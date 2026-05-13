Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
„Vreau la mami!” – Primele cuvinte ale băiețelului găsit în pădurile Sibiului după două nopți de coșmar

Știți care au fost primele cuvinte pe care băiețelul de 5 ani le-a spus salvatorilor? „Vreau la mami". A confirmat chiar șeful Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

Băiețelul pierdut la Sibiu a fost găsit în viață FOTO Poliția Română

Copilul, pierdut în pădure, a mers să-și caute mama, îndepărtându-se 2 kilometri de locul în care s-a rătăcit. Un copil care a petrecut 2 nopți în pădure, prin ploaie și frig, într-o zonă periculoasă, a rezistat. Un copil care este, de astăzi, un erou.

Erou este pilotul Mihail Soare, cel care l-a zărit, eroi sunt salvamontistii, toți angajații MAI, Jandarmerie, pompieri, tinerii din cadrul Academiei Forțelor Terestre, fiecare cetățean care a fost in zilele acestea la Sebesul de Jos, etc.

Solicitarea elicopterului BlackHawkb al IGAv a fost salvatoare!

În mod clar, este o lecție de umanitate: mobilizarea oamenilor pentru salvarea lui, zecile de mașini ale MAI, aalvatorul care își dă haina jos și il îmbracă pe copil sau cel care îi dă o bucățică de ciocolată și o banană!

Dacă autoritățile statului au obligația de a participa la astfel de intervenții și este firesc să-și exercite atribuțiile, au existat și sute de voluntari, ceea ce, iarăși, este firesc într-o societate normală, bazată pe valori morale.

L-am văzut dis de dimineață pe tatăl copilului cum se ruga într-un video să vină câți mai mulți voluntari, căci avea convingerea că fiul său este în viață. Și vreau să spun că tatăl avea dreptate.

Au fost 100 sau 200 sau 300 de voluntari, dar nu au fost 500, 600 sau 800 sau 1000.

Cu alte cuvinte, puteau fi mai mulți. Și cred că aici se află cea mai importantă lecție pentru noi.

În Sibiu și în jurul Sibiului, de exemplu, sunt sute de persoane care au ATV-uri sau motociclete. Realmente sute. A devenit aproape un sport național și, totuși, puțini dintre aceștia au mers să ajute la căutări.

De asemenea, puțini oameni din comunitățile apropiate au făcut voluntariat. De ce subliniez acest aspect?

Pentru că, în cazul de față, fiecare oră era importantă. Riscul ca acest băiețel să se accidenteze, să fie luat de apă sau chiar să devină victima unui atac al animalelor sălbatice era foarte ridicat.

Prin urmare, mobilizarea cetățenilor putea fi mult mai mare.

De aceea, apelul tatălui, la fel ca apelurile primarilor din localitățile Turnu Roșu și Racovita, au avut foarte mult sens. Și aș include pe lista salvatorilor și jurnaliștii, presa care a transmis constant informații și a realizat interviuri — mai ales presa locală —, care a reușit, într-un fel, să mobilizeze și să emoționeze oamenii, determinându-i să participe.

În final, sper ca acest copil să se recupereze cât mai repede, să aibă parte în continuare de o creștere și o educație sănătoasă și să fie un exemplu pentru mulți dintre noi — pentru cei care, uneori, sunt sceptici că ceva rău s-ar putea întâmpla unui copil și care nu își asumă pe deplin responsabilitatea față de copii.

Un mare Bravo tuturor celor care au fost acolo în aceste zile.

România are obligația de a deveni mult mai bună. Să nu lăsăm doar o minoritate să salveze, iar cei care acționează să rămână excepția.

