search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Gluma la adresa lui Macron făcută în deschiderea Conferinţei de securitate de la Munchen

0
0
Publicat:

Conferința de Securitate de la München a debutat vineri cu un moment amuzant, după ce Wolfgang Ischinger, președintele evenimentului, a făcut o glumă pe seama ochelarilor de soare purtați recent de Emmanuel Macron la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Ceea ce s-a întâmplat la Davos nu trebuie să rămână la Davos, așa că am să-i pun pentru moment”, a spus Ischinger, înainte de a-și pune o pereche de ochelari aviator, asemănători cu cei ai liderului francez.

Sala a izbucnit în râsete și aplauze.

Sala a savurat gluma lui Ischinger FOTO captură X @TimothySpin
Sala a savurat gluma lui Ischinger FOTO captură X @TimothySpin

Macron atrăsese atenția la Davos, unde l-a criticat pe președintele american, Donald Trump, pentru amenințările cu tarife vamale, și prin accesoriul neobișnuit cu care a apărut la eveniment, o pereche de ochelari de soare cu lentile albastre reflectorizante, purtată în interior.

Potrivit autorităților franceze, președintele Emmanuel Macron suferă de o ruptură minoră a unui vas de sânge la nivelul ochiului, o afecțiune considerată inofensivă. Liderul francez a făcut el însuși referire la acest aspect în discursul său de Anul Nou adresat forțelor armate, cerându-le să îi ierte „aspectul inestetic” și glumind pe seama situației. Macron a spus că apariția sa ar putea fi interpretată drept o trimitere neintenționată la „Ochiul Tigrului”, o aluzie la celebra melodie din filmul „Rocky III”, subliniind că este, de fapt, un „semn de determinare”.

Trump nu a ratat ocazia să-l ironizeze pe liderul francez , întrebând în discursul de la Davos: „L-am văzut ieri cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat?”.

În ciuda ironiei, Donald Trump a afirmat că îl apreciază pe președintele francez. „Îmi place de el, chiar îmi place. Greu de crezut, nu-i așa?”, a spus liderul american, înainte de a lansa însă acuzații dure la adresa Franței în ceea ce privește politica prețurilor la medicamentele eliberate pe bază de rețetă.  

Ulterior, premierul britanic Keir Starmer a stârnit hohote de râs, după ce l-a imitat pe președintele francez Emmanuel Macron la spectacolului de comedie The Political Party Live, de la Duchess Theatre din Londra, la care și-a pus ochelari de aviator și a salutat publicul în franceză.  

„Preocupări crescânde privind securitatea globală”

După momentul de destindere, Ischinger a trecut la teme serioase, subliniind că ediția din acest an are loc într-un context de „preocupări crescânde privind securitatea globală”.

Președintele evenimentului a subliniat că, în peste șase decenii de existență, conferința nu s-a confruntat niciodată cu un număr atât de mare de crize simultane și conflicte armate în Europa și în lume.

Raportul anual al conferinței, intitulat sugestiv „În curs de destrămare”, reflectă aceste tensiuni. Ischinger a vorbit despre „provocări fără precedent” în relațiile transatlantice, dar a salutat prezența secretarului de stat american Marco Rubio și a delegației Congresului SUA.

„Nu este momentul să ne menajăm cuvintele. Trebuie să fim sinceri în privința diferențelor dintre noi, dar și să încercăm o resetare constructivă a relațiilor transatlantice”, a spus el, citat de Politico.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Doi bebeluși au fost găsiți într-un congelator în Franța. Mama lor a recunoscut că i-a înghețat la o lună după naștere
stirileprotv.ro
image
România intră oficial în recesiune tehnică. Bolojan: Face parte din costul anticipat / Grindeanu: E timpul să oprim acest tăvălug
gandul.ro
image
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
mediafax.ro
image
Ce nebunie! Și-au dat afară antrenorul la 2 dimineața și l-au înlocuit cu un tehnician care a fost demis recent de ultima clasată. Update
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
antena3.ro
image
Imagini surprinse de martorii tragediei din Crângaşi: "Eram în dormitor când s-a auzit o mare bubuitură"
observatornews.ro
image
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
Ce salarii oferă Pepco în 2026? Sumele primite de casieri sau de manageri de magazin
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Ana Maria Bărbosu. Anunț important după ce a pierdut medalia olimpică
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Poliția, comunicat oficial despre Mihai Stoica, a doua zi după Universitatea Craiova - FCSB
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș a murit după ce a băut lapte de... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan nu a mai aşteptat revenirea în ţară, a semnat decretele la Bruxelles. Se aplică imediat
romaniatv.net
image
Ministrul Transporturilor a confirmat: Portul Constanța va prelua singurul port al Republicii Moldova, Giurgiulești
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune
click.ro
image
Cele 3 zodii cărora le pune Dumnezeu mâna în cap! Au noroc cu carul și viața li se schimbă radical de pe 15 februarie
click.ro
image
5 zodii care au parte de schimbări majore după 13 februarie 2026. Săgetătorii primesc șansa vieții lor, iar Fecioarele atrag norocul și intră într-o perioadă excelentă
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Festivalul Internaţional „Copiii lumii doresc pacea”, organizat la tabăra de pionieri şi şcolari de la Năvodari, în cadrul anului internaţional al Copilului (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 107/1979)
Câștigurile obținute în străinătate de artiștii români, în perioada comunistă, sub lupa Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Filtrarea sângelui – benefică sau periculoasă? Cât de departe merg vedetele cu detoxificarea!

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?