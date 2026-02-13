search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
Video Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”

Război în Ucraina
Publicat:

Războiul din Ucraina a devenit fundamentul pe care se sprijină regimul de la Kremlin, iar Vladimir Putin nu îl mai poate opri fără a-și pune în pericol propria putere, susține opozantul rus Garry Kasparov.

Garry Kasparov spune că Putin s-a prins singur într-o capcană FOTO: Mediafax
FOTO: Mediafax

Opozantul rus și membru al Comitetului Antirăzboi, Garry Kasparov, afirmă că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-a adus singur într-o situație fără ieșire prin declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Potrivit acestuia, încetarea conflictului ar putea provoca tulburări interne în Rusia și ar amenința existența regimului.

„Regimul nu poate exista fără război”

„Pentru Putin, războiul a devenit deja o modalitate de menținere a regimului. Regimul nu poate exista fără război… Dacă ascultăm ce spune propaganda rusă, ce spune chiar Putin și anturajul său, nu există niciun indicator că războiul s-ar putea încheia mâine. Și nici măcar nu vorbim despre încheierea războiului, ci despre încetarea focului”, a declarat Kasparov, potrivit Dialog.ua.

El susține că orice oprire a luptelor ar ridica imediat problema armatei ruse și a reintegrării militarilor în societate. „Orice încetare a ostilităților îi pune lui Putin problema armatei: ce să facă cu ea. Este vorba despre un milion de oameni, majoritatea dintre ei – dependenți de droguri, ucigași, oameni obișnuiți cu un cu totul alt algoritm de viață. Să-i întorci înapoi în Rusia? Vedem deja ce se întâmplă când se întorc chiar și o mie de oameni. Este o creștere bruscă a criminalității, o tensiune uriașă în societate. Un milion de oameni – niciodată! Asta înseamnă că va trebui să caute alte obiective pentru război. Și, cel mai probabil, acestea vor fi statele baltice. Războiul va continua atâta timp cât Putin are resurse să-l continue”, a spus opozantul rus.

Sursa video: Telegram/ Ucraina 365

Critici dure la adresa planului de pace promovat de SUA

Kasparov a comentat și inițiativa de pace pentru Ucraina și Rusia promovată de Statele Unite, exprimându-și scepticismul față de obiectivele reale ale negocierilor.

Aceste negocieri au fost sortite eșecului încă de la început… Nu au fost negocieri de pace, ci o încercare de a încheia un acord între Trump și Putin, de aceea negociatorii din partea lui Trump au fost ginerele și partenerul său de afaceri, nu (secretarul de stat al SUA) Rubio. Iar din partea rusă nu a fost (ministrul de Externe) Lavrov, ci Dmitriev. Este portofelul lui Putin! Era vorba despre o încercare de a vinde o parte din Ucraina lui Putin pentru anumite avantaje concrete… Trump i-a dat lui Putin carte blanche pentru a câștiga războiul… În ansamblu, Trump a încercat să forțeze Ucraina să accepte, în opinia mea, condiții catastrofale. Ucraina a rezistat încă o dată, în pofida tuturor așteptărilor”, a conchis Kasparov.

Declarațiile vin într-un context tensionat, în care perspectivele unei încetări rapide a conflictului par tot mai îndepărtate, iar temerile privind extinderea acestuia rămân ridicate.

Rusia

