Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
Situație alarmantă la Spitalul Județean Brașov. Cinci medici radiologi și-au dat demisia în doar două săptămâni. La UPU a rămas un singur radiolog

Publicat:

Spitalul Județean de Urgență Brașov se confruntă cu o criză severă de personal, după ce cinci medici radiologi și-au depus demisia în ultimele două săptămâni din cauza volumului mare de muncă. Situația este critică mai ales la Unitatea de Primiri Urgențe, unde a rămas un singur radiolog, potrivit Știrilor ProTV.

Spitalul se confruntă cu o criză de personal. FOTO Shutterstock
Spitalul se confruntă cu o criză de personal. FOTO Shutterstock

În fiecare tură de 12 ore, la Urgențe ajung între 150 și 200 de pacienți, iar aproximativ jumătate necesită investigații imagistice – radiografii, ecografii sau examinări CT.

„Hai că mai avem la ușă”

În unele gărzi se ajunge chiar la 45 de tomografii computerizate, un volum pe care personalul îl consideră imposibil de gestionat în condiții normale.

„La câte CT-uri se fac, vă dați seama ce înseamnă să derulezi mii de imagini. Nu poți în două-trei minute. Totul se lucrează în ritm de ‘hai că mai avem la ușă””, a explicat asistenta Alina Pralea.

Patru dintre cei cinci medici radiologi de la UPU au demisionat deja, iar colegii rămași avertizează că presiunea este uriașă.

Este un singur medic radiolog care trebuie să dea rezultate pentru toată Urgența”, spune asistenta Adriana Zârnovean.

„Mi-e frică să vin aici, pentru că nu sunt medici”

Pacienții resimt și ei efectele crizei.

„Dacă au rămas cu unul, ce o să se întâmple? Soțul meu e operat pe cord și mi-e frică să vin aici, pentru că nu sunt medici și stăm ore întregi”, a mărturisit o pacientă.

Angajările, blocate de legislație

Conducerea spitalului spune că nu poate organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, din cauza restricțiilor legislative, iar singura soluție este transferul de medici din alte spitale publice.

„Este singura variantă permisă în acest moment. Am trimis un memorandum către Ministerul Dezvoltării, în care am explicat că este nevoie de angajări urgente”, a precizat managerul Dan Grigorescu.

Probleme și în laboratorul de radiologie

Criza nu se limitează la UPU. În laboratorul de radiologie al spitalului, unde lucrează 15 medici, unul dintre specialiști și-a dat la rândul său demisia. Conducerea analizează posibilitatea redistribuirii pacienților pentru a acoperi toate necesitățile.

Spitalul are totuși un scurt răgaz: medicii demisionari se află încă în perioada de preaviz.

Braşov

