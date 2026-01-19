Adevărul Dezvoltare personală
Cinci tipuri de alimente care îți susțin sistemul imunitar iarna

0
0
Publicat:

Iarna nu se termină atunci când ne-am plictisit de ea. Mai avem încă săptămâni bune de frig, viroze și oboseală, iar corpul o simte: răcelile și gripa continuă să circule, iar lipsa soarelui ne afectează, inevitabil, și psihic, nu doar fizic.

mancare
Sursă foto: Shutterstock

În această perioadă, mulți oameni ajung să caute soluții rapide pentru starea de epuizare resimțită din sezonul rece: suplimente luate „după ureche” sau mese care funcționează ca pansament emoțional. Dar dr. Uma Naidoo, nutriționist format la Harvard, a declarat pentru CNBC, că exact aici merită schimbată perspectiva, întrucât iarna nu e un sezon în care „te salvezi” cu pastile, ci unul în care ai grijă de baza organismului - intestinul.

„Cea mai mare parte a activității imunitare are loc în intestin (70%). aici se află o mare concentrație de celule imune,” explică ea. Iar sănătatea psihică este influențată de microbiom (flora intestinală) prin conexiunea intestin-creier, un domeniu tot mai studiat în ultimii ani. Cu alte cuvinte, ce mănânci iarna poate să aibă efect benefic și asupra imunității, îți poate da și energie și schimba dispoziția.

Iarna, Dr. Uma Naidoo își simplifică meniul și mizează pe câteva alimente-cheie care susțin microbiomul, reduc inflamația și stabilizează energia.

Iată 5 tipuri de alimente pe care le consumă constant:

1) Citricele

Portocalele, grepfrutul, lămâile, lime-ul și clementinele sunt printre cele mai la îndemână fructe iarna. Au vitamina C și fibre - o combinație bună atât pentru imunitate, cât și pentru flora intestinală.

Uma Naidoo spune că folosește lămâia aproape zilnic: în ceaiul verde de după-amiază, în salate (coajă rasă) sau în dressinguri rapide pentru legume coapte. Dacă are clementine, mărturisește că adaugă câteva felii în salată.

2) Verdețurile 

Spanac, kale, rucola, salată verde. Pentru Uma Naidoo, frunzele verzi stau la baza meniului. Susține că încearcă să mănânce câteva porții pe zi și că urmează o regulă simplă: schimbă mereu combinațiile, astfel încât să nu ajungă să mănânce „din inerție” același lucru.

Ea pune spanac direct în mâncăruri calde, de pildă în supe sau tocane, unde se înmoaie imediat și e mai ușor de mâncat, mai ales când nu ai chef de salate reci. 

Frunzele verzi vin la pachet cu folat (vitamina B9), un nutrient esențial pentru creier. Există cercetări care le asociază cu un risc mai scăzut de simptome depresive. Iar fibrele pe care le conțin susțin microbiomul, ceea ce contează și pentru imunitate.

3) Proteinele „curate” 

În meniul său, proteinele nu sunt negociabile, mai ales iarna. Naidoo recomandă somon sălbatic, tofu organic, carne de vită provenită din surse controlate, ouă de la găini crescute în aer liber și carne de pasăre. De ce insistă pe proteine? Explicația ține de vitaminele din complexul B, esențiale pentru sistemul nervos. În lunile reci, cu lumină puțină, ele pot influența nivelul de energie și felul în care îți gestionezi emoțiile

Naidoo gătește des tofu (preferă varianta organică) cu masala, un mix de condimente pe care îl leagă de rețeta bunicii, și îl rumenește rapid la air fryer. În aceeași notă, pune frecvent năut și alte leguminoase în supe și salate.

Spune că diferența o face condimentarea: aceleași ingrediente pot avea, de la o zi la alta, gust de Asia de Sud, apoi de Mexic, apoi o direcție mediteraneană, cu arome grecești.

Pentru cei care nu consumă produse animale, Naidoo atrage atenția și asupra vitaminei B12, care poate fi greu de obținut exclusiv din dietă, și recomandă ca suplimentarea să fie discutată cu medicul.

4) Alimentele fermentate

Acestea sunt printre puținele alimente care conțin, în mod natural, bacterii „bune”: varză murată, kimchi, miso, iaurt simplu, kefir.

Iarna, dr. Uma Naidoo susține că le mănâncă aproape zilnic, mai ales pentru microbiom. Și nu se complică. Pune câteva linguri de kimchi lângă salata de peste zi sau folosește miso ca să dea gust unor preparate simple, de exemplu, cartofilor dulci copți. 

5) Condimentele 

Turmeric, piper negru, scorțișoară, ghimbir, șofran, cayenne. În sezonul rece, dr. Naidoo spune că se bazează pe condimente mai mult decât în tot restul anului. Multe condimente au compuși care pot reduce inflamația, iar asta se simte pe două planuri: în felul în care corpul face față sezonului virozelor și în nivelul de energie și dispoziție.

