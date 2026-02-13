search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Este un fals”. Bolojan respinge acuzația că România ar susține Ucraina cu sume mari, sacrificându-i pe români

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a respins vineri afirmațiile potrivit cărora România ar finanța Ucraina cu sume foarte mari în contextul dificultăților bugetare interne. Șeful Executivului a precizat că ajutorul acordat anul trecut a fost de aproximativ 50 de milioane de euro, bani direcționați prin contribuția României la un program NATO de achiziție de armament pentru Kiev.

INSTANT CONFERINTA BOLOJAN 06 INQUAM Photos George Calin jpg

Declarațiile au fost făcute la Europa FM, (min. 1.07.03) după ce un ascultător a întrebat care este valoarea pachetului financiar destinat Ucrainei.

„Unul dintre lucrurile vehiculate este că, în timp  există o dificultate financiară în România, noi susținem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este un fals. Cred că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul acordat România pe acest program, a spus premierul.

Șeful Executivului a explicat că fondurile au reprezentat o alocare bugetară către NATO, care a centralizat contribuțiile statelor europene și a achiziționat armament pentru Ucraina.

„Ucraina apără practic Flancul Estic, inclusiv România” 

 Ilie Bolojan a subliniat că sprijinul acordat Kievului trebuie privit în contextul securității regionale.

„Cel mai important lucru pentru o țară, inclusiv pentru România, este siguranța națională. Nu o vezi cât timp lucrurile sunt liniștite, dar devine esențială când apare o criză. Este exact ca sistemul de termoficare pentru un oraş. Dacă sistemul de termoficare, de cele mai multe ori subteran, funcţionează şi nu-l vezi, lucrurile sunt normale. În momentul în care apare o defecţiune şi ai probleme grave - de exemplu, cu încălzirea -, îţi dai seama de problemă. Că ne place, că nu ne place, este o realitate că Ucraina, prin ceea ce face, prin rezistenţa pe care o are în faţa agresiunii ruse, apără practic acest Flanc de est, inclusiv România, de ceea ce se poate întâmpla. Ucraina, prin ceea ce face, prin rezistența în fața agresiunii ruse, apără practic Flancul Estic, inclusiv România”, a afirmat premierul.

 România şi celelalte ţări europene, alături de Statele Unite, au procedat corect în aceşti ani,

Șeful Guvernului a explicat că o Ucraină stabilă și puternică reprezintă un tampon între Europa și un potențial agresor.

Premierul a explicat că, dacă o țară ajunge într-o situație în care nu mai inspiră încredere partenerilor europeni, statele din jur trebuie să ia măsuri.

Cu cât se va ajunge, prin acordul părților implicate, la o frontieră stabilă și recunoscută, cu atât Ucraina va rămâne mai puternică și va funcționa ca un tampon între un potențial agresor și estul Europei, a detaliat Ilie Bolojan

„Eu cred că România şi celelalte ţări europene, alături de Statele Unite, au procedat corect în aceşti ani, încercând să-şi apere practic frontiera şi să susţină o ţară care a fost agresată”, a mai spus premierul la Europa FM.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Doi bebeluși au fost găsiți într-un congelator în Franța. Mama lor a recunoscut că i-a înghețat la o lună după naștere
stirileprotv.ro
image
România intră oficial în recesiune tehnică. Bolojan: Face parte din costul anticipat / Grindeanu: E timpul să oprim acest tăvălug
gandul.ro
image
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
mediafax.ro
image
Ce nebunie! Și-au dat afară antrenorul la 2 dimineața și l-au înlocuit cu un tehnician care a fost demis recent de ultima clasată. Update
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
antena3.ro
image
Imagini surprinse de martorii tragediei din Crângaşi: "Eram în dormitor când s-a auzit o mare bubuitură"
observatornews.ro
image
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
Ce salarii oferă Pepco în 2026? Sumele primite de casieri sau de manageri de magazin
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Ana Maria Bărbosu. Anunț important după ce a pierdut medalia olimpică
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Poliția, comunicat oficial despre Mihai Stoica, a doua zi după Universitatea Craiova - FCSB
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș a murit după ce a băut lapte de... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan nu a mai aşteptat revenirea în ţară, a semnat decretele la Bruxelles. Se aplică imediat
romaniatv.net
image
Ministrul Transporturilor a confirmat: Portul Constanța va prelua singurul port al Republicii Moldova, Giurgiulești
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune
click.ro
image
Cele 3 zodii cărora le pune Dumnezeu mâna în cap! Au noroc cu carul și viața li se schimbă radical de pe 15 februarie
click.ro
image
5 zodii care au parte de schimbări majore după 13 februarie 2026. Săgetătorii primesc șansa vieții lor, iar Fecioarele atrag norocul și intră într-o perioadă excelentă
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Festivalul Internaţional „Copiii lumii doresc pacea”, organizat la tabăra de pionieri şi şcolari de la Năvodari, în cadrul anului internaţional al Copilului (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 107/1979)
Câștigurile obținute în străinătate de artiștii români, în perioada comunistă, sub lupa Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Filtrarea sângelui – benefică sau periculoasă? Cât de departe merg vedetele cu detoxificarea!

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?