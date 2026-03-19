Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Zelenski trimite echipa de negociatori în Statele Unite: „E timpul să încheiem pauza și să avem discuții substanțiale”

Război în Ucraina
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi, că echipa ucraineană de negociere se află în drum spre Statele Unite, unde urmează să aibă, sâmbătă, o întâlnire cu reprezentanții americani. 

Volodimir Zelenski FOTO: EPA EFE
Volodimir Zelenski FOTO: EPA EFE

Liderul de la Kiev a precizat că există semnale din partea Washingtonului privind disponibilitatea de a continua discuțiile în formatele actuale, cu scopul de a pune capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„E timpul să încheiem pauza și să avem discuții substanțiale. Şi facem totul pentru ca negocierile să fie cu adevărat substanţiale. Echipa ucraineană – mai exact partea politică a grupului de negociatori – este deja pe drum, iar sâmbăta aceasta aşteptăm o întâlnire în Statele Unite ale Americii. Astăzi am discutat în detaliu despre negocieri atât cu (Rustem) Umerov, cât şi cu Kirill Budanov şi cu David Arahamia. De asemenea, la întâlniri va participa şi Serghei Kisliţa. Prioritatea noastră este să facem totul pentru a avea şansa la o pace demnă. Şi le mulţumesc tuturor celor care ne ajută în acest sens”, a declarat Volodimir Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

Șeful statului ucrainean a mai menționat că secretarul Consiliului Național de Securitate, Rustem Umerov, a efectuat recent vizite în mai multe țări din Orientul Mijlociu, unde au fost discutate posibile acorduri de securitate.

Pe 13 martie, președintele ucrainean a afirmat că Ucraina este pregătită pentru o nouă rundă de negocieri privind încheierea conflictului, însă locul și momentul întâlnirii nu au fost încă stabilite, din cauza diferențelor de poziție dintre Statele Unite și Rusia.

Totodată, Zelenski insistă asupra necesității unei întrevederi cu președintele american Donald Trump, subliniind că există „unele chestiuni care nu stau pe loc”.

