Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați”

Un exercițiu militar desfășurat recent de NATO a scos la iveală vulnerabilități majore ale trupelor occidentale în fața războiului modern dominat de drone, arată o analiză internațională.

Scopul a fost testarea capacității de adaptare a trupelor. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Exercițiile de primăvară „Hedgehog-2025”, organizate în Estonia, au demonstrat că experiența acumulată de Ucraina în utilizarea dronelor pe câmpul de luptă nu este încă pe deplin integrată în pregătirea forțelor NATO.

Potrivit scenariului exercițiilor, câmpul de luptă a fost făcut aproape „transparent”, prin recunoaștere permanentă și utilizarea intensivă a dronelor, pentru a simula condițiile unui conflict de mare intensitate.

Scopul a fost testarea capacității de adaptare a trupelor la noile realități ale războiului, însă rezultatul a fost considerat un eșec pentru forțele Alianței, conform analizei The Wall Street Journal.

Unități din Marea Britanie și Estonia, formate din câteva mii de militari, au acționat ca și cum amenințarea aeriană nu ar fi existat, deplasându-se fără camuflaj și amplasând la vedere vehicule blindate și corturi. În aceste condiții, ele au fost rapid „neutralizate” în cadrul simulării.

Rolul adversarului a fost jucat de o echipă ucraineană de zece militari, care a utilizat sistemul de comandă și control „Delta”, folosit de armata ucraineană în condiții reale de luptă. Platforma colectează informații, le analizează cu ajutorul inteligenței artificiale și permite lovituri rapide asupra țintelor. În doar jumătate de zi, echipa a reușit să „scoată din luptă” 17 vehicule blindate și să execute aproximativ 30 de atacuri simulate.

Comandantul unității adverse, Aivar Ganniotti, a explicat că aproximativ 30 de drone au operat pe o suprafață de mai puțin de 10 kilometri pătrați — o densitate care reprezintă doar jumătate din ceea ce se întâlnește pe frontul real din Ucraina. El a subliniat că, în aceste condiții, era aproape imposibil să te ascunzi, iar trupele NATO și-au pierdut rapid capacitatea de luptă.

Unul dintre comandanții care au asistat la simulare a rezumat concluzia exercițiului într-o formulare dură, citată de publicația americană: „Suntem condamnați.”

O altă lecție de învățat este necesitatea unui lanț de ucidere mai rapid, care necesită o cooperare mai eficientă în ceea ce privește atacurile. În cadrul unui viitor exercițiu de război, NATO ar putea lua în considerare confruntarea Delta cu o platformă similară de gestionare a câmpului de luptă dezvoltată de SUA, pentru a vedea cum se compară. Există, de asemenea, posibilitatea de a îmbunătăți comunicarea și coordonarea între unități. Ucrainenii accelerează atacurile prin partajarea unor cantități mari de date între comandă și unități, dar acest lucru contravine instinctului NATO de a restricționa informațiile sensibile.

„Lecțiile nu sunt învățate atunci când sunt identificate. Mai degrabă, ele sunt învățate doar atunci când dezvolți concepte noi, scrii o nouă doctrină, schimbi structurile organizaționale, revizuiești instruirea, rafinezi cursurile de dezvoltare a liderilor, stabilești noi cerințe materiale care conduc procesul de achiziții și chiar faci schimbări în politicile de personal, recrutare și facilități”, spune generalul în retragere David Petraeus.

Estonia încearcă să pună în aplicare astfel de schimbări majore. A actualizat instruirea, tacticile și doctrina militară pentru era dronelor. De asemenea, crește cheltuielile pentru apărare și construiește relații mai profunde cu industria sa privată dinamică din domeniul tehnologiei pentru a lucra la drone și alte inovații militare.

Cu toate acestea, prea mulți membri NATO continuă să dea dovadă de „o lipsă fundamentală de înțelegere a câmpului de luptă modern” și își antrenează soldații „pe baza unor doctrine și manuale care nu sunt adaptate realităților actuale”, afirmă Maria Lemberg de la organizația non-profit ucraineană Aerorozvidka, care a sprijinit dezvoltarea Delta.

