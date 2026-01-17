Adevărul Dezvoltare personală
Detox financiar: 5 obiceiuri de lăsat în urmă. „Planificarea obsesivă a cheltuielilor a devenit cultura dietelor în finanțele personale”

0
0
Publicat:

Nu există moment mai potrivit decât începutul anului pentru a lăsa în urmă obiceiurile care nu mai funcționează. Fie că vrei să începi un program de fitness sau să adopți un stil alimentar mai sănătos, specialiștii recomandă să incluzi în plan și un „detox financiar”: să renunți la comportamente, mentalități și obiceiuri care te țin pe loc și te epuizează emoțional.

calcule, finante
Sursă foto: Shutterstock

Cu puțină introspecție, vei descoperi rapid câteva tipare care te împiedică să economisești și de care e momentul să scapi. Pentru un start de an cu adevărat eficient, concentrează-te mai întâi pe cinci priorități esențiale. Iată ce recomandă experții să fie pe primul loc pe lista ta.

1. Răgândește planificarea cheltuielilor

Rebecca Palmer, planificator financiar certificat și consultant la startup-ul Fruitful, spune într-un interviu pentru MindBodyGreen că e timpul să renunți la planificarea rigidă a cheltuielilor, cu împărțirea fiecărei sume pe categorii și verificarea zilnică a fiecărei tranzacții. Această metodă consumă energie, creează stres și, la fel ca multe diete, se dovedește ineficientă pe termen lung.

„Planificarea obsesivă a cheltuielilor a devenit cultura dietelor în finanțele personale: pare motivantă câteva săptămâni, dar devine rapid greu de susținut,” explică Palmer. „În general, când se apucă de planificări, oamenii renunță repede la urmărirea obsesivă a fiecărei tranzacții și la păstrarea fiecărei chitanțe. Sistemul nu e sustenabil și nu funcționează pentru majoritatea.”

Care este propunerea ei? Palmer recomandă să-ți plătești facturile, să urmărești cât poți cheltui și să lași economiile și investițiile să meargă automat.

„Renunță la ideea că fiecare lună trebuie să arate la fel. Viața nu funcționează după planuri perfecte: copiii se pot îmbolnăvi, mașinile se strică, apar călătorii sau evenimente neașteptate. Când lucrurile nu merg exact cum ai calculat, nu ai eșuat. Folosește reguli flexibile care se adaptează în funcție de ce se întâmplă”, spune ea.

2. Depășește vinovăția

Să te simți rușinat din cauza datoriilor nu le va face să dispară. În schimb, ocupă-te de ele. „Datoria devine mai grea atunci când oamenii o tratează ca pe un eșec personal. Rușinea îi blochează și îi împiedică să facă pașii necesari, care, desigur i-ar ajuta,” explică Jason Ball, planificator financiar certificat, penru Mind Body Green.

O abordare eficientă, în opinia sa, ar fi să îți tratezi datoria ca pe o problemă financiară, nu morală. „Începe cu datoriile care au cele mai mari dobânzi și fă-ți un plan ca să le reduci, pas cu pas. Doar să vezi că lucrurile au rezolvare, îți va aduce un sentiment real de ușurare” adaugă Ball.

Citește și: Nimeni nu te pregătește pentru asta: ce se întâmplă cu mintea unui bărbat când devine tată

Proactivitatea ajută la prevenirea acumulării de datorii. „Fii proactiv: stabilește-ți un buget realist pentru cheltuielile lunare și folosește notificările aplicațiilor bancare sau de card pentru a ști când te apropii de limitele pe care ți le-ai propus. E un mod simplu de a evita surprizele neplăcute și de a rămâne pe drumul cel bun”, recomandă Michael Martino, șeful Banking Inclusion Initiative la Wells Fargo.

3. Nu aștepta momentul perfect

Mulți amână decizii financiare importante, sperând că piața se va liniști sau condițiile vor fi ideale. „Voi aștepta până piața e mai puțin volatilă, prețurile locuințelor scad, inflația se stabilizează. Este frustrant să găsești mereu un motiv să nu acționezi. Când se vor liniști lucrurile? 2026? 2030? Nu se vor liniști. Piața nu se va opri niciodată din fluctuații, nici dobânzile sau prețurile,” spune Blaz Korosec, expert în finanțe personale și co-fondator al Investorade.

„Fiecare minut în care amâni ceva ce poți face acum îți încetinește progresul. Momentul perfect nu există. Acționează!” adaugă el.

4. Renunță la comparații și competiții

În zilele noastre, „a ține pasul cu vecinii” s-a transformat în a ține pasul cu versiunea idealizată a vieții de pe Instagram. Totul pare perfect, dar comparațiile cu ce vezi online îți consumă energia și te pot împinge să urmărești obiective care nici măcar nu sunt ale tale.

„Când te concentrezi prea mult pe ce fac ceilalți: ce câștigă, ce cumpără, unde călătoresc, riști să pierzi din vedere ce contează cu adevărat pentru tine,” spune Jason Ball, consilier financiar.

„Măsoară succesul după propriile tale realizări: cât reușești să economisești, cum reduci datoriile și ce valori urmezi. Când îți păstrezi atenția asupra propriului drum, comparațiile cu ceilalți încetează să te afecteze.”

5. Nu te agăța de reguli rigide

Atitudinea de „totul sau nimic” în privința banilor poate lucra împotriva ta. „Gândirea care spune: «Dacă nu pot face perfect, de ce să încerc?» aduce vinovăție, lipsă de consecvență și epuizare,” avertizează Jason Ball.

Poate că nu poți economisi 500 de dolari pe lună, dar poți începe cu atât cât reușești. „Fă pași mici și realiști. E vorba despre construirea unui obicei,” adaugă el.

 „Toată lumea visează la 1 milion de dolari, dar totul pornește de la primul dolar. Bucură-te de fiecare pas, de la 1 la 2. Concentrează-te pe progresul zilnic sau lunar, nu pe suma finală pe care o vrei sau de care ai nevoie,” adaugă James Millington, consilier financiar la Landmark Wealth Management.

