Cum „pornești” mecanismul abundenței din interior. Metoda simplă prezentată de astrologul Risvan Vlad Rusu

Publicat:

„Dincolo de tot ceea ce se întâmplă în lume, dincolo de crize, dincolo de impozite, de taxe și așa mai departe, abundența este o stare de spirit,” este de părere astrologul Risvan Vlad Rusu. 

meditatie zen la birou
Sursă foto: Shutterstock

Conform spuselor sale, orice lucru care ajunge să existe în plan material apare mai întâi într-un plan interior„Fiecare lucru care există în plan material, cel puțin conform viziunii ezoterice hermetice, începe să existe întâi la un nivel conceptual, spiritual, energetic.”

De aici pornește și prima capcană majoră. În momentele dificile, spune el, oamenii tind să lase frica și gândurile negative să preia controlul. „În momentul în care facem loc fricii, în momentul în care facem loc gândurilor negative, atunci dăm putere acelei părți disonante din interiorul nostru (…) care vine și ne autosabotează”. Primul pas devine, astfel, unul de conștientizare: „totul trece”, a explicat acesta, în cadrul unei ediții a emisiunii Lumea Nevăzută, difuzată pe Antena Stars.

Dincolo de acest cadru general, Risvan Vlad Rusu intră rapid în concret. Nu vorbește despre speranță vagă, ci despre mecanisme interioare foarte precise.

Respirația, arma „imbatabilă”

„Avem permanent asupra noastră o armă imbatabilă, care se numește respirație”, spune el. Spre deosebire de tehnici mai elaborate de autocontrol mental, respirația este accesibilă oricui, oricând. Aici, el descrie un ciclu în patru timpi: inspirație, apnee pozitivă, expirație și apnee negativă. În inspirație, spune acesta, nu intră doar oxigenul, ci și intenția: "Pot să-mi modific cumva programul intențional al minții și să-i inspir fericire, lumină, iubire etc.”

Urmează apneea pozitivă, acel scurt moment în care ne ținem respirația: „În momentul ăla, automat, frecvențele creierului meu tind să scadă la sub 10 Hz. Asta este o stare care promovează manifestarea”. Apoi vine expirația, care ar trebui să fie de două ori mai lungă decât inspirația, și apneea negativă, adică o pauză înaintea următoarei inspirații, pe care o numește „momentul de contemplare”.

Recomandarea lui Risvan Vlad Rusu este practică: câteva minute exersând acest tip de respirație înainte de orice exercițiu interior: „În momentul ăla, structurile noastre cerebrale se aliniază și funcționează coerent și convergent cu dorința și intenția noastră. Deci mintea se liniștește”.

Coborârea minții în inimă

A doua metodă constă în „coborârea minții în inimă”, o practică pe care Rusu o leagă de tradiția creștină.

Exercițiul presupune vizualizarea unui punct de lumină în centrul creierului, care coboară lent, prin gât, până în mijlocul inimii. În acel moment, susține el, e important să fie formulată mental afirmația: „conștiința mea se află în inima mea”.

Ce se schimbă prin acest gest? În primul rând, dispar rezistențele interioare, acele „dacă” și „parcă” care blochează acțiunea. În al doilea rând, apare capacitatea de a depăși obstacolele exterioare. Rusu explică acest lucru printr-o metaforă inspirată din fizica cuantică: atunci când mintea este în inimă, nu mai traversezi distanța dintre tine și ceea ce vrei, ci o „șuntezi”.

„Când am șuntat distanța dintre mine și intenția mea, eu sunt intenția mea”, spune astrologul. Aici, apare una dintre ideile centrale ale discursului său: abundența nu este ceva aflat „în față”, la care ajungi după un drum lung. Orice senzație de distanță creează automat un obstacol: „Pentru că deja dacă am senzația asta, am pierdut. Pentru că înseamnă că între mine și abundență e ceva”, De aceea, spune el, formulările de tipul „vreau să manifest” sunt înșelătoare. Practica reală începe cu identificarea directă cu starea dorită.

„Nu spui: manifest un milion de lei. Eu sunt abundență. Eu doar atât. Sunt. Eu și cu abundența suntem una. Da? Eu sunt minte divină. Eu sunt abundență. Eu sunt fericire. Eu sunt sănătate. Eu sunt”, recomandă el.

Pentru Rusu, acesta este nucleul întregului proces: dispariția separării dintre om și ceea ce își dorește.

Mesajul său nu este despre a fugi din realitate, ci despre a schimba poziția interioară din care acționezi. Abundența nu vine din tensiune, din încordare sau din luptă, ci dintr-o stare de prezență lucidă și creativă. „Șuntați, dragilor, întotdeauna distanța dintre voi și ce vreți voi.”

Dincolo de limbajul spiritual, lecția sa rămâne una surprinzător de pragmatică: înainte de strategii, planuri sau calcule, contează starea din care pornești. Respirația, atenția și capacitatea de a coborî din minte în inimă devin instrumente concrete de reglaj interior.

