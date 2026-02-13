search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Șoferul din Iași care a ucis un bărbat pe trecerea de pietoni în 2021 nu scapă de pușcărie. ICCJ menține pedeapsa de 5 ani cu executare

0
0
Publicat:

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins căile extraordinare de atac în dosarul unui tânăr condamnat pentru ucidere din culpă, menținând pedeapsa de 5 ani de închisoare cu executare. Decizia vine după ce inițial, instanțele inferioare aplicaseră pedepse mai blânde.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins căile extraordinare de atac FOTO Arhivă
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins căile extraordinare de atac FOTO Arhivă

O decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, din decembrie 2025, i-a admis șoferului acuzat de omor, în principiu, o cale extraordinară de atac în dosarul în care, în luna septembrie a anului trecut, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă. Rareș Andrei Berihoi a mai apelat și la o altă cale extraordinară de atac – contestația în anulare – dosar ce s-a aflat pe rolul Curții de Apel Iași, scrie Ziarul de Iași.

Ambele căi extraordinare de atac au fost respinse, iar condamnarea de 5 ani cu executare rămâne valabilă. Bărbatul a fost inculpat după ce a accidentat mortal un alt bărbat, în timp ce conducea cu 150km/h.

Accidentul s-a produs în noaptea de 26 spre 27 septembrie 2021, când autoturismul condus de inculpat a lovit mortal un bărbat de 58 de ani pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul Independenței din municipiul Iași.

Potrivit sursei citate, decizia în primă fază a ICCJ a ridicat mai multe semne de întrebare. Conform Codului de Procedură Penală, printre cazurile în care se poate face recurs în casație se află cele în care în cursul judecății nu au fost respectate dispozițiile privind competența după materie sau după calitatea persoanei, atunci când judecata a fost efectuată de o instanță inferioară celei legal competente ori s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege.

Sentință întoarsă la apel

Rareș Andrei Berihoi a fost trimis în judecată la Tribunalul Iași pentru omor, în noiembrie 2021, dar în timpul procesului, un judecător a schimbat încadrarea la ucidere din culpă și l-a condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, pedeapsă modificată, pe 18 septembrie 2025, de un complet de la Curtea de Apel în 5 ani cu executare.

În primele zile de după pronunțare, Berihoi nu a fost găsit de polițiști pentru a fi încarcerat, fiind prins, ulterior, în Italia. O sursă a declarat că, la momentul pronunțării sentinței definitive, Berihoi se afla pe o ambarcațiune care îl transporta de la Muntele Athos la Salonic și că apoi hotărât să plece în Italia.

În motivarea deciziei de a-l condamna la o pedeapsă cu executare, completul de judecată de la Curtea de Apel Iași a afirmat că „În mod vădit, tratamentul sancționator ales de prima instanță (3 ani de închisoare cu suspendare n. red.) a fost unul excesiv de clement.

(…) La fel cum nu se poate afirma că viața victimei din această cauză ar valora mai mult decât a altor victime de vârste similare din alte cauze având ca obiect infracțiuni de ucidere din culpă, în egală măsură nu se poate afirma că nu contează modalitatea în care această viață a fost luată și caracterul absolut traumatizant al acestui episod pentru rudele supraviețuitoare și pentru oricine a fost martor ocular la momentul accidentului sau la cele imediat următoare. Instanța de apel are dificultăți în a-și imagina o modalitate mai brutală și mai crudă în care o faptă din culpă să poată cauza moartea unei persoane.”

Berihoi a negat faptul că avea o viteză de aproape 150 hm/h și a susținut că aceasta era de 80 km/h. El a invocat și faptul că accidentul a fost provocat de faptul că se aplecase să își ia un aparat care să îi stopeze o criză de astm, dar acest lucru nu a putut fi dovedit.

Iaşi

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Doi bebeluși au fost găsiți într-un congelator în Franța. Mama lor a recunoscut că i-a înghețat la o lună după naștere
stirileprotv.ro
image
Orașul cu cei mai slabi șoferi din România. 4 din 5 candidați pică examenul auto
gandul.ro
image
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
mediafax.ro
image
Povestea bunicuței de 86 de ani de pe lista Poliției Române cu cei mai periculoși infractori. Cum a ajuns tanti Zamfira să fie dată în urmărire
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
antena3.ro
image
Imagini surprinse de martorii tragediei din Crângaşi: "Eram în dormitor când s-a auzit o mare bubuitură"
observatornews.ro
image
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu numele magazinelor Carrefour din România, după preluarea de frații Pavăl
playtech.ro
image
Ce nebunie! Și-au dat afară antrenorul la 2 dimineața și l-au înlocuit cu un tehnician care a fost demis recent de ultima clasată. Update
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
De nicăieri: Donald Trump a acordat CINCI grațieri prezidențiale! Unul dintre cei vizați a murit în urmă cu 8 ani
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș a murit după ce a băut lapte de... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
ȘOC! Cine este femeia care a ars de vie în mașina electrică. Detaliul care ARUNCĂ în aer ancheta
romaniatv.net
image
Ce înseamnă recesiunea tehnică pentru România. Afectează fiecare persoană și firmă
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune
click.ro
image
Cele 3 zodii cărora le pune Dumnezeu mâna în cap! Au noroc cu carul și viața li se schimbă radical de pe 15 februarie
click.ro
image
5 zodii care au parte de schimbări majore după 13 februarie 2026. Săgetătorii primesc șansa vieții lor, iar Fecioarele atrag norocul și intră într-o perioadă excelentă
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Festivalul Internaţional „Copiii lumii doresc pacea”, organizat la tabăra de pionieri şi şcolari de la Năvodari, în cadrul anului internaţional al Copilului (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 107/1979)
Câștigurile obținute în străinătate de artiștii români, în perioada comunistă, sub lupa Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Filtrarea sângelui – benefică sau periculoasă? Cât de departe merg vedetele cu detoxificarea!

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?