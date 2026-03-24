Ce se întâmplă înainte ca oamenii să iasă dintr-o relație

Indiferența poate face mai mult rău unei relații decât certurile, arată patru studii publicate în Personality and Social Psychology Bulletin. Când unul dintre parteneri nu mai simte nimic - nici iubire, nici furie - relația a intrat deja într-o zonă de risc. Cercetătorii indică trei semne clare: plictiseala, lipsa intimității și interesul tot mai mare pentru alte persoane.

Conflictul, oricât de dureros ar fi, înseamnă că ambii parteneri încă se luptă pentru relație. Indiferența, însă, arată că unul dintre ei a abandonat-o deja, chiar dacă nu a plecat fizic. Nu mai există certuri, dar nu mai există nici interes - nici pentru celălalt, nici pentru ce se întâmplă între ei.

Tocmai de aceea indiferența este greu de tratat în terapia de cuplu. Certurile pot fi mediate, rănile pot fi discutate, dar când unul dintre parteneri nu mai simte nimic, terapeutul nu are cu ce lucra. Fără ceva de salvat, schimbarea nu prinde, iar șansele ca relația să se destrame cresc cu fiecare lună în care lucrurile rămân la fel.

Studiile, coordonate de Mirna Đurić, au analizat datele a peste 1.900 de participanți, completate de un eșantion de 360 de persoane aflate în relații, urmărite timp de trei ani. Participanții au raportat periodic nivelul de satisfacție în relație, starea de bine, stresul și simptomele depresive.

Rezultatele sunt consistente: indiferența este asociată cu satisfacție scăzută în relație, încredere redusă în partener și o stare de bine mai redusă. De asemenea, este legată de niveluri mai ridicate de stres și simptome depresive.

De asemenea, arată că efectele negative sunt explicate în principal de trei factori: plictiseala în relație, scăderea intimității și creșterea interesului pentru alte persoane. Acești factori duc, la rândul lor, la gânduri mai frecvente de despărțire și la deteriorarea relației, spun la unison cercetătorii citați de PsyPost.

Un detaliu important este că aceste efecte apar independent de cât de pozitiv sau negativ este perceput partenerul. Cu alte cuvinte, nu este vorba doar despre nemulțumire, ci despre lipsa implicării emoționale.

În schimb, orientarea către muncă, hobby-uri sau prieteni nu explică deteriorarea relației. Factorul relevant rămâne interesul față de alte persoane.

Rezultatele au fost confirmate și în analiza pe termen lung: indiferența inițială a fost asociată cu o satisfacție mai scăzută în relație în anii următori.

„Indiferența față de partener este asociată cu mai multă plictiseală, dorință mai mare pentru alți parteneri și intimitate scăzută - factori care, la rândul lor, sunt legați de o stare de bine mai redusă în relație și în viața personală”, au concluzionat autorii.

Un sfert dintre cupluri spun că relația „și-a pierdut scânteia”

Problema nu este doar teoretică. Date recente arată că sentimentul de stagnare în relație este larg răspândit. Un sondaj realizat pe 2.000 de americani aflați în relații serioase arată că unul din patru consideră că relația lor a intrat într-o rutină și are nevoie de „revigorare”.

Semnele sunt clare și previzibile: mai puține gesturi romantice (50%), viață intimă devenită rutină (46%), lipsa conversațiilor (41%) și plictiseala în dormitor (32%). În unele cazuri, apare și interesul pentru alte persoane (24%).

Pentru mulți, situația nu este temporară. Perioadele de stagnare durează, în medie, aproape 10 luni, iar peste jumătate dintre respondenți spun că au trecut prin astfel de faze mai mult de un an. Nu întâmplător, 63% se tem că lipsa de intervenție ar putea duce la destrămarea relației.

Intimitatea nu dispare odată cu vârsta

În același timp, alte cercetări arată că problema în relațiile de lungă durată nu este trecerea timpului, ci pierderea conexiunii.

Un studiu realizat de University of New Hampshire, publicat în Journal of Sex Research, arată că apropierea și intimitatea rămân importante chiar și la vârste înaintate. Cercetarea, realizată pe adulți cu vârste cuprinse între 60 și 83 de ani, arată că 97% consideră viața sexuală importantă, iar 72% nu ar intra într-o relație fără intimitate.

„Mulți participanți au spus că o relație fără sex seamănă mai mult cu o prietenie”, explică Lauren Harris.

Privite împreună, aceste date duc la aceeași concluzie: nu timpul este cel care slăbește relațiile, ci pierderea interesului și a intimității. În momentul în care acestea dispar, relația începe să funcționeze în gol - exact punctul în care apare indiferența.