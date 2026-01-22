Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie 2026. Ce înseamnă asta pentru tine

2026 este Anul Calului în zodiacul chinezesc, iar internetul abundă în conținut, pe subiect, încă de la începutul lunii ianuarie. TikTok-ul e plin de clipuri în care se vorbește despre „energia calului”, iar practicienii de medicină tradițională chineză povestesc despre un an al mișcării și al schimbărilor rapide.

„În astrologia chineză, calul simbolizează acțiunea, libertatea, viteza și progresul”, a declarat pentru „Vogue” Susan Gu, practicantă de medicină tradițională chineză în Londra. „E o perioadă în care oamenii tind să fie mai curajoși, mai direcți și mai orientați spre acțiune.”

În zodiacul chinezesc, fiecare an este asociat nu doar cu un semn, ci și cu unul dintre cele cinci elemente, în cadrul unui ciclu care se repetă. Astfel, începând cu 17 februarie 2026, începe Anul Calului de Foc, care se încheie pe 20 februarie 2027. „Calul” este semnul zodiacal, iar „focul” este elementul care îi influențează interpretarea, imprimând un ton mai intens și mai dinamic.

„Focul aduce intensitate, urgență și pasiune. Poate fi energizant, dar și solicitant”, a declarat Ada Ooi, specialistă în medicină chineză integrativă și fondatoarea 001 London, citată de Vogue. „În combinație cu semnul Calului, ritmul se accelerează și crește presiunea de a face lucrurile rapid, tocmai de aceea devine important să ne respectăm limitele și energia.”

Anul 2026 este primul An al Calului de Foc după 60 de ani, cât durează ciclul complet al zodiacului chinezesc. În interpretările tradiționale, elementul foc intensifică trăsăturile Calului și duce povestea spre „acum ori niciodată”: mai multă presiune pe rezultate, mai puțină toleranță pentru amânări și o energie care cere direcție. De aici și partea complicată a anului: când ritmul urcă, cresc și fricțiunile, iar conflictele apar mai ușor dacă oamenii se grăbesc, se suprapun sau vor să forțeze lucrurile.

Anul zodiacal aflat acum în desfășurare, între 29 ianuarie 2025 și 16 februarie 2026, este Anul Șarpelui de Lemn. Șarpele de Lemn e un an mai „interior”, de analiză și reașezare, în care tai din obiceiuri și din povești care nu te mai ajută. Odată cu intrarea în Anul Calului de Foc, direcția se schimbă: ceea ce ai clarificat în tine începe să se vadă în decizii, mișcare și acțiuni mai ferme.

Cum îți susții starea de bine în Anul Calului

În Anul Calului accentul e pus, mai degrabă, pe acțiune decât despre planificări la infinit. Dacă ai tot amânat lucruri simple care îți prind bine, cum ar fi meditația, joggingul, Pilates sau câteva minute de Tai Chi dimineața, acum este momentul să începi. Și... ține-te de această rutină! „Anul acesta îi ajută pe cei care se pun în mișcare primii și își ajustează direcția pe parcurs”, a mai spus Susan Gu.

Ține ritmul

„Energia calului este asociată cu mișcarea, circulația, motivația și claritatea mentală, iar toate acestea susțin sănătatea”, completează Ada Ooi. Ritmul însă contează mai mult decât intensitatea, avertizează specialista. „Este vorba despre consecvență, nu despre a da totul din prima, ca pe urmă să te aștepți la o perioadă lungă de recuperare.”

Anul Calcului nu e despre a alerga cel mai repede, mai spune Susan Gu. „Ci despre a rezista cel mai mult. Calul nu se teme de încetineală, ci de a nu fi în mișcare.

Pune recuperarea pe primul loc

Ritmul alert asociat acestui an, poate duce ușor la epuizare. „Cheia este să rămâi în mișcare, dar să pui recuperarea pe primul loc”, explică Ada Ooi. „Mersul pe jos, stretchingul, exercițiile de respirație și un program stabil de odihnă ajută la menținerea energiei pe termen lung, fără să te lase fără resurse.”

În Anul Calului, obiceiurile pe care le poți susține zi de zi bat eforturile intense făcute pe repede înainte, susține ea.

Ce merită să faci mai mult în Anul Calului

Mișcare, în mod constant

Exerciții care calmează sistemul nervos, de la cele pentru respirație și meditație ghidată până la scrisul în jurnal și petrecutul timpului în natură

Un program clar de odihnă, pe care să-l respecți cu sfințenie

Ce merită evitat în Anul Calului

Să-ți aglomerezi agenda și să nu lași loc flexibilității și spontaneității

Să ignori oboseala și semnele de epuizare

Să faci confuzie între agitație și productivitate

Informațiile din acest articol nu au bază științifică.