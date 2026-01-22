Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie 2026. Ce înseamnă asta pentru tine

0
0
Publicat:

2026 este Anul Calului în zodiacul chinezesc, iar internetul abundă în conținut, pe subiect, încă de la începutul lunii ianuarie. TikTok-ul e plin de clipuri în care se vorbește despre „energia calului”, iar practicienii de medicină tradițională chineză povestesc despre un an al mișcării și al schimbărilor rapide.

cal alb
Sursă foto: Pixabay

„În astrologia chineză, calul simbolizează acțiunea, libertatea, viteza și progresul”, a declarat pentru „Vogue” Susan Gu, practicantă de medicină tradițională chineză în Londra. „E o perioadă în care oamenii tind să fie mai curajoși, mai direcți și mai orientați spre acțiune.”

În zodiacul chinezesc, fiecare an este asociat nu doar cu un semn, ci și cu unul dintre cele cinci elemente, în cadrul unui ciclu care se repetă. Astfel, începând cu 17 februarie 2026, începe Anul Calului de Foc, care se încheie pe 20 februarie 2027. „Calul” este semnul zodiacal, iar „focul” este elementul care îi influențează interpretarea, imprimând un ton mai intens și mai dinamic.

„Focul aduce intensitate, urgență și pasiune. Poate fi energizant, dar și solicitant”, a declarat Ada Ooi, specialistă în medicină chineză integrativă și fondatoarea 001 London, citată de Vogue. „În combinație cu semnul Calului, ritmul se accelerează și crește presiunea de a face lucrurile rapid, tocmai de aceea devine important să ne respectăm limitele și energia.”

Anul 2026 este primul An al Calului de Foc după 60 de ani, cât durează ciclul complet al zodiacului chinezesc. În interpretările tradiționale, elementul foc intensifică trăsăturile Calului și duce povestea spre „acum ori niciodată”: mai multă presiune pe rezultate, mai puțină toleranță pentru amânări și o energie care cere direcție. De aici și partea complicată a anului: când ritmul urcă, cresc și fricțiunile, iar conflictele apar mai ușor dacă oamenii se grăbesc, se suprapun sau vor să forțeze lucrurile.

Anul zodiacal aflat acum în desfășurare, între 29 ianuarie 2025 și 16 februarie 2026, este Anul Șarpelui de Lemn. Șarpele de Lemn e un an mai „interior”, de analiză și reașezare, în care tai din obiceiuri și din povești care nu te mai ajută. Odată cu intrarea în Anul Calului de Foc, direcția se schimbă: ceea ce ai clarificat în tine începe să se vadă în decizii, mișcare și acțiuni mai ferme.

Cum îți susții starea de bine în Anul Calului

În Anul Calului accentul e pus, mai degrabă, pe acțiune decât despre planificări la infinit. Dacă ai tot amânat lucruri simple care îți prind bine, cum ar fi meditația, joggingul, Pilates sau câteva minute de Tai Chi dimineața, acum este momentul să începi. Și... ține-te de această rutină! „Anul acesta îi ajută pe cei care se pun în mișcare primii și își ajustează direcția pe parcurs”, a mai spus Susan Gu.

Ține ritmul

„Energia calului este asociată cu mișcarea, circulația, motivația și claritatea mentală, iar toate acestea susțin sănătatea”, completează Ada Ooi. Ritmul însă contează mai mult decât intensitatea, avertizează specialista. „Este vorba despre consecvență, nu despre a da totul din prima, ca pe urmă să te aștepți la o perioadă lungă de recuperare.”

Anul Calcului nu e despre a alerga cel mai repede, mai spune Susan Gu. „Ci despre a rezista cel mai mult. Calul nu se teme de încetineală, ci de a nu fi în mișcare.

Pune recuperarea pe primul loc

Ritmul alert asociat acestui an, poate duce ușor la epuizare. „Cheia este să rămâi în mișcare, dar să pui recuperarea pe primul loc”, explică Ada Ooi. „Mersul pe jos, stretchingul, exercițiile de respirație și un program stabil de odihnă ajută la menținerea energiei pe termen lung, fără să te lase fără resurse.”

În Anul Calului, obiceiurile pe care le poți susține zi de zi bat eforturile intense făcute pe repede înainte, susține ea.

Ce merită să faci mai mult în Anul Calului

  • Mișcare, în mod constant
  • Exerciții care calmează sistemul nervos, de la cele pentru respirație și meditație ghidată până la scrisul în jurnal și petrecutul timpului în natură
  • Un program clar de odihnă, pe care să-l respecți cu sfințenie

Ce merită evitat în Anul Calului

Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

Spiritualitate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
digi24.ro
image
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
stirileprotv.ro
image
ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude! Documentele care te feresc de PROBLEME
gandul.ro
image
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
mediafax.ro
image
Motivul pentru care soția lui Brooklyn Beckham a plâns în ziua nunții. Un invitat face dezvăluiri incendiare
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
antena3.ro
image
Filmul uciderii lui Mario Alin Berinde. Doi minori au pus la cale un plan diabolic
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat la nivelul Capitalei, doar într-un singur sector
playtech.ro
image
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe jucătorii lui Simeone. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Filmul crimei din Timiș, unde Alin a fost înjunghiat de prieteni și apoi îngropat în curtea unei case. Motivul halucinant pentru care i-ar fi luat viața
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Bunicii noştri pierd 825 de lei la pensie, pe cine afectează măsura şi de când se aplică
romaniatv.net
image
Reducere drastică. Guvernul vrea să taie 85% din pensiile celor care rămân să lucreze la stat
mediaflux.ro
image
A numit țara-model pentru România: „Nu trebuie copiat 100%, putem să adaptăm!”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
Horoscop joi, 22 ianuarie. Taurii riscă să aibă conflicte în cuplu, iar Leii o gafează pe parte financiară
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Kate și William, vizită în Scoția marți, 20 ianuarie, Profimedia (7) jpg
Prințesa Kate, din nou superbă în carouri. În Scoția, a etalat un nou palton din garderoba sa
okmagazine.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Ce mănânci în 2026 ca să scapi de foamea compulsivă
Supa, Shutterstock jpg
Sport și Nutriție 04:00
Ce se întâmplă când mănânci alimente fermentate în fiecare zi
kefir istock jpg
Sport și Nutriție
Povestea Roxanei Costache: drumul de la evenimentul Dr. Joe Dispenza din 2016 la programe globale cu cei mai importanți mentori spirituali
Roxana Costache younity jpeg
Spiritualitate
Ce câștigă pielea ta după 10 minute de saună. Și când poți să-ți faci rău?
sauna hotel foto pixabay
Sport și Nutriție
5 tehnici pentru „detox emoțional” în 2026. Lucruri simple care îți calmează mintea mai repede decât crezi
Furie stres frica emotii control emotional gestionarea stresului Foto Shutterstock
Consiliere
Cinci tipuri de alimente care îți susțin sistemul imunitar iarna
mâncare foto Shutterstock jpg
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

Ce mănânci în 2026 ca să scapi de foamea compulsivă
Supa, Shutterstock jpg
Sport și Nutriție 04:00
Ce se ascunde, de fapt, în spatele noii legi a cetățeniei din Ucraina. Expert: „România a făcut multe, dar într-o manieră prea puțin vocală”
ID103481 INQUAM Photos Alexandru Busca jpg
Europa 03:30
Femeile, dezavantajate pe piața muncii în România. De ce este criticat statul român în privința drepturilor sociale
Muncitori in fabrica Foto Freepik com (2) jpg
Societate 03:00
„Ați venit aici să ucideți oameni pentru bani”. Mărturia unui sârb despre experiența în armata rusă
Captură de ecran 2026 01 21 211058 jpg
Europa 02:30
Analiză Cum comunică și gestionează crizele Guvernul Bolojan. „Nu au cultura comunicațională de tipul unei organizații inteligente"
Motiune de cenzură guvernul Bolojan FOTO Inquam Photos 2025 12 15 6132 jpg
Politică 02:00
Buncărul „top secret” de sub Aripa de Est a Casei Albe, refăcut în tăcere. Ce știm despre spațiul ascuns unde s-au luat decizii cruciale
casa alba2 jpg
SUA
Discursul viral al premierului Canadei și lecția pentru România: „Dacă nu ești la masă, ești în meniu”. Expert: „Politica struțului nu ne ajută”
Donald Trump și Mark Carney FOTO Profimedia
Știri Externe
Robert Kagan: Trump demontează ordinea mondială postbelică și readuce lumea într-o eră a rivalităților din secolul al XIX-lea
Donald Trump la Davos captura video jpg
SUA
Topul investitorilor străini în România, după țara de origine. Ce afaceri au cumpărat în 2025
therme piscina jpeg
Economie
22 ianuarie, ziua în care președintele american Woodrow Wilson a pledat pentru o pace fără victorie în Europa
25 ianuarie: Woodrow Wilson propune la Conferinţa de pace de la Paris crearea Ligii Naţiunilor jpeg
Istoria zilei
Analiză BNR ține dobânda cheie la 6,5%: Ce se întâmplă cu ratele românilor și cu prețurile
pensionari ghiseu taxe functionari
Economie