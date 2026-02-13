search
Vineri, 13 Februarie 2026
Merz la MSC 2026: Vechea ordine mondială nu mai există

Publicat:

Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat în discursul de deschidere al Conferinței de Securitate de la München că lumea a intrat într‑o eră „marcată din nou de putere și de politica marilor puteri”.

Merz a recunoscut o fisură în relațiile transatlantice în ultimul an
Merz a recunoscut o fisură în relațiile transatlantice în ultimul an

Cancelarul Friedrich Merz a evidențiat „revizionismul violent” al Rusiei și „războiul ei brutal împotriva Ucrainei”, precum și atacurile Moscovei asupra ordinii politice occidentale și asupra infrastructurii, ca dovezi ale acestei evoluții.

Merz a atras atenția și asupra ascensiunii Chinei din ultimii ani. Beijingul „vrea să fie un lider în modelarea lumii și și‑a deschis drumul către acest obiectiv cu răbdare strategică”, a spus Merz.

„Pe viitor, Beijingul ar putea ajunge la același nivel cu Statele Unite din punct de vedere militar”, a adăugat el.

Însă cancelarul a avertizat că China „folosește în mod sistematic dependențele altora” și „redefinește ordinea internațională în favoarea sa”.

Merz: „Putem modela noua ordine mondială”

Friedrich Merz a declarat că națiunile europene au ajuns la „o concluzie diferită” privind modul în care trebuie abordate provocările ridicate de o nouă ordine mondială dominată de politica marilor puteri.

În timp ce Washingtonul și Donald Trump urmează o abordare izolaționistă, „America First”, Europa, a spus Merz, nu este obligată să accepte o nouă configurație globală dominată de mari puteri „ca pe un destin inevitabil”.

„Nu suntem la mila acestei lumi, o putem modela”, a spus Merz, argumentând că europenii pot face acest lucru dacă „fac un pas înainte împreună, cu determinare și încredere în propriile noastre forțe”.

„În acest fel vom trece prin furtună și ne vom păstra libertatea, vom deschide uși noi și vom profita de oportunități noi; dacă procedăm corect, vom ieși chiar mai puternici din această perioadă de încercare”, a spus liderul german.

Libertatea Europei este în pericol

Cancelarul german Friedrich Merz i‑a avertizat pe partenerii și aliații Germaniei din Europa că libertatea de care continentul s‑a bucurat după al Doilea Război Mondial „nu mai este de la sine înțeleasă”.

Cancelarul a îndemnat națiunile europene să „dea dovadă de fermitate și determinare pentru a afirma această libertate”, în contextul provocărilor pe care China, Rusia și Statele Unite le ridică ordinii mondiale.

Merz s-a întâlnit la München cu secretarul de stat american Marco Rubio
Merz s-a întâlnit la München cu secretarul de stat american Marco Rubio


„Acest lucru va necesita disponibilitatea de a porni pe drumuri noi, de a accepta schimbarea și, da, și de a face sacrificii. Nu cândva, ci chiar acum”, a spus Merz.

El a afirmat că potențialul „uriaș” neexploatat al Europei trebuie valorificat pe deplin pentru ca blocul să poată face față provocărilor globale.

Merz a subliniat că, deși PIB‑ul UE este de zece ori mai mare decât cel al Rusiei, influența globală a blocului nu reflectă această putere economică.

„Potențialul nostru militar, politic, economic și tehnologic este uriaș, dar nu l‑am valorificat în măsura necesară de foarte mult timp. Așa că cel mai important lucru este să acționăm la nivel mental chiar acum”, a spus el.

Merz spune că Rusia trebuie făcută să nu mai vadă niciun avantaj în război

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri de după discursul său, cancelarul german a declarat că Rusia trebuie adusă în punctul în care să nu mai vadă „niciun alt avantaj” în continuarea invaziei sale la scară largă în Ucraina.

Răspunzând la o întrebare despre motivul pentru care, spre deosebire de americani, europenii nu discută direct cu Rusia, Merz a spus: „Suntem în contact strâns cu cei care vorbesc cu Rusia.”

Făcând o aluzie clară la liderul ungar Viktor Orban, Merz a dat exemplul unui prim-ministru al UE care „nu a obținut nimic” în timpul unei vizite în Rusia. La scurt timp după aceea, Rusia a lansat un atac deosebit de dur asupra Ucrainei, a spus cancelarul german.

Merz a subliniat importanța de a aduce Rusia în punctul în care purtarea războiului să nu mai fie avantajoasă pentru Moscova.

„Trebuie să‑i aducem în acest punct pentru a opri asta”, a spus cancelarul german. „Trebuie să facem tot ce putem din punct de vedere militar, economic, politic și diplomatic pentru a obține acest lucru”, a adăugat el.

Cum poate Europa deveni mai competitivă

Friedrich Merz a subliniat mai multe domenii pe care Europa trebuie să le abordeze pentru a deveni mai sigură și mai competitivă într-un mediu global aflat în schimbare rapidă.

„Politica de competitivitate este politică de securitate. Iar politica de securitate este politică de competitivitate. Ambele servesc libertății noastre”, a spus Merz.

Iată câteva dintre punctele-cheie menționate de cancelar în discursul său la MSC:

  • Germania și Europa trebuie să facă mai mult pentru a securiza Arctica.
  • El și-a reiterat angajamentul de a transforma forțele armate germane în cea mai puternică armată convențională din Europa cât mai curând posibil.
  • A evidențiat o nouă legislație menită să facă rețelele și infrastructurile critice mai rezistente la atacuri hibride.
  • A cerut construirea unor lanțuri de aprovizionare reziliente și reducerea dependențelor unilaterale de materii prime, tehnologii-cheie și produse esențiale.
  • A insistat asupra necesității de a proteja mai bine ordinea democratică liberă a Europei împotriva amenințărilor interne și externe și a pledat pentru consolidarea serviciilor de informații europene.

Ovidiu Suciu - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

