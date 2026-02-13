search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
Exclusiv „Zidul dronelor", o utopie scumpă? Cât de performantă e apărarea României. „Bulgarii ne-au luat-o și aici înainte"

Analize Adevărul
Publicat:

Experții în apărare atrag atenția că niciun sistem anti-drone nu este invincibil, însă autoritățile române ar trebui să vorbească mai puțin și să upgradeze întregul sistem defensiv, pentru a evita orice riscuri.

Iron Dome e cel mai performant sistem anti-drone. FOTO: EPA
România nu are încă un sistem anti-drone performant, dar chiar și așa situația ar fi în acest moment sub control. A spus-o ministrul Apărării, Radu Miruță, într-un interviu acordat unui post de televiziune.

„N-avem încă un zid. Polonia nu are zid, nici în țările nordice. Acel drone wall, în care cineva ca într-un joc pe calculator face o perdea prin care nu mai trece absolut nimic, este o utopie. Așa ceva nu există, însă da, urmărim foarte atent și până acum ne-a reușit. Protejăm zonele populate, mișcăm dispozitivele de la sol în funcție de evoluția situației și pe partea cealaltă a Dunării și care este strategia Federației Ruse de atac asupra Dunării. Există permanent escadrile de avioane de vânătoare care pentru anumite scenarii sunt ridicate de la sol. Acoperim o bună parte din situații”, a spus ministrul Apărării, la Digi 24.

Războiul dronelor din Ucraina e o provocare și pentru România

Vestea proastă este că războiul din Ucraina arată până acum ca un război al dronelor, iar ambele combatante se lovesc și își provoacă daune maxime apelând la drone și la armele anti-drone. Asta înseamnă că timpul nu mai are răbdare și că România, la fel ca și celelalte state, trebuie să își pună cât mai repede la punct sistemul anti-drone și să le integreze într-un complex mai vast ce servește apărării.

Rusia și Ucraina au învățat enorm din acest război al dronelor, iar nevoia a obligat armatele celor două țări să inoveze și să facă tot posibilul pentru a fi cu un pas înaintea inamicului. Rând pe rând, rușii și ucrainenii s-au surprins reciproc și continuă să o facă, iar dronele au un rol extrem de important.

Chiar dacă niciun sistem anti-drone nu este invulnerabil, miliarde de euro sunt investiți an de an, din 2022 și până în prezent, pentru a descoperi antidotul perfect sau cel puțin pentru a evolua într-o asemenea măsură încât să țină pasul cu tehnologia inamicului.

Declarațiile despre zidul anti-drone, taxat de un general cu experiență uriașă

Generalul (r) Dorin Toma a condus Comandamentul Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO, după ce, timp de doi ani, a fost şef adjunct al Forţelor Terestre Române. Cu o experiență vastă, el a mai ocupat de-a lungul carierei sale mai multe poziţii cheie în Armata României şi a luat parte şi la importante misiuni internaţionale, precum în Angola sau în Albania.

După ce declarația ministrului Radu Miruță, alături de alte declarații asemănătoare, au circulat în mediul online și pe rețelele de socializare, generalul a reacționat.

„Periodic, oficiali ai statului român responsabili cu apărarea națională ne explică cum stau lucrurile cu «zidul anti-dronă» sau cum piloții de F-16 monitorizează dronele, asigurându-ne că spațiul aerian este protejat. Deși mulți dintre acești responsabili nu au expertiza sau competența profesională necesară pentru a aborda astfel de subiecte, ei încearcă să ofere detalii tehnice complexe, astfel încât, la final, te ridici buimac din fața televizorului. O declarație care mi-a atras atenția spune că zidul anti-dronă este o utopie... întrebarea este cine a încercat să vândă acest proiect? În niciun caz un profesionist care înțelege cât de cât cum funcționează apărarea antirachetă, antidronă stratificată și care preferă să vorbească despre „gestionarea riscului”, nu despre ziduri impenetrabile”, a spus generalul Toma.

Cât de sigure sunt sistemele defensive anti-drone

El a continuat și a explicat ce ar însemna Iron Dome, scutul defensiv israelian, considerat în acest moment probabil cel mai bun împotriva rachetelor și a dronelor. Chiar și așa, nici acest scut nu poate fi impenetrabil 100%.

„Iron Dome este un sistem defensiv antiaerian israelian care utilizează radare integrate pentru detecție, unități de comandă-control și lansatoare de rachete interceptoare cu rază scurtă de acțiune pentru a intercepta orice amenințare asupra teritoriului israelian (rachete, drone etc.). Recent, au fost integrate capacități de angajare cu laser pentru a crește eficacitatea și a reduce costurile operaționale. Acesta face parte dintr-o arhitectură defensivă stratificată, mult mai complexă. Se estimează că rata de succes a sistemului este de 85-90%. Chiar și în scenariile de saturare (precum atacurile masive orchestrate de Iran), rata de interceptare a rămas ridicată, demonstrând reziliența tehnologiei”, mai spune generalul.

În opinia sa, cu sau fără acest scut, protejarea teritoriului României 100% este imposibilă, indiferent de tehnologia folosită.

„În concluzie, deși nu există un sistem infailibil, protejarea teritoriului României la o scară similară rămâne imposibil de realizat. Problema este, totuși, ce planuri are Armata Română pentru a dezvolta sisteme integrate de apărare antiaeriană și anti-dronă? Ce își propune un astfel de sistem pe care armata l-ar dezvolta? Nu știm. În schimb, ni se comunică faptul că vor fi achiziționate diferite echipamente care sperăm că vor fi integrate coerent, cu misiunea clară de a proteja infrastructura critică civilă și militară, precum și centrele urbane dens populate”, a mai adăugat generalul Toma.

E nevoie de mai mult decât de un simplu zid anti-drone

Generalul (r) Virgil Bălăceanu, cel care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles şi a fost şef al Brigăzii Multinaţionale din Sud-Estul Europei, îi dă dreptate colegului său și spune că nicio țară nu poate să își protejeze în proporție de 100% teritoriul. Asta nu înseamnă, mai spune generalul, că autoritățile române nu trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a crește eficiența apărării.

„Trebuie să facem eforturi, să investim în propria apărare. Este de dorit să nu avem o Europă a apărării cu două viteze, unde unii sunt producători și ceilalți doar consumatori. Trebuie dezvoltate industriile naționale”, spune generalul.

Problema este că România nu reușește să dinamizeze procesul de reînarmare și nu profită încă așa cum ar fi putut de proiectul SAFE și de banii europeni. Nu întâmplător vecinii noștri, inclusiv bulgarii, au luat viteză, în timp ce în România totul se așază greu, iar bâlbele autorităților arată că „digerăm” greu.

„Mi se pare că bulgarii ne-au luat-o și aici destul de mult înainte. Au livrat multă muniție ucrainenilor și au câștigat bani buni. De asta Rheinmetall investește un miliard de euro în Bulgaria și doar 500 de milioane în România. Noi ne mișcăm foarte încet”, mai spune Bălăceanu.

Referitor la declarațiile ministrului, generalul Virgil Bălăceanu admite că nu există sisteme infailibile împotriva dronelor și spune că orice zid de drone trebuie să facă parte dintr-un sistem complex defensiv.

„Niciun armament nu este infailibil. Și Iron Dome are o rată de succes de în jur de 90%, dar asta nu înseamnă că este inutil. Noi nu vorbim doar de drone, ci de un sistem integrat: garduri, senzori, fortificații, forțe teritoriale”, încheie generalul Virgil Bălăceanu.

