„Este un fals”. Bolojan respinge acuzația că România ar susține Ucraina cu sume mari, sacrificându-i pe români

Premierul Ilie Bolojan a respins vineri afirmațiile potrivit cărora România ar finanța Ucraina cu sume foarte mari în contextul dificultăților bugetare interne. Șeful Executivului a precizat că ajutorul acordat anul trecut a fost de aproximativ 50 de milioane de euro, bani direcționați prin contribuția României la un program NATO de achiziție de armament pentru Kiev.

Declarațiile au fost făcute la Europa FM, (min. 1.07.03) după ce un ascultător a întrebat care este valoarea pachetului financiar destinat Ucrainei.

„Unul dintre lucrurile vehiculate este că, în timp există o dificultate financiară în România, noi susținem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este un fals. Cred că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul acordat România pe acest program”, a spus premierul.

Șeful Executivului a explicat că fondurile au reprezentat o alocare bugetară către NATO, care a centralizat contribuțiile statelor europene și a achiziționat armament pentru Ucraina.



„Ucraina apără practic Flancul Estic, inclusiv România”

Ilie Bolojan a subliniat că sprijinul acordat Kievului trebuie privit în contextul securității regionale.

„Cel mai important lucru pentru o țară, inclusiv pentru România, este siguranța națională. Nu o vezi cât timp lucrurile sunt liniștite, dar devine esențială când apare o criză. Este exact ca sistemul de termoficare pentru un oraş. Dacă sistemul de termoficare, de cele mai multe ori subteran, funcţionează şi nu-l vezi, lucrurile sunt normale. În momentul în care apare o defecţiune şi ai probleme grave - de exemplu, cu încălzirea -, îţi dai seama de problemă. Că ne place, că nu ne place, este o realitate că Ucraina, prin ceea ce face, prin rezistenţa pe care o are în faţa agresiunii ruse, apără practic acest Flanc de est, inclusiv România, de ceea ce se poate întâmpla. Ucraina, prin ceea ce face, prin rezistența în fața agresiunii ruse, apără practic Flancul Estic, inclusiv România”, a afirmat premierul.

România şi celelalte ţări europene, alături de Statele Unite, au procedat corect în aceşti ani,

Șeful Guvernului a explicat că o Ucraină stabilă și puternică reprezintă un tampon între Europa și un potențial agresor.

Premierul a explicat că, dacă o țară ajunge într-o situație în care nu mai inspiră încredere partenerilor europeni, statele din jur trebuie să ia măsuri.

Cu cât se va ajunge, prin acordul părților implicate, la o frontieră stabilă și recunoscută, cu atât Ucraina va rămâne mai puternică și va funcționa ca un tampon între un potențial agresor și estul Europei, a detaliat Ilie Bolojan.

„Eu cred că România şi celelalte ţări europene, alături de Statele Unite, au procedat corect în aceşti ani, încercând să-şi apere practic frontiera şi să susţină o ţară care a fost agresată”, a mai spus premierul la Europa FM.