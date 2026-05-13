Miercuri, 13 Mai 2026
Comisiile de apărare aprobă solicitările MAI și SRI pentru achiziții prin programul european SAFE

Comisiile de apărare au aprobat solicitările MAI și SRI privind începerea procedurilor de achiziție prin programul SAFE. Votul a fost majoritar favorabil, fiind înregistrate și 11 voturi împotrivă și o abținere.

MAI și SRI au primit acordul comisiilor de apărare FOTO gov.ro

Comisiile parlamentare de apărare, reunite miercuri, au aprobat solicitările Ministerului Afacerilor Interne şi ale Serviciului Român de Informaţii de aprobare prealabilă pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie aferente proiectelor propuse pentru finanţare prin Instrumentul „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), potrivit Agerpres.

Majoritatea voturilor au fost favorabile, a anunţat preşedinta comisiei senatoriale Nicoleta Pauliuc, care a menţionat că s-au înregistrat şi 11 voturi „împotrivă” şi o abţinere. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, după şedinţă, că s-a votat conform ordonanţei de urgenţă care clarifică toate etapele din SAFE.

„Pe masa comisiilor reunite de apărare a ajuns informaţia de la CSAT, acum este etapa procedurală a doua, pentru al doilea pachet, aşa cum s-a întâmplat şi acum câteva săptămâni pe zona de Apărare. Azi a fost pachetul pentru MAI şi SRI. (...) Avem nevoie de validarea comisiilor de apărare pentru a demara achiziţiile. Ministerul Economiei este ministerul care face propunerile pentru localizarea producţiei. MAI, SRI au prezentat cerinţele operaţionale, iar Cancelaria prim-ministrului agregă totul şi va duce înainte aceste achiziţii. S-a respectat legea la literă”, a susţinut Darău.

Potrivit ministrului, efortul interinstituțional a durat câteva luni și a presupus o colaborare intensă între instituții pentru a stabili rapid nevoile Armatei și ale structurilor de forță, precum și modalitățile de creștere a producției localizate până în 2030. Acesta a precizat că analiza a pornit de la situația industriei românești de apărare, cu obiectivul de a permite importul de tehnologie, formarea forței de muncă și obținerea de licențe care să susțină, pe termen lung, continuarea procesului de reindustrializare și după 2030.

El a subliniat că nu acceptă „niciun narativ care spune că SAFE este inutil sau că este dăunător României”.

„Dimpotrivă, această reindustrializare ne aduce 12 miliarde de euro în industria de apărare şi ne permite să avem acces la această infuzie de capital la un cost de sub jumătatea costului pe care noi trebuie să-l plătim pentru dobânzi, ca ţară, atunci când cheltuim în apărare. Este un instrument fără de care sunt absolut sigur că industria naţională de apărare nu ar fi competitivă faţă de restul industriilor de apărare şi avem perspective foarte clare şi sperăm, până în 31 mai, să le ducem până la capăt, ca mai multe companii de stat din industria de apărare să partenerieze cu companii private sau să facă parte din lanţul de producţie”, a explicat Irineu Darău.

PACE contestă votul din comisiile de apărare

Senatoarea PACE - Întâi România Nadia Cerva a susţinut că votul din comisii nu are nicio valoare juridică.

„Comisiile parlamentare, conform regulamentelor, au voie să dea doar avize şi rapoarte şi uneori puncte de vedere. Deci, ceea ce s-a votat astăzi în comisia parlamentară, eu am contestat şi am cerut doamnei preşedinte să spună ce supune la vot, este o solicitare şi va pleca ca un răspuns. Am aprobat o cerere, atât. Deci, n-au nicio valoare juridică nici documentul emis de cele două comisii şi nici votul de astăzi”, a declarat Cerva.

Potrivit acesteia, cele două comisii reunite de apărare „interpretează legea aşa cum consideră ele că trebuie interpretată” și că acestea nu au personalitate juridică, ele sunt doar organe interne de lucru în interiorul Parlamentului, care pregătesc documente şi informaţii pentru votul final”.

Nu poţi să spui că Parlamentul României înseamnă Comisia de apărare, cum nu poţi să spui că Parlamentul României este reprezentat de Comisia pentru apărare. Nu există. Problema e că cine vrea să conteste procedura are toate şansele să câştige şi asta este numai vina parlamentarilor, dar şi a Guvernului pentru că merg pe o interpretare greşită a unui text de lege”, a mai susţinut Nadia Cerva.

Ce spune raportul celor două comisii

Potrivit raportului întocmit de cele două comisii, cadrul legal care permite Parlamentului să se pronunțe asupra acestor solicitări este format din Ordonanța de urgență 62/2025, care stabilește măsurile de implementare a programului SAFE, și Ordonanța de urgență 114/2011 privind achizițiile publice din domeniile apărării și securității, aprobată ulterior prin Legea 195/2012.

În baza acesteia din urmă, la articolul 51 este prevăzută obligația autorității contractante de a cere aprobarea prealabilă a Parlamentului înainte de demararea procedurilor de atribuire pentru contractele care depășesc pragul de 100 de milioane de euro.

„Parlamentul, prin comisiile reunite de apărare, se pronunţă cu privire la respectiva solicitare în termen de 30 de zile de la primirea acesteia”, stipulează actul normativ. Ordonanţa mai prevede că, prin derogare, pentru proiectele SAFE, Parlamentul, prin comisiile reunite de apărare, se pronunţă în 20 de zile, se mai arată în raportul comisiilor.

La şedinţa comisiilor reunite de apărare au participat, alături de ministrul Economiei, Irineu Darău, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, secretarul de stat în MAI Bogdan Despescu, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, un reprezentant al SRI.

Dotările avute în vedere

MAI a precizat, în documentul transmis Parlamentului, că vizează achiziţia de noi echipamente specifice, fiind 10 proiecte din aria de responsabilitate a ministerului şi a partenerilor din cadrul Sistemul Naţional al Forţelor de Apărare, cu o valoare de 2.727.530.000 de euro.

Astfel, MAI a solicitat aprobarea prealabilă pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de armament individul tip NATO şi muniţie, echipament balistic, echipament optice şi optoelectronice, drone, anti-drone, mobilitate militară, managementul victimelor multiple, managementul continuităţii sistemului energetic, managementului evacuării în masă, sisteme de comunicaţii critice, comandă şi control.

Potrivit documentelor, SRI îşi propune accelerarea achiziţiilor de echipamente tehnice avansate, fiind trei proiecte cu o valoare estimată de 462 milioane de euro, astfel: OCCULT - A.l. for defensive and proactive cyber capabilities - 200 milioane de euro, Mobile Capabilities To Provide Continuous Secure Essential Digital Services In Case Of Military Crisis - 130 milioane de euro, Helicopters - 132 milioane de euro.

