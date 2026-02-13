search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
Suspiciuni în cazul morții lui Jeffrey Epstein: „Este necesară o anchetă suplimentară”, spune medicul care a asistat la autopsie

Moartea controversatului finanțator și infractor sexual Jeffrey Epstein revine în centrul atenției după ce un medic care a asistat la autopsia sa susține că circumstanțele decesului ar trebui reexaminate. Specialistul afirmă că anumite constatări ridică semne de întrebare și justifică o analiză suplimentară a probelor.

Moartea lui Jeffrey Epstein trebuie reinvestigată, spune un medic FOTO: Arhivă
Moartea lui Jeffrey Epstein trebuie reinvestigată, spune un medic FOTO: Arhivă

Dr. Michael Baden, medic anatomo-patolog angajat de moștenitorii lui Epstein, nu este convins de concluziile Biroului Medicului Legist din New York, potrivit cărora Epstein s-ar fi sinucis în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual. „Părerea mea este că moartea sa a fost cauzată cel mai probabil de strangulare, mai degrabă decât de spânzurare”, a declarat Baden pentru The Telegraph. „Având în vedere toate informațiile disponibile în prezent, este necesară o anchetă suplimentară asupra cauzei și modului în care a survenit decesul”.

Deși nu a efectuat autopsia, Dr. Baden a fost prezent ca observator din partea familiei lui Epstein. „La momentul efectuării autopsiei de către medicul legist, amândoi am convenit că, pe baza raportului autopsiei și a informațiilor disponibile, sunt necesare mai multe date pentru a determina cauza și modul decesului”, a spus medicul. 

Noi semne de întrebare asupra morții

Publicarea unor documente guvernamentale și a imaginilor de supraveghere din noaptea morții lui Epstein a generat speculații intense. Unele cadre arată un „minut lipsă” în înregistrare, ceea ce a alimentat teorii conform cărora cineva ar fi intrat în celula pedofilului fără a fi detectat. Într-un alt clip, se poate observa pentru o fracțiune de secundă un obiect portocaliu urcând scara spre celula izolată a lui Epstein. Autoritățile au admis că imaginea ar fi putut fi „posibil” un deținut.

O versiune editată a raportului post mortem, publicată în decembrie 2020 ca parte a desecretizării dosarelor Epstein de către Departamentul de Justiție, lasă neclar modul în care a survenit decesul, marcând că acesta este „în așteptare”, fără a completa căsuțele pentru sinucidere sau omucidere.

Controversa asupra înlocuirii concluziilor oficiale

Dr. Baden explică faptul că concluziile sale profesionale de la autopsia din 11 august 2019 au fost „neconcludente”. Cinci zile după publicarea certificatului de deces, aceste concluzii au fost însă „înlocuite” de Dr. Barbara Sampson, medicul legist șef al statului New York la acel moment, care a decis că Epstein s-a sinucis prin spânzurare. Dr. Sampson nu a fost prezentă la autopsie și a respins public afirmațiile conform cărora probele indicau strangularea, declarând că susține „cu fermitate” verdictul său.

Avocații lui Epstein au susținut că preocupările doctorului Baden erau în concordanță cu ale lor și că nu erau „mulțumiți” de concluziile oficiale. „Nu am văzut nicio dovadă a unor studii suplimentare, nimic care să indice o investigație suplimentară asupra cauzei morții”, a spus Baden. „Diagnosticul a fost pus la câteva zile după stabilirea primei cauze a decesului”. El subliniază că, în cazuri neobișnuite sau extrem de suspecte, poate dura săptămâni sau luni pentru a determina cauza exactă a decesului.

Strangularea criminală vs. sinucidere

Dr. Baden a fost printre primii care și-au exprimat îngrijorarea încă din august 2019, declarând pentru Fox News că „dovezile indică mai degrabă o omucidere decât o sinucidere”. În declarația pentru The Telegraph, medicul a subliniat: „Aceasta era părerea mea la momentul respectiv și o susțin în continuare. Rezultatele autopsiei sunt mult mai compatibile cu o leziune prin strângere cauzată de strangulare criminală decât cu o leziune cauzată de spânzurare prin sinucidere”.

Raportul oficial menționează trei fracturi distincte la nivelul gâtului lui Epstein: una la osul hioid stâng, una la cartilajul tiroidian din partea dreaptă și una în partea stângă. FBI și Departamentul de Justiție, în timpul administrației Donald Trump, au declarat că Epstein s-a sinucis și că nu există dovezi că ar fi fost ucis.

SUA

