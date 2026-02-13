Sentință definitivă într-un caz de o violență extremă. Tinerii care au torturat o femeie au rămas cu pedepse cu suspendare

Curtea de Apel Oradea a pronunțat verdictul final în dosarul celor trei tineri din Bihor acuzați că au supus unei agresiuni extreme o femeie din Oradea, pe care au bătut-o, umilit-o și abandonat-o complet dezbrăcată în fața casei mamei sale, în localitatea Măgești. Deși faptele au fost considerate de o gravitate deosebită, instanța a decis condamnarea lor la pedepse cu suspendare.

Instanța de control judiciar a respins ca nefondate apelurile formulate atât de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, cât și de inculpați, apreciind că hotărârea Tribunalului Bihor a fost „legală și întemeiată”. Totuși, judecătorii au decis majorarea daunelor morale acordate victimei, de la 20.000 de euro la 50.000 de euro. Decizia pronunțată joi este definitivă, relatează publicația Bihoreanul.

Faptele, comise în octombrie 2021

Dosarul vizează o faptă șocantă petrecută la 8 octombrie 2021. Cei trei agresori – Cătălin Butuc, fiul unei polițiste și al fostului șef al Serviciului Pașapoarte Bihor, Florian Butuc, la acel moment pompier în cadrul ISU Crișana, precum și frații Andrada și Florin Costa, copiii fostului primar al comunei Măgești, Gavril Costa au decis să „pedepsească” o femeie pe care o bănuiau că ar fi avut o relație cu tatăl lor.

Victima, contabilă la firma familiei Costa din Ortiteag, a fost chemată la sediu sub pretextul calculării salariilor. Odată ajunsă acolo, a fost lovită cu pumnii, picioarele și un baston telescopic, legată de mâini și picioare, tunsă cu foarfeca și rasă cu mașina de tuns, inclusiv la sprâncene. Agresorii au dezbrăcat-o complet, au umilit-o verbal și fizic, i-au tăiat hainele, i-au pus o zgardă cu lesă și un căluș în gură, după care au urcat-o cu forța într-o mașină. În final, femeia a fost abandonată complet dezbrăcată la poarta mamei sale, în Măgești.

Cei trei au fost reținuți pe 9 octombrie 2021 și arestați preventiv, ulterior fiind plasați în arest la domiciliu până la 28 februarie 2022. La scurt timp după trimiterea în judecată, instanța a decis încetarea acestor măsuri preventive.

Motivarea pedepsei cu suspendare

După un proces care s-a întins pe parcursul a patru ani, Tribunalul Bihor a hotărât, la 2 august 2025, ca inculpații să nu fie trimiși în închisoare. Instanța a ținut cont de timpul scurs de la comiterea faptei, aproape patru ani și de faptul că, în acest interval, niciunul dintre ei nu a mai comis alte infracțiuni. Judecătorul a apreciat că toți trei sunt „integrați în societate”, nu au antecedente penale, iar riscul de recidivă este redus.

În cazul Andradei Costa, între timp căsătorită cu Cătălin Butuc, instanța a avut în vedere și situația familială, subliniind că aceasta a născut și are un copil mic, cu probleme de sănătate, iar încarcerarea părinților ar fi complicat serios îngrijirea acestuia.

În consecință, toți trei au primit pedepse de 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare, obligația de a presta 100 de zile de muncă în folosul comunității și de a participa la programe de reintegrare socială. Inițial, instanța i-a obligat să achite victimei daune morale de 20.000 de euro, deși aceasta solicitase 200.000 de euro, sumă considerată prea mare. Ulterior, Curtea de Apel a majorat despăgubirile la 50.000 de euro.