Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Scandal de securitate în Marina Franceză: un ofițer a dezvăluit poziția portavionului „Charles de Gaulle”, după o postare publică pe o aplicație de fitness

Un ofițer al Marinei Franceze a dezvăluit din neatenție poziția portavionului „Charles de Gaulle”, după ce a publicat un antrenament pe aplicația de fitness Strava, ale cărui date de geolocalizare au permis identificarea navei în Marea Mediterană.

Portavionul francez Charles de Gaulle/FOTO:X
Potrivit Le Monde, pe 13 martie, la ora 10:35, un tânăr marinar- identificat sub un pseudonim -a înregistrat o alergare de aproximativ 7 kilometri, desfășurată fie pe puntea navei, fie pe o ambarcațiune aflată în apropiere.

Activitatea, sincronizată automat cu dispozitivul conectat la aplicația sa de fitness, a fost setată ca publică, permițând accesul liber la datele înregistrate.

Ulterior, analiza traseului, coroborată cu imagini satelitare realizate la scurt timp după, a indicat poziția aproximativă a portavionului și a grupului său de escortă în nord-vestul Ciprului, la aproximativ 100 de kilometri de coasta Turciei.

Diferențele de localizare, de ordinul câtorva kilometri, pot fi explicate fie prin deplasarea continuă a navei, fie prin faptul că marinarul se afla la bordul unei alte nave din cadrul grupului naval.

Prezența portavionului francez în regiune nu este un secret, aceasta fiind anunțată oficial în contextul desfășurării unor operațiuni militare în estul Mediteranei.

Totuși, expunerea indirectă a coordonatelor printr-o platformă publică ridică probleme de securitate, întrucât astfel de informații pot fi agregate și utilizate pentru a urmări în timp real mișcările unei forțe navale, scrie sursa citată. 

Autoritățile militare franceze au reacționat, precizând că difuzarea acestor date nu respectă regulile interne privind utilizarea platformelor digitale de către personalul militar.

Statul Major General al Forțelor Armate a declarat că difuzarea acestui traseu de cursă pe cererea Strava „nu respectă instrucțiunile în vigoare de care marinarii sunt în mod regulat informați”

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitățile generate de utilizarea aplicațiilor comerciale cu funcții de geolocalizare în medii sensibile, în condițiile în care informațiile aparent banale, precum traseele sportive, pot oferi indicii relevante despre deplasări, locații și activități militare.

Experții avertizează că riscurile nu țin de tehnologie în sine, ci de modul în care aceasta este utilizată și configurată de utilizatori.

Pe fondul acestor incidente, autoritățile militare insistă asupra respectării stricte a regulilor de confidențialitate și a limitării partajării publice a datelor de localizare, mai ales în cazul personalului implicat în operațiuni strategice.

