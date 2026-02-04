Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Copiii încep să-și judece corpul de la 6 ani. Ce pot face părinții ca să oprească asta

0
0
Publicat:

Peste jumătate dintre fetele și aproape o treime dintre băieții cu vârste între 6 și 8 ani spun deja că și-ar dori un corp mai slab decât cel pe care îl au, potrivit unui raport internațional privind imaginea corporală la copii, citat de Women’s Health.

fetita imbracata in roz care se da cu ruj
Sursă foto: Shutterstock

Copiii încep să-și judece corpul înainte să apuce să se cunoască pe ei înșiși. Expunerea constantă la media, presiunea grupului și mesajele din familie trasează rapid standarde despre „cum ar trebui să arate”. În lipsa unei experiențe personale formate, aceste repere externe ajung să domine felul în care se văd. Rezultatul: imaginea corporală se construiește din comparații și așteptări, nu din relația reală cu propriul corp.

„Părinții pot deveni cea mai puternică și mai de încredere voce din viața copiilor atunci când vine vorba despre relația pe care cei mici o au cu mâncarea, mișcarea și imaginea corporală”, explică Tori Cordiano, psiholog clinician, conform sursei citate. „Asta înseamnă, în esență, body positivity: acceptarea și celebrarea tuturor tipurilor de corpuri, dar și a forței, a capacităților și lucrurilor pe care corpul le poate face, nu doar a felului în care arată.”

Cum se traduce asta, concret, în viața de zi cu zi? Prin exemplul personal, care contează mai mult decât orice discurs.

Felul în care adulții mănâncă și vorbesc despre propriul corp - sau despre corpurile altora - are un impact direct asupra copiilor, indiferent de vârstă. „Ei chiar văd și absorb tot”, spune Cordiano. Mesele luate împreună și activitățile fizice făcute în familie ar trebui să pună accent pe plăcerea mișcării și pe ideea de a deveni mai puternici, nu pe slăbit sau pe cifrele pe care le arată cântarul.

Adolescenții ajung mai ușor să țină diete restrictive, să aibă episoade de mâncat compulsiv și metode mai puțin sănătoase de control al greutății atunci când părinții vorbesc obsesiv despre calorii și aspect fizic. Soluția, susțin specialiștii, constă în conversații despre sănătate, energie și stare de bine - nu despre „kilograme” și idealuri estetice.

Alfabetizarea vizuală începe acasă

Tot ceea ce consumă copiii (jocuri video, seriale, reclame, conținutul de pe rețelele sociale) face parte din „dieta” lor media și le influențează atât comportamentul alimentar, cât și felul în care se percep. Inițiative recente din cadrul Dove Self‑Esteem Project arată că 80% dintre fete își compară aspectul cu al altor persoane pe social media, iar o parte semnificativă nu se simt „suficient de bine” fără editare foto.

Cu copiii mai mari, discuțiile despre imagini manipulate digital pot deveni un exercițiu util de gândire critică. Cum sunt netezite imperfecțiunile pielii? Cum sunt alungite siluetele? Cum sunt create standarde artificiale? „Adolescenților nu le place să fie manipulați, așa că folosiți asta în avantajul vostru”, recomandă Tori Cordiano, pentru Women’s Health. Aceștia ar trebui să învețe să privească reclamele cu un ochi critic și să înțeleagă mecanismele din spatele lor, conform spuselor sale.  

La fel de importantă este expunerea constantă (chiar și discretă) la oameni reali, de vârste, mărimi și forme diferite: în cataloage, reviste sau campanii care arată diversitatea așa cum este. Vizibilitatea schimbă reperele.

De la „cum arăt” la „ce pot face”

Când adulții mută discuția de la aspect la abilități, copiii învață să-și construiască încrederea din joacă și mișcare. Întrebări simple - „Ce poți face cu brațele tale?” sau „Cum se simte corpul tău când alergi și te joci?” - îi ajută să-și privească corpul ca pe un aliat, nu ca pe un criteriu estetic.

Cu cât aceste conversații încep mai devreme, sunt de părere specialiștii, cu atât cresc șansele ca valoarea personală a copiilor să nu fie legată exclusiv de aspect. Mesajul devine clar: corpul merită respect și grijă pentru ceea ce permite, nu doar pentru cum arată.

Talentele și caracterul bat orice criteriu estetic

Despre copii se poate vorbi fără să aducem în discuție greutatea sau forma corpului. Bunătatea, curiozitatea și perseverența le construiesc încredere în propriile forțe pe termen lung. Întrebări precum „Ce face pe cineva un prieten bun?” sau observații de tipul „Se vede că a exersat mult ca să danseze atât de bine” mută accentul de la aspect la efort și valori.

Contează și ce spun copiii când aud comentarii despre corpul lor sau al altora. Replici simple, exersate prin joc de rol - „Nu contează cum arată, e o persoană drăguță” - îi ajută să nu ia în serios criticile celor din jur la adresa modului în care arată și să-și păstreze propria părere.

Așadar, presiunea legată de felul în care arătăm începe devreme. Rolul părinților devine decisiv. Ei sunt cei care pot crea acel cadru sigur în care copiii să învețe că valoarea lor se măsoară în sănătate, mișcare și echilibru, nu în centimetri sau filtre.

Consiliere

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
digi24.ro
image
Țintă iraniană doborâtă de Armata SUA. O dronă Shahed s-a „apropiat agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Imagini copleșitoare: Cristi Manea, în lacrimi în fața galeriei Rapidului după meciul cu Hermannstadt
fanatik.ro
image
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
libertatea.ro
image
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat”
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Laura din România i-a dat unui "prinţ" nigerian 2,5 milioane de euro. Şi-a ipotecat proprietăţile
observatornews.ro
image
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Noi detalii ies la iveală despre moartea kinetoterapeutului de 33 de ani din Pitești găsit mort în cabinetul său. Cu ce boală se lupta tânărul
playtech.ro
image
Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o luni întregi înainte de a o cuceri
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Raport asupra alegerilor prezidențiale din România. Congresul SUA acuză Comisia Europeană de măsuri agresive de cenzură
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Beatrice Ferguson, Sarah Ferguson, Ducesă de York, și Eugenie Ferguson, Getty jpg
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Video Gen Z și frica de singurătate. Psiholog: „Pierderea conexiunii intime poate declanșa anxietate și depresie”
happy valentines day 1718244 1280 jpg
Relații
Video Nu AI-ul te scoate din joc, ci lipsa direcției. De ce contează dezvoltarea personală acum
business 1219868 1280 jpg
Leadership
8 obiceiuri pe care trebuie să le eviți înainte de culcare. Cum îți sabotezi somnul fără să-ți dai seama
Somn - bărbat care doarme FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Ce se întâmplă în corp după doar 7 zile de meditație: rezultate care i-au surprins și pe cercetători
Zen -relaxare - meditatie FOTO Shutterstock
Mindfulness
Dr. David Perlmutter: Care sunt cele 5 bacterii care susțin sănătatea creierului și imunitatea
Iaurt FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Recuperarea începe din farfurie: ce să mănânci după ce ai alergat, potrivit experților
Jogging Shutterstock
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

Un fost președinte CCR desființează noul proiect de lege care ar putea duce la demiterea judecătorilor constituționali pentru absențe
SEP CCR ILUSTRATIE 23 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
Politică 02:00
Analiză Adio, leu? Soluția neașteptată a unui economist de top pentru ca România să treacă la euro fără să mai aștepte după politicieni
gafic afacere pexels jpg
Evenimente 01:30
Piețele financiare, „singurul lucru de care se teme” Donald Trump
Donald Trump a desemnat fentanilul drept armă de distrugere in masa FOTO EPA EFE jpg
SUA 01:00
Exclusiv Ruleta rusească cu Ceasul Apocalipsei. Expert: „Politicienii sunt dispuși să riște și un război nuclear”
Arme nucleare Rusia FOTO Shutterstock
Evenimente 00:30
4 februarie, ziua în care George Washington a fost ales primul președinte al SUA. A pus bazele armatei și Constituției americane
George Washington FOTO britannica.com
Istoria zilei 00:01
Video Grindeanu, întâlnire cu Netanyahu la Ierusalim: „România și Israel au o prietenie construită pe încredere”
sorin grindeanu si Benjamin netanyahu foto x @GrindeanuSorinM jfif
Evenimente 03 feb. 2026
Saif al-Islam Gaddafi, fiul dictatorului Muammar Gaddafi, ucis de indivizi înarmați în Libia
Saif al-Islam Gaddafi
În lume 03 feb. 2026
Video Gen Z și frica de singurătate. Psiholog: „Pierderea conexiunii intime poate declanșa anxietate și depresie”
happy valentines day 1718244 1280 jpg
Relații
Un raport al Congresului SUA acuză Comisia Europeană de imixtiune în alegerile din România și alte state membre
Secție de vot - alegeri - stampila FOTO Reuters
Evenimente
Netanyahu exclude Autoritatea Palestiniană de la viitoarea guvernare a Gazei: „Nu va fi în niciun caz implicată”
Benjamin Netanyahu FOTO Profimedia jpg
În lume
Elon Musk, primul om din istorie cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari, după fuziunea SpaceX–xAI
Elon Musk, Shutterstock jpg
SUA