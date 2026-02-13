search
Vineri, 13 Februarie 2026
Maia Sandu, discuții cu Mark Rutte în marja Conferinței de Securitate de la Munchen

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în marja Conferința de Securitate de la Munchen, care se desfășoară în perioada 13–15 februarie. Discuțiile au vizat inclusiv consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova.

Întrevederea a avut loc în marja Conferinței de Securitate de la Munchen. FOTO: Presedinte.md

În prima zi a conferinței, lidera de la Chișinău a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Toate discuțiile au vizat „consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană”, potrivit reprezentanților Administrației Prezidențiale de la Chișinău. 

Tot în marja acestui eveniment, Maia Sandu are planificate discuții cu prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, și cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei.

,,Totodată, șefa statului va participa la o dezbatere dedicată prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone”, au menționat angajații structurii de la Chișinău.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, evenimentul fiind unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale.

Conferința din acest an reunește aproape 50 de șefi de stat și de Guvern, precum și lideri ai principalelor organizații internaționale, iar printre ei fiind președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Poloniei, Donald Tusk sau președintele Ucrainei Volodimir Zelenski.

Participanții discută despre instabilitatea globală, provocările cu care se confruntă ordinea internațională bazată pe reguli, securitatea și apărarea europeană, viitorul relației transatlantice, revitalizarea multilateralismului sau conflictele regionale și implicațiile de securitate ale progreselor tehnologice.

