Șoferul din Iași care a ucis un bărbat pe trecerea de pietoni în 2021 nu scapă de pușcărie. ICCJ menține pedeapsa de 5 ani cu executare

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins căile extraordinare de atac în dosarul unui tânăr condamnat pentru ucidere din culpă, menținând pedeapsa de 5 ani de închisoare cu executare. Decizia vine după ce inițial, instanțele inferioare aplicaseră pedepse mai blânde.

O decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, din decembrie 2025, i-a admis șoferului acuzat de omor, în principiu, o cale extraordinară de atac în dosarul în care, în luna septembrie a anului trecut, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă. Rareș Andrei Berihoi a mai apelat și la o altă cale extraordinară de atac – contestația în anulare – dosar ce s-a aflat pe rolul Curții de Apel Iași, scrie Ziarul de Iași.

Ambele căi extraordinare de atac au fost respinse, iar condamnarea de 5 ani cu executare rămâne valabilă. Bărbatul a fost inculpat după ce a accidentat mortal un alt bărbat, în timp ce conducea cu 150km/h.

Accidentul s-a produs în noaptea de 26 spre 27 septembrie 2021, când autoturismul condus de inculpat a lovit mortal un bărbat de 58 de ani pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul Independenței din municipiul Iași.

Potrivit sursei citate, decizia în primă fază a ICCJ a ridicat mai multe semne de întrebare. Conform Codului de Procedură Penală, printre cazurile în care se poate face recurs în casație se află cele în care în cursul judecății nu au fost respectate dispozițiile privind competența după materie sau după calitatea persoanei, atunci când judecata a fost efectuată de o instanță inferioară celei legal competente ori s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege.

Sentință întoarsă la apel

Rareș Andrei Berihoi a fost trimis în judecată la Tribunalul Iași pentru omor, în noiembrie 2021, dar în timpul procesului, un judecător a schimbat încadrarea la ucidere din culpă și l-a condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, pedeapsă modificată, pe 18 septembrie 2025, de un complet de la Curtea de Apel în 5 ani cu executare.

În primele zile de după pronunțare, Berihoi nu a fost găsit de polițiști pentru a fi încarcerat, fiind prins, ulterior, în Italia. O sursă a declarat că, la momentul pronunțării sentinței definitive, Berihoi se afla pe o ambarcațiune care îl transporta de la Muntele Athos la Salonic și că apoi hotărât să plece în Italia.

În motivarea deciziei de a-l condamna la o pedeapsă cu executare, completul de judecată de la Curtea de Apel Iași a afirmat că „În mod vădit, tratamentul sancționator ales de prima instanță (3 ani de închisoare cu suspendare n. red.) a fost unul excesiv de clement.

(…) La fel cum nu se poate afirma că viața victimei din această cauză ar valora mai mult decât a altor victime de vârste similare din alte cauze având ca obiect infracțiuni de ucidere din culpă, în egală măsură nu se poate afirma că nu contează modalitatea în care această viață a fost luată și caracterul absolut traumatizant al acestui episod pentru rudele supraviețuitoare și pentru oricine a fost martor ocular la momentul accidentului sau la cele imediat următoare. Instanța de apel are dificultăți în a-și imagina o modalitate mai brutală și mai crudă în care o faptă din culpă să poată cauza moartea unei persoane.”

Berihoi a negat faptul că avea o viteză de aproape 150 hm/h și a susținut că aceasta era de 80 km/h. El a invocat și faptul că accidentul a fost provocat de faptul că se aplecase să își ia un aparat care să îi stopeze o criză de astm, dar acest lucru nu a putut fi dovedit.