două roiuri de meteori vor ajunge la activitatea maximă în aceeași perioadă. Fenomenul va avea loc în noaptea de joi spre vineri, 30/31 iulie, însă observațiile ar putea fi îngreunate de Luna plină, a cărei lumină va estompa meteorii mai puțin strălucitori.

Este vorba despre roiurile Alpha Capricornide și Delta Aquaridele Sudice, două fenomene care apar anual. Primul este activ de la începutul lunii iulie până la mijlocul lunii august, iar cel de-al doilea poate fi observat de la jumătatea lunii iulie până la jumătatea lui august. Ambele vor atinge maximul atunci când Pământul va trece prin zona cu cea mai mare concentrație de particule lăsate în urmă de corpurile cerești care formează aceste roiuri, potrivit datelor Societății Americane de Meteori.

Un al treilea roi de meteori, Perseidele, este și el activ în această perioadă, însă punctul său de maxim va fi atins abia la mijlocul lunii august.

Luna plină poate ascunde meteorii mai slabi

Principalul „obstacol” pentru cei care vor să urmărească fenomenul din noaptea de joi spre vineri este Luna plină din iulie. Aceasta va fi complet iluminată, iar lumina reflectată de ea va reduce vizibilitatea meteorilor mai puțin strălucitori, a explicat Bob Lunsford, coordonator de rapoarte în cadrul Societății Americane de Meteori.

„Într-o altă perioadă a lunii, roiurile de meteori ar fi cel mai bine vizibile atunci când Luna se află sub orizont sau înainte să răsară, dar, cu Luna plină, aceasta este pe cer toată noaptea”, a declarat şi Bill Cooke, coordonatorul Biroului pentru Mediul Meteoroizilor din cadrul NASA, completând: „Meteoriții vor fi pur și simplu foarte greu de văzut”.

Potrivit lui Bob Lunsford, o Lună plină reduce de obicei vizibilitatea maximelor unui roi de meteori aproximativ o dată la trei ani. Atât Alpha Capricornidele, cât și Delta Aquaridele Sudice apar în fiecare an, însă condițiile de observare diferă de la un an la altul.

Cei care vor încerca totuși să vadă fenomenul sunt sfătuiți să aleagă un loc cât mai întunecat, de preferat la altitudine mai mare, departe de luminile orașelor.

Pentru a limita efectul luminii lunare, specialiștii recomandă orientarea spre nord și poziționarea cu Luna în spate, astfel încât ochii să se poată adapta mai bine la întuneric.

Persoanele aflate în emisfera sudică ar putea avea un avantaj, deoarece radiantul - punctul de pe cer din care par să pornească meteorii - se află mai sus deasupra orizontului în această zonă.

Roiul Delta Aquaridelor Sudice pare să provină din constelația Vărsătorului și este cunoscut pentru meteorii săi mai rapizi. În emisfera nordică pot fi observați aproximativ doi meteori pe oră, iar în emisfera sudică aproximativ trei pe oră.

Roiul Alpha Capricornidelor, care pare să vină din direcția constelației Capricornului, produce mai puțini meteori, dar aceștia sunt adesea mai strălucitori și mai ușor de observat. Specialiștii estimează aproximativ trei meteori pe oră în ambele emisfere.

De ce sunt importante observațiile meteorilor

Roiurile de meteori nu sunt urmărite doar pentru spectacolul oferit pe cerul nopții. Observarea lor îi ajută pe cercetători să afle mai multe despre particulele care se deplasează prin spațiu și despre momentele în care Pământul intră în contact cu acestea în fiecare an.

„Determinăm particulele din spațiu care orbitează și când le interceptăm în fiecare an”, a explicat Bob Lunsford.

Datele colectate despre roiurile de meteori sunt importante și pentru siguranța misiunilor spațiale. Potrivit lui Bill Cooke, astfel de observații îi ajută pe specialiști să anticipeze condițiile pe care navele spațiale și astronauții le-ar putea întâlni în timpul deplasărilor prin spațiu.

Următoarele spectacole astronomice din 2026

Chiar dacă dublul maxim de meteori din această săptămână ar putea fi greu de urmărit din cauza luminii Lunii, următorul mare eveniment este așteptat în august. Atunci vor atinge maximul Perseidele, unul dintre cele mai cunoscute roiuri de meteori, care poate oferi un spectacol impresionant dacă cerul este senin.

Calendarul principalelor roiuri de meteori din 2026:

* Perseidele: 12-13 august

* Orionidele: 21-22 octombrie

* Tauridele Sudice: 4-5 noiembrie

* Tauridele Nordice: 11-12 noiembrie

* Leonidele: 16-17 noiembrie

* Geminidele: 13-14 decembrie

* Ursidele: 21-22 decembrie.