 Rockstadt 2026: zilele în care metalul și-a adus cei mai mari ambasadori la Ghimbav și confirma statutul de cel mai mare festival de rock și metal din Europa de Est | adevarul.ro
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Rockstadt 2026: zilele în care metalul și-a adus cei mai mari ambasadori la Ghimbav și confirma statutul de cel mai mare festival de rock și metal din Europa de Est

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În zilele 2 și 3 ale Rockstadt Extreme Fest 2026, aproximativ 20.000 de participanți pe zi au transformat fiecare concert într-o experiență colectivă. Artiști precum In Extremo și Arch Enemy au vorbit despre conexiunea specială cu publicul român, confirmând că unul dintre cele mai valoroase atuuri ale festivalului este comunitatea sa.

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După debutul sold out al ediției 2026, Rockstadt Extreme Fest a intrat în cele mai intense zile ale festivalului. Dincolo de line-up și de producțiile spectaculoase, zilele 2 și 3 au confirmat ceea ce diferențiază Rockstadt de multe alte festivaluri europene: aici, granița dintre scenă și public aproape că dispare.

Aproximativ 20.000 de participanți au fost prezenți în fiecare dintre cele două zile, iar fiecare concert s-a transformat într-un dialog continuu între artiști și fani. Mii de oameni au cântat fiecare vers, au sărit în ritmul muzicii, au făcut crowd surfing și au construit o atmosferă pe care artiștii au remarcat-o imediat după ce au coborât de pe scenă.

Publicul, cel mai mare headliner al Rockstadt

Pentru multe dintre trupele internaționale, reacția publicului român a fost una dintre cele mai plăcute surprize ale festivalului.

In Extremo a adus pe scena Rockstadt una dintre cele mai originale producții ale ediției, îmbinând metalul cu instrumente medievale autentice într-un spectacol spectaculos. După concert, membrii trupei au vorbit despre conexiunea creată cu publicul din România.

„Publicul a fost incredibil. Se vedea că oamenii ascultau cu adevărat. Știau versurile și cântau împreună cu noi. A fost o conexiune extraordinară.”

Înainte de concert, artiștii povesteau și despre dorința lor de a descoperi România dincolo de festival, având pe lista locurilor pe care își doresc să le viziteze și Castelul Bran.

Același entuziasm s-a simțit și în culisele Arch Enemy. Cu doar câteva minute înainte de a urca pe scenă în fața celor aproximativ 20.000 de oameni, membrii formației vorbeau despre evoluția festivalului și despre bucuria revenirii în România.

„Am mai cântat aici, dar festivalul este mult mai mare acum. Noua locație este impresionantă și suntem foarte entuziasmați. Este și primul nostru concert în România alături de noua noastră solistă.”

Câteva minute mai târziu, emoția din culise s-a transformat într-unul dintre cele mai apreciate concerte ale ediției, în care muzica, scenografia și producția vizuală au construit un spectacol complet.

Legendele scenei rock și metal au ridicat standardul ediției 2026

Două dintre cele mai puternice zile ale festivalului au adus pe scenele Rockstadt unele dintre cele mai importante nume ale rockului și metalului mondial.

Godsmack a demonstrat încă o dată de ce rămâne una dintre cele mai iubite formații ale genului, oferind un concert construit în jurul pieselor care au devenit, de-a lungul timpului, adevărate imnuri pentru generații întregi de fani.

Lamb of God a încheiat una dintre seri cu un concert de o intensitate impresionantă. Riff-urile puternice, energia transmisă de trupă și efectele speciale au ridicat la propriu temperatura festivalului, iar reacția publicului a spus totul.

„Atmosfera este incredibilă. Trupele sunt extraordinare, iar oamenii sunt atât de deschiși. Tocmai de aceea revenim aici.”, a spus unul dintre participanții veniți pentru al doilea an consecutiv la Rockstadt.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale acestor două zile i-a aparținut trupei In Flames, care a invitat pe scenă un copil din public. Gestul a surprins perfect spiritul Rockstadt: un festival în care pasiunea pentru muzică se transmite firesc între generații și unde cei mai tineri fani își găsesc locul în mijlocul unei comunități unite de aceeași pasiune.

Mai mult decât concerte: experiențe artistice complete

Rockstadt nu înseamnă doar muzică, ci producții artistice construite până la cel mai mic detaliu.

Igorrr și Arch Enemy au demonstrat că un concert poate deveni un adevărat act artistic. Costumațiile elaborate, scenografiile spectaculoase, efectele speciale și producțiile pirotehnice au transformat fiecare apariție într-o experiență vizuală memorabilă.

Perturbator a demonstrat că granița dintre muzica electronică și metal devine tot mai subțire. Universul sonor creat de James Kent a îmbinat sintetizatoarele analogice, ritmurile electronice și forța rockului live într-un spectacol hipnotic. Artistul francez este recunoscut inclusiv pentru colaborările sale cu Jean-Michel Jarre, influență care se regăsește în rafinamentul și complexitatea construcției sale sonore.

Cu un univers sonor inconfundabil, In Extremo a adus împreună tradiția și metalul pe aceeași scenă. Instrumentele medievale s-au împletit firesc cu energia rockului, iar reacția publicului a transformat concertul într-unul dintre cele mai originale momente ale ediției 2026.

Slaughter to Prevail a semnat unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale festivalului. Flăcările, exploziile controlate și efectele speciale cu foc au transformat scena într-o demonstrație impresionantă de forță vizuală, perfect sincronizată cu intensitatea muzicii.

O nouă generație descoperă Rockstadt

Printre surprizele acestei ediții s-a numărat și succesul concertului Gutalax, care a atras un public numeros din generația Z. Costume inspirate de universul excentric al trupei, umorul și libertatea de exprimare au demonstrat că Rockstadt continuă să atragă noi generații de fani, fără să își piardă identitatea construită în peste un deceniu.

Festivalul continuă

Rockstadt Extreme Fest continuă la Ghimbav cu alte nume legendare ale scenei internaționale. În zilele următoare vor urca pe scenă Helloween, Airbourne, The Prodigy, Serrabulho și Alexandra Căpitănescu, într-un program care promite un final memorabil pentru ediția 2026.

Privirea este deja îndreptată și către viitor. Rockstadt Extreme Fest 2027 va avea loc în perioada 26-30 iulie 2027, la Ghimbav. Abonamentele sunt deja disponibile, iar organizatorii pregătesc una dintre cele mai mari investiții din istoria festivalului într-un line-up care promite să consolideze poziția Rockstadt printre cele mai importante festivaluri de rock și metal din Europa.

La Rockstadt, line-up-ul aduce artiștii. Publicul este cel care îi face să își dorească să revină. După primele zile în care granița dintre scenă și mulțime aproape că a dispărut, ediția 2026 confirmă că unul dintre cele mai valoroase atuuri ale festivalului nu este doar muzica, ci comunitatea care o trăiește împreună.

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