Video Gluma la adresa lui Macron făcută în deschiderea Conferinţei de securitate de la Munchen

Conferința de Securitate de la München a debutat vineri cu un moment amuzant, după ce Wolfgang Ischinger, președintele evenimentului, a făcut o glumă pe seama ochelarilor de soare purtați recent de Emmanuel Macron la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Ceea ce s-a întâmplat la Davos nu trebuie să rămână la Davos, așa că am să-i pun pentru moment”, a spus Ischinger, înainte de a-și pune o pereche de ochelari aviator, asemănători cu cei ai liderului francez.



Sala a izbucnit în râsete și aplauze.

Macron atrăsese atenția la Davos, unde l-a criticat pe președintele american, Donald Trump, pentru amenințările cu tarife vamale, și prin accesoriul neobișnuit cu care a apărut la eveniment, o pereche de ochelari de soare cu lentile albastre reflectorizante, purtată în interior.

Potrivit autorităților franceze, președintele Emmanuel Macron suferă de o ruptură minoră a unui vas de sânge la nivelul ochiului, o afecțiune considerată inofensivă. Liderul francez a făcut el însuși referire la acest aspect în discursul său de Anul Nou adresat forțelor armate, cerându-le să îi ierte „aspectul inestetic” și glumind pe seama situației. Macron a spus că apariția sa ar putea fi interpretată drept o trimitere neintenționată la „Ochiul Tigrului”, o aluzie la celebra melodie din filmul „Rocky III”, subliniind că este, de fapt, un „semn de determinare”.

Trump nu a ratat ocazia să-l ironizeze pe liderul francez , întrebând în discursul de la Davos: „L-am văzut ieri cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat?”.

În ciuda ironiei, Donald Trump a afirmat că îl apreciază pe președintele francez. „Îmi place de el, chiar îmi place. Greu de crezut, nu-i așa?”, a spus liderul american, înainte de a lansa însă acuzații dure la adresa Franței în ceea ce privește politica prețurilor la medicamentele eliberate pe bază de rețetă.



Ulterior, premierul britanic Keir Starmer a stârnit hohote de râs, după ce l-a imitat pe președintele francez Emmanuel Macron la spectacolului de comedie The Political Party Live, de la Duchess Theatre din Londra, la care și-a pus ochelari de aviator și a salutat publicul în franceză.

„Preocupări crescânde privind securitatea globală”

După momentul de destindere, Ischinger a trecut la teme serioase, subliniind că ediția din acest an are loc într-un context de „preocupări crescânde privind securitatea globală”.

Președintele evenimentului a subliniat că, în peste șase decenii de existență, conferința nu s-a confruntat niciodată cu un număr atât de mare de crize simultane și conflicte armate în Europa și în lume.

Raportul anual al conferinței, intitulat sugestiv „În curs de destrămare”, reflectă aceste tensiuni. Ischinger a vorbit despre „provocări fără precedent” în relațiile transatlantice, dar a salutat prezența secretarului de stat american Marco Rubio și a delegației Congresului SUA.

„Nu este momentul să ne menajăm cuvintele. Trebuie să fim sinceri în privința diferențelor dintre noi, dar și să încercăm o resetare constructivă a relațiilor transatlantice”, a spus el, citat de Politico.