Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
Ciprian Ciucu sare în apărarea lui Ilie Bolojan: "În urmă cu jumătate de an nu se înghesuia nimeni să preia funcția de prim-ministru"

Publicat:

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu a reacționat, vineri seară, după ce premierul Ilie Bolojan a fost acuzat că este „împotriva oamenilor”, amintind că cei care îl critică astăzi „au semnat cu bună știință un protocol de guvernare”.

Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan FOTO Inquam Photos / Mădălina Norocea
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan FOTO Inquam Photos / Mădălina Norocea

„În urmă cu jumătate de an nu se înghesuia nimeni să preia funcția de prim-ministru. Nu știau cum să se facă că plouă și căutau tehnocrați pe care să-i bage la înaintare. Și nici pe aceia nu-i găseau! Marii bărbați politici! Marii asumați de astăzi! Marii critici.

Au semnat cu bună știință un protocol de guvernare, cât de cât reformist, dar cu gândul de a boicota guvernarea imediat ce măsurile grele pentru populație vor fi fost luate. Și apoi au amânat și au compromis orice reformă care ar fi luat din privilegiile lor. Avem o țară devalizată, avem orașe devalizate, avem companii de stat, naționale și municipale devalizate! De către cei cu privilegii”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

El a susținut totodată că este „perfid «natarivul» împins de ei cum că Bolojan este împotriva poporului, împotriva oamenilor” și a declarat că acesta „și-a asumat măsurile necesare pentru ca țara noastră să rămână pe linia de plutire”.

Primarul Capitalei a acuzat totodată că „politica, comunicarea publică este astăzi doar despre «narative». Și despre bani: cine are mai mulți bani să «împingă narative»”, afirmând că „oamenii uită, despre politică memoria oamenilor este scurtă! Și contează doar narativul”.

„Este cu totul nedrept! Ilie Bolojan este tocat zi de zi în media. În toată media. Dar NIMENI NU MAI SPUNE că dacă toate măsurile agreate ar fi fost luate anul trecut, INCLUSIV TĂIEREA PRIVILEGIILOR, acum țara ar fi fost mult mai bine! Nimeni! Au lăsat să treacă doar măsurile care au afectat populația, după care au blocat reformele necesare, după care a început subminarea credibilității singurului om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie după dezastrul bugetar lăsat TOT DE EI”, a adăugat el.

Acesta a mai afirmat că „Repetenții dau lecții. Iar cei obscen de bogați din afaceri cu statul și în privilegii îl caută la ceasul de la mână”.

„Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan. În noiembrie 2024 a salvat partidul de la un dezastru cu o cifră! Și-a pus credibilitatea în joc și a dat apoi românilor o speranță! Unii uită sau se fac că uită! Fără Bolojan, acum era adio alianță de guvernare! Pentru că da, deja este un tipar, venim mereu după populiștii de stânga să reparăm dezastrul lăsat de ei. Și în tot acest timp, Ilie Bolojan a tăcut. Nu le-a răspuns infamiilor lor”, a conchis Ciprian Ciucu.

Afirmațiile sale vin în contextul în care social-democrații au reacționat vineri, 13 februarie, după ce Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că economia României a intrat oficial în recesiune tehnică.

În timp ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susținut că partidul își asumă partea sa de responsabilitate în această situație, fiind membru al coaliției de guvernare, deputatul Adrian Câciu l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, afirmând că „a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie”.

Ulterior, Ilie Bolojan a răspun acuzațiilor și a declarat„e foarte ușor să faci declarații și să spui cum trebuie cheltuiți bani pe care îi împrumuți”.

„Toate deciziile au fost luate pe baza unor întâlniri și decizii de comun acord din coaliție. Când trebuie făcut ceva bun ne băgăm toți în poză și când ceva este greu, fugim. Întotdeauna am guvernat pentru oameni, în funcțiile publice pe care le-am avut.

Oamenii vor aprecia la final dacă s-a guvernat sau nu pentru oameni. Programul de relansare este la pachet cu cel cu administrația publică, deci nu este problemă să fie adoptat. Joi ar trebui să fie adoptat pachetul”, a declarat Ilie Bolojan.

